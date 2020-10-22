زعماء العالم يتحدون في ردهم على وباء كوفيد-19

الصحة: خيار سياسي – لنتصرف الآن معا

لندن, 22 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ —

· ألحق وباء كوفيد-19 دمارا واسعا بالاقتصاد العالمي وهو يهدد بإزالة عقود من التقدم الذي تم إحرازه في قطاع الرعاية الصحية

· الصحة: خيار سياسي – لنتصرف الآن، معًا هو الأحدث في سلسلة من المنشورات التي تم إنتاجها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وهو يدعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى الاتحاد في استجابتها للوباء وغيره من التهديدات الوشيكة والطويلة الأجل

· يتم إطلاق هذا المنشور خلال قمة الصحة العالمية – وهو ما سيكون هذا العام مؤتمرا تفاعليا رقميا بالكامل مع برنامج مجاني المشاهدة – ويتزامن مع الذكرى 75 لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

تسبب وباء كوفيد -19 في اضطرابات وتحديات عالمية غير مسبوقة. وقد سلط الضوء على الفجوات الموجودة في التغطية الصحية الشاملة ووسع نطاقها وكشف الحاجة الملحة إلى خدمات صحية أساسية عالية الجودة للجميع – دون دفع ثمن

الصحة: خيار سياسي – لنتصرف الآن، معًا يدعو قادة العالم إلى الاتحاد في استجابتهم لوباءكوفيد-19والتهديدات الأخرى الوشيكة وطويلة الأجل لصحة السكان والاقتصاد العالمي. وهو الأحدث في سلسلة من المنشورات التي تم إنتاجها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أولها – الصحة: خيار سياسي – يدعو إلى التغطية الصحية الشاملة.

تضم قائمة المؤلفين المرموقة هذا العام أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

يركز المنشور على خمسة مجالات رئيسية:

1. الاقتصاد الشامل، الذي يحدده عقد اجتماعي جديد والسعي لتحقيق التقدم للجميع

2. المتطلبات الأساسية لحياة صحية

3. الاستثمارات العادلة وجعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة

4. الصحة في العصر الرقمي وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في إعادة تشكيل أجندة حقوق الإنسان

5. النظرة طويلة المدى للصحة العالمية

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “لم يكن أوضح من الآن أن الصحة خيار سياسي واقتصادي. في السنوات العشرين الماضية، استثمرت البلدان بكثافة في التحضير للهجمات الإرهابية، ولكنها استثمرت القليل نسبيًا في الاستعداد للهجمات الفيروسية – التي كما أثبت وباءكوفيد-19، يمكنها أن تكون أكثر فتكًا وتعطيلًا وتكلفة.

“لن يكون هذا الوباء الأخير. ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم جاهزًا. لذلك يجب أن يكون جزء من التزام كل دولة بإعادة البناء بشكل أفضل هو الصحة العامة، كاستثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانًا.” يمكنك تنزيل الفيديو من هنا https://we.tl/t-tSP8H2o0mS

الصحة: خيار سياسي – لنتصرف الآن، معًا هو منشور رسمي لمشروع الحوكمة العالمية يتم إنتاجه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. مشروع الحوكمة العالمية هو مبادرة مشتركة بين مجموعة جي تي ميديا، وهي شركة نشر مقرها لندن، وبرنامج الحوكمة العالمي ومقره في كليةمنكللشؤون العالمية والسياسة العامة في جامعة تورنتو، ومركز الصحة العالمي في معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جنيف.

شاهد الصحة: خيار سياسي – لنتصرف الآن معًا عبر الإنترنت على https://bit.ly/HAPC2020

تويتر: @GloGovProj

خالد الجي، connect@ globalgovernanceproject.org ، +44 207 6085137