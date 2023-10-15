‫ ‫سابتونومي تحضر معرض جيتكس لتوضيح كيفية مساعدة منصتها في تسريع وتمكين مبادرات الذكاء الاصطناعي في شركات الاتصالات

ستوكهولم، السويد – 15 أكتوبر 2023 – أعلنت شركة سابتونومي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الدعم الفني للعملاء في مجال الاتصالات، أنها ستحضر معرض جيتكس جلوبال (دبي، من 16 إلى 20 أكتوبر) وستشرح تأثير الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس على عمليات العملاء من شركات الاتصالات، بالإضافة إلى كيفية إعادة استخدام البيانات من منصتها لتسريع وتمكين مبادرات الذكاء الاصطناعي.

تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء

مع توقعات ماكينزي بأن الذكاء الاصطناعي سيحقق مكاسب إنتاجية بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الاتصالات وحده – تحويل عمليات الاتصالات وتجربة العملاء والنتائج التجارية – أعلنت شركة سابتونومي أنها ستحضر معرض جيتكس جلوبال، وهو أكبر معرض تقني في العالم، لشرح سبب كون تقنيتها عنصرًا حيويًا في السباق لنشر الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بيانات دقيقة لاستيفاء إمكانياته.

تعتبر شركات الاتصالات من أوائل مستخدمي الذكاء الاصطناعي ومستفيدين كبيرين، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم في مجموعة كبيرة من المبادرات مثل تلبية توقعات العملاء سريعة التطور، والمساعدة في التخصيص المفرط للخدمات، وتقديم قيمة جديدة، ونشر أحدث جيل من روبوتات الدردشة، وتحويل الخدمة الذاتية الرقمية، وزيادة إنتاجية مركز الاتصال.

رغم ذلك، فإن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة. لسوء الحظ، فإن الواقع بالنسبة لمعظم شركات الاتصالات يتمثل في أن بياناتها لا تزال مجزأة ومنعزلة بسبب المزيج المعقد من تقنيات الشبكات والبرامج القديمة التي تدعمها.

يقول فريدريك إيدوال، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة سابتونومي: “لا شك أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الاتصالات، ويتم وصف عمليات العملاء باعتبارها واحدة من أولى المجالات التي ستتأثر، فضلاً عن كونها مجالاً سيشهد أكبر قدر من المكاسب. لكن دون الوصول إلى البيانات الصحيحة، وفي الوقت المحدد، لن تتحقق إمكانات الذكاء الاصطناعي الكبيرة لتحويل النتائج التجارية والتشغيلية ونتائج العملاء. وهنا يأتي دور سابتونومي. يمكننا مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المدمجة بالذكاء الاصطناعي من خلال منح شركات الاتصالات الوصول إلى البيانات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

تغذية وتدريب الذكاء الاصطناعي

تعمل تقنية سابتونومي على إصلاح تحدي بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال جمع البيانات من كل نوع من الشبكات (الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس غير المستقل، الجيل الخامس المستقل، الوصول اللاسلكي الثابت والنطاق العريض وألياف الجيجابت)، وتوسيع نطاق الرؤية بسلاسة حيث تضيف شركات الاتصالات معدات جديدة، وإعادة استخدام مصادر البيانات الحالية (مثل المجسات السلبية، والبيانات على مستوى الخلية، ونظام دعم الأعمال (BSS)، ونظام دعم العمليات (OSS)، وبيانات الجهاز والنتيجة هي صورة فائقة الدقة لتجربة الشبكة على مستوى المشترك الفردي لكل من عملاء الأعمال والمستهلكين.

مع تزايد الحاجة إلى ضم عشرات الملايين من العملاء الجدد في السنوات القليلة المقبلة وارتفاع توقعات العملاء، توفر شركة سابتونومي لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديم دعم عملاء عالمي المستوى وعالي الكفاءة وذو طابع شخصي للغاية، وكذلك تقديم مبادرات الذكاء الاصطناعي التحويلية، وتحويل النموذج إلى وضع تشغيل استباقي وتنبؤي.

