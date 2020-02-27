زي تي إي، الأكثر قدرة وصغر حجم وسرعة، تطلق محفظة منتجات “ران” 5 جي لشبكات المستقبل

وإذ تأتي مدعومة بشرائح 7nm الرائدة في الصناعة وهيكلية NSA / SA ذات الوضعية الثنائية، تعد سلسلة 5 جي الجديدة منزي تي إيمثالية لنشر الـ 5 جيبالنطاق الكامل والسيناريوهات الكاملة، وتلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات، بما في ذلك التغطية الكلية والداخلية والنقاط الساخنة والشوارع، وأنفاق السكك الحديدية عالية السرعة.

من خلال الاستفادة من أول حل لتغطية 5 جي الخطوط الطيران تساعدزي تي إيالمشغلين على بناء شبكات 5 جي رائعة بتغطية كاملة وقدرة عالية ونشر سريع وفعالية عالية من حيث التكلفة.

سلسلة المنتجات فائقة النطاق العريض تسهل مشاركة ران والتطور المرن

بالنسبة لسيناريو تغطية الـ 5 جي الكلية، أطلقتزي تي إي 5 جي AAU، المنتج الرئيسي المصمم لعرض النطاق الترددي 400ميغاهرتز بتصميم خفيف الوزن. إنه المنتج الأكثر تنافسية لنطاق3.5 غيغاهرتز. يلبي عرض النطاق الترددي 400 ميغاهرتز بشكل مثالي المتطلبات المتعلقة بمشاركةرانأو تكامل الطيف على نطاق N78 بأكمله، مما يوفر مرونة كبيرة في نشر الشبكة والتطور المستقبلي للمشغلين. وبوزن 22 كغم، وهو الوزن الذي يقل عن متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتركيب الفردي البالغ 23 كغم، تم تصميمه لخفض القوى العاملة والوقت والتكاليف الأخرى.

بالإضافة إلى المنتج الرئيسي، تشتمل حافظة منتجاتزي تي إي 5 جيأيضًا على وحدة AAU مع طاقة إنتاج تصل إلى 320 واط لسيناريو مشاركةران. يمكن لوحدة 5 جي AAU ثنائية النطاق التي تدعم كلاً من 2.6 غيغاهرتزو3.5 غيغاهرتزأن تساعد المشغلين على تقليل المتطلبات على المواقع، مما يسهل الانتقال السلس من 4 جي إلى 5 جيوضمان الاستخدام الأكثر فعالية لموارد الطيف المتناثرة.

يوفر حلزي تي إي5 جي “أوسل”منتجات متعددة النطاقات ومتعددة الترددات وعرض النطاق الترددي عالي السعة ومنتجات 4TR ذات السعة الكبيرة، ولكنه يوفر أيضًا منتج 2TR صديقًا للميزانية يدعم النطاق الترددي 300 ميغاهرتز، وهو مثالي لمشاركةرانداخلية وسرعة مقدمة من 5 جيمع انخفاض تكلفة النشر.

Unisite + : تسريع نشر الموقع المشترك لـ 2 جي، 3 جي، 4 جي و5 جي مع عدد أقل من الأجهزة

انطلاقًا من فكرة زيادة RATs والنطاقات والسعة مع أقل عدد ممكن من الأجهزة، أطلقتزي تي إي UniSite +، النسخة المطورة من حل UniSite . يتيح تصميم A + P استبدال جميع الهوائيات وإضافة وحدة 5 جي AAU جديدة بوحدة راديو واحدة فقط. يوفر الجزء النشط من الحل خيارات مرنة بين 64TR و 32 TR عبر نطاقات N78 و N41 و N79، ويقدم الجزء السلبي 14 منفذًا ويدعم جميع نطاقات التردد الفرعية 3 غيغارتز.

يستخدم الحل منتجي UBR ثلاثي الموجات، وهو أول منتج 1.8 جي زائد 2.1 جي زائد 2.6 جي في الصناعة، و 700M+800M+900M مع أكبر سعة في الصناعة وأصغر عامل شكل.

من خلال نشر حل UniSite +، يمكن للمشغلين أن يدركوا بسهولة مفهوم “1 + 2 = “، لاستخدام هوائي واحد ووحدتين راديو لدعم نشر 7 نطاقات RAT كاملة. لذلك، فإن أبسط حل للموقع في الصناعة هو الذي يقلل من عدد الأجهزة المطلوبة بأكثر من 70٪.

