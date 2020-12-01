زي تي إي تدعم شركة نسيل في استكمال القيام بصيانة الشبكة الوقائية في مخيم قاعدة إيفرست

شنجن، الصين، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، أنها دعمت شركت نسيل في استكمال صيانة الشبكة الوقائية في مخيم قاعدة إيفرست بنجاح في المنحدر الجنوبي لمخيم قاعدة إيفرست على ارتفاع 5,363 مترا، ضامنة جودة التغطية للشبكة في محيط 2000 متر حول مخيم قاعدة إيفرست.

تعتبر محطة نسيل الرئيسية المحطة الأساسية الحصرية والأعلى على المنحدر الجنوبي من مخيم قاعدة إيفرست. منذ بدء تشغيل التغطية في القاعدة في العام 2010، قدمت زي تي إي خدمات شبكة عالية الجودة للسكان المحليين والمتسلقين.

بالنسبة لتشغيل وصيانة الشبكة، تغلب مهندسو زي تي إي على العديد من الصعوبات البيئية، مثل الارتفاعات العالية ورياح العواصف ودرجات الحرارة المنخفضة، وأكملوا في النهاية الشبكة الوقائية لتشغيل وصيانة الشبكة، بما في ذلك استبدال معدات الطاقة، وصيانة الشبكة اللاسلكية وشبكة النقل، وتعظيم جودة تغطية الشبكة.

يتم تشغيل المحطة الأساسية الرئيسية بشكل أساسي بالطاقة الشمسية والبطاريات الاحتياطية. نظرًا لوقوعها على ارتفاع عالٍ في بيئة قاسية، فإن صيانة المحطة الأساسية أمر صعب حقًا. في المجموع، هناك 10 محطات قاعدية تقع في منطقة منتزه ساغارماثا الوطني في نيبال، التي تم إنشاؤها جميعًا وصيانتها من قبل زي تي إي. منذ العام 2010، قدمت المحطات الأساسية خدمات شبكة الهاتف المحمول على مدار الساعة للسكان المحليين والمتسلقين.

ومن الآن فصاعدًا، ستعمل نسيل مع زي تي إي لتحقيق تغطية شبكة الهاتف المحمول للمسار الكامل لجبل إيفرست.

بصفتها شريكًا موثوقًا ومهمًا لـ نسيل، تعاونت زي تي إي مع نسيل لأكثر من عشر سنوات لتوفير خدمات الشبكات اللاسلكية والشبكات الأساسية وشبكات النقل في نيبال، مما يلبي أكثر من 60٪ من احتياجات أعمال الشبكة اللاسلكية لشركة نسيل.

شركة زد تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنتشن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763.HK / رمز الأسهم أيه: 000063.SZ)، منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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