وقد علق إدوال قائلاً “مهما كانت المبادرات التي تخطط لها، فإن سابتونومي مستعدة وجاهزة لمساعدتك على البدء وإبقائك على المسار الصحيح”. “إن تقنيتنا التي أثبتت جدواها لا تُحدث ثورة في نموذج خدمة العملاء فحسب، بل إنها تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.”

ما يميز سابتونومي

مع توسع وتطور تقنية الجيل الخامس، تتطلع شركات الاتصالات إلى ما هو أبعد من ذلك نحو رؤية متقاربة تمامًا لتقنية الجيل السادس وتنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر عملياتها، لكنهم ما زالوا يواجهون المشكلة المستمرة المتمثلة في دعم مزيج معقد من التقنيات القديمة، وإدارة الخدمات المتطورة بشكل متزايد، والتعامل مع توقعات العملاء المتزايدة.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه سابتونومي. من خلال تجربتها في التعامل مع بعض من أكثر الشركات المشغلة تقدمًا في العالم لتقديم تجارب مميزة، ودعم مخصص، ورعاية استباقية، تساعد سابتونومي في تقديم خدمة عالمية المستوى بتكلفة أقل.

توفر منصتنا رؤى غير مسبوقة في الوقت الفعلي عبر أي مجموعة من الشبكات، مما يعمل على توسيع نطاق الرؤية بسلاسة عند إضافة تقنية جديدة. تستخدم تطبيقاتنا سهلة الاستخدام هذه البيانات الغنية لتمكين:

فرق دعم العملاء لعزل المشكلات وحلها بشكل أسرع

فرق تشغيلية لتحديد أولويات إصلاح الأخطاء وبناء الشبكة وفقًا لاحتياجات العملاء

فرق العمل للبيع لكل من العملاء التجاريين والمستهلكين

فرق البيع بالجملة لفهم الخدمة التي يقدمونها لعملاء مشغلي الشبكة المحمول الافتراضية (MVNO) وشركاء آخرين.

فرق العمليات التجارية لإعداد تقارير الأداء بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

فرق الابتكار لتدريب ونشر العمليات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة الأكثر ذكاءً وغير ذلك الكثير.

فرق العمليات للاستجابة للطلبات القانونية بالسرعة والدقة.

تخيل ما يمكنك فعله إذا كان بإمكانك تصور كل عميل وشبكة وخدمة وقناة على الفور من مكان واحد.

تتمتع شركة سابتونومي بقاعدة عملاء راضية بنسبة 100% وهي الآن المتأهلة للتصفيات النهائية لفئتي تجربة العملاء الإجمالية والأماكن الذكية في جوائز الاتصالات العالمية 2023.

حصلت شركة سابتونومي على شهادة ISO 27001، وهي الشهادة القياسية الذهبية المعترف بها دوليًا لأمن المعلومات.

لمعرفة المزيد قم بزيارتنا في جناح H24-02، قاعة الأمن السيبراني، جيتكس جلوبال، دبي من 16 إلى 20 أكتوبر.

احجز اجتماعًا أو اطلب مقابلة عن طريق الاتصال بـ: تينا روزين ، نائب الرئيس للتسويق

اكتشف كيف تقوم سابتونومي بإعادة تشكيل دعم العملاء والمساعدة في تقديم تجارب عملاء ممتازة على موقعنا الإلكتروني.

روابط لمحتوى إضافي: ملف التعريف بسابتونومي في موقع جيتكس العالمي.

توزيع APO Group بالنيابة عن Subtonomy.

تنزيل الصورة: https://apo-opa.info/3rHf8JH (فريدريك إيدوال، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Subtonomy)

تنزيل الفيديو: https://apo-opa.info/3tDtdrV (خدمة عملاء الجيل التالي التي تولد قيم الأعمال لشركات الاتصالات)