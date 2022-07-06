‫ ريفيتلاش كوزميتيكس تطلق بلسم الرموش الجديد — أول بلسم متقدم للرموش تم تركيبه خصيصًا للعيون الحساسة

فنتورا، كاليفورنيا، 6 تموز/يوليو 2022 / PRNewswire / — أضافت شركة ريفيتلاش كوزميتيكس ، الشركة الرائدة والمبدعة في فئة منتجات تجميل الرموش والحواجب، إلى خط مستحضرات بلاسم وتقوية الرموش الحائزة على الجوائز لديها، بلسم رموش العيون الذي أشرف على تركيبه أطباء عيون ريفتلاش المتقدم للعيون الحساسة..

بلسم رموش العيون المتقدم هو عبارة عن تركيبة طورها الأطباء لتعزيز الرموش مصممة لتحسين صحة الرموش وجمالها، وهي مصممة خصيصًا لمن لديهن حساسية متزايدة حول منطقة العين. صُممت تقنية هذا البلسم الفريدة المكبسلة للإطلاق وقتيا لتكون لطيفة على العيون الحساسة، مما يسمح للببتيدات والعناصر النباتية القوية بالحماية من تقصف الرموش وهشاشتها مع تحسين المرونة واللمعان لتقديم رموش جريئة وجميلة ويانعة – وكل ذلك مع تهيج أقل.

تمت صياغة هذا المنتج الأول من نوعه بتقنية Revitasome <30® التي تتميز بنظام توصيل دهون نباتي مصمم للمساعدة في امتصاص المكونات المستقرة والبطيئة الانطلاق في شعر الرموش.. تحتوي التركيبة الفريدة أيضًا على Myristoyl Pentapeptide-17 ، وهو ببتيد قوي مكون من خمسة أحماض أمينية ومضادة للأكسدة لتعزيز مظهر الرموش وحمايتها من التكسر والهشاشة. تساعد إضافة بروتين الأرز على زيادة المرونة والحجم بينما يساعد بلسم الصبار في تهدئة والاحتفاظ بالرطوبة.

في دراسة مستقلة للمستهلكات جرت على مدى ثمانية أسابيع وشاركت فيها 161 مشاركة، وجد 98٪ من المستخدمات رموشًا صحية أكثر و 96٪ شعرن برموش أقوى وأكثر تغذية، في حين أن 97٪ لم يعانين من أي احمرار و 93٪ لم يعانين من تهيج – على الرغم من حقيقة أن جميع من المشاركات في الدراسة كن يعتبرن أنفسهن على أن لديهن حساسية في منطقة العين.

وقالت لوري جاكوبوس، الرئيسة والمديرة التنفيذية العالمية لشركة مستحضرات التجميل ريفيتلاش كوزميتيكس: “نحن متحمسون جدًا لتوسيع مجموعة بلاسم الرموش المتقدمة.” بصفتنا شركة مستحضرات تجميل يقودها الأطباء تأسست كهدية حب من زوج لزوجته، فإننا نفخر بأنفسنا في ابتكار منتجات من شأنها أن تسمح لجميع الأفراد بتعزيز صحة رموشهم وحواجبهم، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا لعلامات شيخوخة الرموش بسبب الأدوية أو العوامل البيئية أو خدمات الرموش الاحترافية، مما يجعل من بلسم ريفتلاش المتقدم للعيون الحساسة الإضافة المثالية لمجموعة منتجاتنا “.

بلسم ريفتلاش المتقدم للعيون الحساسة يُباع بسعر 105 دولارات لعلبة الـ 2.0 مل وهو متوفر الآن للبيع محليًا في منتجعات صحية وصالونات ومتاجر مختارة وعلى موقع revitalash.com . وسيكون متوفرا عالميًا في 1 آب/أغسطس </45، 2022.

عن ريفيتلاش كوزميتيكس

ريفيتلاش لمستحضرات التجميل ( RevitaLash Cosmetics ) هي شركة عالمية رائدة في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، مطول الرموش المتقدم RevitaLash ® ومطول الرموش المتقدم RevitaBrow® ، ومتوفر في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. تتبرع الشركة، وهي من الداعمين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر. للحصول على معلومات يرجى زيارة www.revitalash.com (بلسم ريفيتلاش المتقدم وريفيتلاش المتقدم الحساس ليسا متوفرين في ولاية كاليفورنيا).