بالإضافة إلى تبسيط الراديو، أصبحت أحدث تقنيات النطاق الأساسي أيضًا في مستوى رائع آخر. قامتزي تي إيبإطلاق أول لوحة أساسية في مجال صناعة RAT، والتي تدعم 2 جي، 3 جي، 4 جي و5 جيفي لوحة واحدة لتسهيل “عدم تدخل الموقع” لتطوير 5 جي.

في حين أصبحت مواقع الراديو مبسطة إلى حد كبير، فقد خفضتزي تي إيأيضًا استهلاك الطاقة للمعدات بنسبة 30٪ مع شرائح الجيل الجديد ومكبرات الطاقة عالية الكفاءة.

لتلبية متطلبات نقل 5 جي، يشتمل حل UniSite + أيضًا على أحدث منتجات الميكروويف بقدرة بث تصل 25 جيغابت وأداء كمون محسن. وبالإضافة إلى ذلك يمكن لهذا الحل العمل مع مايكرويف تردد عادي لحل من طرف ثالث لتشكيل مجموعة متعددة الترددات، ما يوفر أفضل حل ترقية لشبكة MPLS/SDN لزيادة لعائد على الاستثمار للمشغلين.

مع حلول زي تي إي متعددة الأبعاد، حتى السماء لن تكون الحد الأقصى

بالإضافة إلى التغطية الكلية وحلول التغطية الداخلية، توفرزي تي إيأيضًا حلولًا لخطوط النقل عالية السرعة، مثل السكك الحديدية عالية السرعة، والماغليف، والأنفاق، وتغطية شركات الطيران. لمساعدة المشغلين على تحقيق جودة تغطية كبيرة على خطوط العرض المختلفة، توفرزي تي إيمنتجات متكاملة القطبية متعددة الأوضاع ومتعددة النطاقات، والتي تنطبق على النقاط الساخنة والبقع العمياء والشوارع، وكذلك منتجات موقع mmWave ذات القدرة الإنتاجية العالية وعامل الشكل المدمج.

بأخذ أول شبكة ماغليف 5 جيفي العالم على سبيل المثال، تعملزي تي إيمع شركة تشاينا تليكوم لتزويد المستخدمين بتجربة خدمة مستمرة ومستقرة مع سرعة فائقة. قامتزي تي إيأيضًا بنشر هذا الحل في العديد من السكك الحديدية عالية السرعة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل زي تي إي الخاصة بتغطية خطوط الطيران 5 جي إنتاجية أعلى بأكثر من 100 مرة من حلول الأقمار الصناعية التقليدية، وتغطي محطة قاعدية واحدة نصف قطرها يصل إلى 300 كم. يشارك الحل موارد الطيف مع الشبكات الأرضية، مما يوفر استثمارات المشغل في البنية التحتية للشبكة وموارد الطيف. من المقرر استخدام حل خطوط الطيران 5 جيللاستخدام التجاري في الصين هذا العام.

شكلتزي تي إيتعاونًا متعمقًا مع أكثر من 70 مشغلًا حول العالم. بفضل خبرتها الواسعة في مجال Massive MIMO والابتكار المستمر في خوارزميات 5 جي، تعملزي تي إيعلى تحسين أداء الشبكات التجارية 5 جيوبناء شبكات عالية الجودة للمستخدمين للاستمتاع بتجربة إنترنت 1 غيغابت في الثانية دون انقطاع.

كمساهم استباقي ورائد في تطبيقات 5 جي الجديدة، تتعاون زي تي إي مع المشغلين العالميين لتحسين الصناعة الرأسية 5 جي من خلال حلول 5 جي SA الشاملة. وبالمضي قدماً، ستواصل زي تي إي الاستفادة من منتجاتها ذات الوضعية الثنائية NSA و SA المزدوجة الرائدة وتقنية Massive MIMO الرائدة لمساعدة المشغلين على بناء أفضل الشبكات مع أفضل تجربة للمستخدم وخدماته. بسعة نقل تصل إلى 25 غيغابت في الثانية وتحسين أداء الكمون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل الحل مع ميكروويف نطاق التردد العادي لحل من جهة خارجية لتكوين مجموعة الترددات المتعددة، وبالتالي توفير أفضل حل لترقية شبكة MPLS / SDN لزيادة عائد استثمار المشغلين إلى أقصى حد.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: +86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn