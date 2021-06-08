ريال تايم تندمج مع آديا تطلقان منصة تعاون آمنة مبتكرة بتصميم يركز على الإنسان

ستتمكن الشركات والمجتمعات والحكومات الآن من التعاون في خصوصية تامة وبشروطهم.

جنيف، 8 يونيو 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة ريال تايم (RealTyme)، وهي منصة التعاون المبتكرة التي تهتم بخصوصية الأشخاص والرفاهية الرقمية، عن اندماجها مع شركة آديا (Adeya)، وهي شركة تكنولوجيا الاتصالات الآمنة المشفرة من البداية إلى النهاية، في خطوة ستكشف النقاب عن نظام أساسي مبتكر آمن للتعاون مع تصميم محوره الإنسان يوفر تحكمًا شخصيًا وخصوصية للشركات والأفراد.

تتمثل رؤية الشركة في توفير نوع جديد من حلول التعاون التي تسمح للمجتمعات عبر الإنترنت بتنظيم اتصالاتهم والتحكم فيها مع زيادة الإنتاجية؛ حيث تُحترم الخصوصية داخل منصة رقمية آمنة للغاية.ومن خلال تطبيق ريال تايم (RealTyme app) الجديد، يتم تنظيم جهات الاتصال وتجميعها في دوائر تعاونية تسمح بإنشاء مجتمعات منفصلة ومساحات عمل مخصصة داخل منصة واحدة.

كما يوفر التطبيق تجربة شبكة خاصة منظمة مع الاستمرار في تقديم الميزات الأساسية مثل الدردشة والمكالمات واجتماعات الفيديو والرسائل المختفية وتخزين الوسائط ومشاركة الملفات، كل ذلك في تطبيق واحد.سيستمر دعم عملاء وشركاء آديا الحاليين بالتكنولوجيا الحالية والمتطورة، وسوف يستفيدون من الميزات الجديدة مثل:”الدوائر” – لتنظيم جهات الاتصال ومساحات العمل في مجتمعات منفصلة وموزعة؛ “وضع التركيز” – لتحديد أولوية الإخطارات من الشخصيات المهمة وجهات الاتصال الحساسة مع إسكات البقية وبالتالي تقليل الانحرافات غير المهمة أثناء هذا الوضع؛ “مدى عمر البيانات” – لتحديد وتخصيص عمر بيانات التطبيق المخزنة على الأجهزة.

وعلق أونور أوزن، الرئيس التنفيذي، قائلاً: “سيستمر العملاء الحاليون في آديا في الاستفادة من الأمان والخصوصية القوية التي يثقون بها مع تقنية آديا، بينما تقدم ريال تايم حلولًا مبتكرة وتمكينًا بشرية تناسب بشكل أفضل الطريقة التي نعمل بها ونتواصل الآن”.

تتيح المنصة الجديدة للعملاء إنشاء شبكات خاصة يمكنهم التحكم فيها وتتميز بالمرونة والتخصيص والموثوقية بفضل أكثر من عقد من البحث والتطوير، بالإضافة إلى نجاح نشر التكنولوجيا الأساسية للعملاء العالميين.يُعد إصدار “Pro” من RealTyme إصدارًا مجانيًا للعملاء الجدد عن طريق دعوة عبر السحابة العامة سويس كلاود (Swiss Cloud)، في حين يمكن للمؤسسات أن تختار النشر السريع عبر السحابة العامة سويس كلاود أو السحابة الخاصة أو في أماكن العمل لتحقيق أقصى قدر من التحكم ومستوى أعلى من التخصيص.

يأتي الاندماج بعد استثمار كبير من شركة TNF Capital (ذا نيو فرونتيرز – تي إن إف كابيتال)الذي أدرك الفجوة في السوق لخيار تعاون آمن مع تجربة بشرية معززة من شأنها أن تساعد المؤسسات والأفراد على استعادة السيطرة على اتصالاتهم الرقمية.

كما صرح إركين بيك، رئيس مجلس إدارة شركة ريال تايم ومؤسس تي إن إف كابيتال، عن عملية الدمج، قائلًا: “تتمثل رؤيتنا في أنه يجب أن يكون لجميع الأشخاص والمؤسسات الحق في إنشاء شبكاتهم الخاصة التي تتسم بالمرونة والقابلية للتخصيص بدرجة كبيرة في الوقت الفعلي.كما يأتي هذا الدمج إلى السوق بمنتج جديد ورائع يتيح التعاون الآمن مع التركيز وعقلية العمل أو الحياة المنظمة، مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية.ويسعدنا تقديم هذا الحل المبتكر الذي نتصور أنه سيحسن حياة الأفراد، على المستويين الشخصي والمهني، للأفراد الذين يعانون من الإرهاق الرقمي ونقص خصوصية البيانات”.

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