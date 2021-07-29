سانت كيتس ونيفيس تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر بين دول الكاريبي التي تحصل على المواطنة عن طريق الاستثمار

لندن28 يوليو / تموز 2021/PRNewswire/ — تصدرت جزيرة سانت كيتس ونيفيس للمرة الخامسة على التوالي تصنيف البلدان التي توفر أقوى جواز سفر في منطقة الكاريبي، وتقدم هذه البلدان برامج مواطنة عن طريق الاستثمار (CBI). وطبقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، يتمتع حاملو جواز سفر سانت كيتس ونيفيس بإمكانية السفر إلى 157 دولة. ورغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، يتمتع مواطنو الدولة ذات الجزيرتين بحق السفر إلى عدد أكبر من الدول مقارنة بالعام الماضي.

وإلى جانب توفيرها أقوى جوازات السفر بموجب برامج المواطنة عن طريق الاستثمار بمنطقة الكاريبي، تقدمت سانت كيتس ونيفيس على غيرها من الدول الأخرى التي توفر هذا النوع من البرامج، بما في ذلك جمهورية الجبل الأسود وتركيا وفانواتو. وفي التصنيف العالمي، جاءت جزيرة سانت كيتس ونيفيس في المركز الرابع والعشرين، متفوقة على غيرها من الدول الأكبر مساحة والأكثر تقدمًا.

“إننا نعتز احتفاظنا بلقب أقوى جواز سفر بموجب برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي للمرة الخامسة على التوالي،” ذكر ذلك “لي خان”، الرئيس التنفيذي لوحدة المواطنة عبر الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس. ويضيف خان، “يؤكد هذ الإنجاز مجددًا المزايا القوية التي يوفرها جواز سفر سانت كيتس ونيفيس في إطار برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، كما يُعد بمثابة شهادة تثبت قدرتنا على المرونة والتكيف والابتكار. على سبيل المثال، يوفر البرنامج هذا العام خيارات استثمار بديلة جديدة، إلى جانب استحداث خدمة تقديم الطلبات إلكترونيًا خلال جائحة كورنا، وتقديم عرض محدود المدة، مع الاستمرار في تطبيق أعلى معايير العناية المهنية اللازمة.”

ومع بدء تخفيف قيود السفر واتجاه بعض الدول إلى تكثيف برامج التطعيم ضد فيروس كورونا، زادت أهمية مراعاة احتياجات الأفراد ممن يعتبرون أنفسهم مواطنين عالميين بتخليصهم من القيود البيروقراطية التي يواجهونها عند التقدم للحصول على تأشيرة سفر، بالإضافة إلى سياسات الهجرة التمييزية. يحمل رجال وسيدات الأعمال الأفارقة أضعف جوازات السفر على مستوى العالم، حيث يتيح جواز السفر النيجيري إمكانية السفر إلى 46 دولة فقط بدون تأشيرة، بينما تتيح غانا إمكانية السفر إلى 64 دولة، ويتيح جواز السفر الكيني إمكانية دخول 72 دولة.

“بالنسبة لمن يتطلعون للسفر خلال فترة ما بعد الجائحة، سيشكل التمتع بجواز سفر مواطَّنة قوية فارقًا كبيرًا في أداء عملهم بكفاءة والنفاذ إلى الأسواق العالمية،” وذلك حسب تصريح ميشا إيميت، الرئيس التنفيذي بمؤسسة سي إس جلوبال بارتنرز CS Global Partners .

برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس لطالما كان هذا البرنامج أحد أشهر سبل الاستمتاع بحرية سفر أكبر والمزيد من فرص الأعمال. بدأ إطلاق البرنامج عام 1984، إذ يُعد الأقدم من نوعه على مستوى العالم، كما يشتهر البرنامج عالميًا كعلامة تجارية بلاتينوم ستاندرد ‘Platinum Standard’ . يتمتع من يسهمون بأحد الاستثمارات التأهيلية في صندوق النمو المستدام التابع للبرنامج بحق العيش والعمل والدراسة في سانت كيتس ونيفيس إلى جانب إمكانية دخول عدد أكبر من الدول، وذلك بعد الخضوع للفحوصات الأمنية اللازمة. علاوة على ذلك، يتمتع أيضًا هؤلاء بفرص أعمال بديلة في دولة تتميز بعلاقاتها الوثيقة بالعديد من المراكز الاقتصادية كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما يمكن للعائلات التي تضم حتى أربعة أفراد الاستفادة من أحد العروض محدودة المدة التي يقدمها الصندوق لمنح الجنسية مقابل 150,000 دولار بدلًا من 195,000 دولار السابقة.

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