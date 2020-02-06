زي تي أيه ستعرض أجهزة 5 جي جديدة في مؤتمر الهاتف الجوال العالمي 2020

أطلقتزي تي إيأول هاتف 5 جي ذكي رئيسي لها أكسون 10 برو في مؤتمر الهاتف الجوال العالمي 2019 وأكملت الاستخدام التجاري وتسليم الدفعة لأول من هاتفها الذكي 5 حي الرائد في أكثر من 10 دول حول العالم في العام 2019، والذي تم الاعتراف به كأول هاتف ذكي 5 جي متاح فيشمالأوروبا والشرق الأوسط والصين. بالإضافة إلى ذلك، تعاونتزي تي إيمع أكثر من 20 مشغلا حول العالم في تعاون أجهزة 5 جي الطرفية.

في العام 2020، ستقدمزي تي إيما يقرب من 10 أجهزة هاتف 5 جي حول العالم وتطلق ما مجموعه 15 جهازًا أو أكثر من أجهزة 5 جي الطرفية. وفي الصين، ستركززي تي إيعلى منتجات الـ 5 جي، مع توفر العديد من المنتجات التي تتراوح بين 1000 يوان و 3000 يوان صيني في العام 2020.

ومع شعار “نحو نجاح أعمال الـ 5 جي”، ستلتزم زي تي إي بإظهار إنجازاتها المتميزة في ابتكارات وحلول الـ 5 جي الكاملة من بعدي “ممارسة شبكات 5 جي” و”استكشاف أعمال الـ 5 جي”. من 24 شباط/فبراير إلى 27 شباط/فبراير، يرجى الانضمام إلى زي تي إي في مؤتمر الهاتف الجوال 2020 في 3F30، القاعة 3، FIRA GRAN VIA.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

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