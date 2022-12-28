‫رياضية وديناميكية: تم إطلاق سيارة GAC EMPOW سيدان في الإمارات العربية المتحدة

غوانغتشو، الصين، 28 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — في 21 ديسمبر 2022، استضافت GAC MOTOR الإمارات العربية المتحدة أول حفل إطلاق رسمي للعلامة التجارية لـ EMPOW ، وهي سيارة سيدان رياضية فريدة تمثل حقبة جديدة جريئة لصانع السيارات الصيني.

انطلاقًا من مسار طموح لبناء علامة تجارية عالمية المستوى، دأبت GAC MOTOR على طرح فنانين أكفاء ومجهزين بأحدث التقنيات عبر القارات. EMPOW هي الآن أحدث طراز يمكن إضافته إلى تشكيلة GAC MOTOR في الخارج.

تضمن حدث الإطلاق حشدًا مختارًا من وسائل الإعلام في صناعة السيارات والمؤثرين عبر الإنترنت، الذين مُنحوا وصولًا حصريًا قبل إطلاق سراحهم إلى السيارة داخل مسار الفورمولا ون في ياس مارينا، بالقرب من صالة عرض أبوظبي.

تقديم EMPOW : سيارة سيدان رياضية فريدة من نوعها

يتميز الجزء الخارجي من EMPOW بالجرأة والأصالة، ويتميز بخطوط مستقبلية وتصميم أنيق وجذاب للسيارات.

تفاصيل التصميم مثل الشبكة الأمامية كبيرة الحجم، والسبائك الجميلة 18 بوصة والعوادم الرباعية في الخلف تعطي السيارة مظهرًا رياضيًا واضحًا، تكرره زئير المحرك بصوت عالٍ بشكل لطيف يمكن سماعه من مقعد السائق.

يستمر التصميم الرياضي في الداخل، مع ألواح جلدية ملونة على طراز السيارات الفائقة ومواد من ألياف الكربون. توفر شاشتا اللمس الذكية المزدوجة المدمجة تجربة مقصورة مستقبلية مريحة.

وتحت الغطاء، يحتوي EMPOW على محرك طاقة توربينية 1.5 لتر يستخدم تقنية MegaWave المطورة داخليًا من GAC MOTOR . يعمل بسرعة 0-100 كم/ساعة في 6.95 ثانية، مع ناقل حركة DCT بسرعة 7 سرعات وعزم دوران 270 نيوتن متر.

حقبة جديدة جريئة

يمثل EMPOW عصرًا جديدًا جريئًا لـ GAC MOTOR : عصر ثقة أكبر بكثير في هوية علامتها التجارية والاستراتيجية الدولية والتكنولوجيا الداخلية.

سباق محرك GAC EMPOW في منطقة جذب السيارات العملاقة الشهيرة عالميًا في دبي، سباق Gumball Rally 3000 . كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها علامة تجارية صينية للسيارات في هذا الحدث المرموق للسباقات.

بفضل تصميمه الديناميكي وميزاته المعززة للأداء، سيسمح EMPOW لمشتري الشرق الأوسط بالتعرف على التزام GAC MOTOR المستمر بروح الحرفية الصينية. ستواصل العلامة التجارية طرح نماذج جديدة تُظهر الجودة والابتكار في سوق الشرق الأوسط في عام 2023.

وقال زينغ هبين، المدير العام لشركة GAC MOTOR : “الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أهم أسواق GAC MOTOR في الشرق الأوسط “. “أؤمن إيمانًا راسخًا بأن Empow ستستمر في الاختراق في الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق نجاح كبير آخر وخلق حياة أفضل للتنقل لمستهلكينا .”