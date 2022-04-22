‫رولان غاروسوأوبو يجددان شراكتهما لبطولتي 2022 و2023

– الاتحاد الفرنسي للتنس وأوبو -الشركة العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا والشريك المُميز لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب “رولان غاروس” منذ عام 2019- يعلنان عن تجديد شراكتهما للنسختين القادمتين من البطولة لعامي (2022 و2023)

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — كشف جيل موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، عن تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وشركة أوبو، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز مكانة علامة رولان دوغلاس التجارية في جميع أنحاء العالم. مشيراً إلى أن أوبو العلامة التجارية الرائدة، والاتحاد الفرنسي للتنس يتشاركان سوياً شغف الابتكار والريادة.

يتمحور هذا التعاون بينالبطولة الباريسية الكبرىوأوبوحول الابتكار والتكنولوجيا، إذ تشترك العلامتان التجاريتان في نفس القيم التي تهدف إلى إعادة الابتكار والتكيّف باستمرار من أجل تقديم تجربة مستخدم مثالية. حيث أطلقتأوبو مؤخراًتوجهاً جديداً للعلامة التجارية وهو “إلهام المستقبل”، والذي يؤكد هذا الطموح والشغف، كما ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشعار الجديد لبطولة رولان غاروس “ارسم حدودك بأسلوبك”.

وفي هذا السياق، قال ويليام ليو، رئيس قسم التسويق الدولي في أوبو: “إن “مفهوم إلهام المستقبل يعني إظهار الثقة والتوازن عندما نمضي قدماً نحو الابتكار والإنجاز. إنه بمثابة حافز يشجعنا على الاستمرار بمواجهة التحديّات وكسر المألوف. ولطالما شكّلت الأحداث الرياضية مناسبة مهمة لأوبو لنشر روح الإلهام وتوصيل تجربة الابتكار التكنولوجي الخاصة بها مع مستخدميها في جميع أنحاء العالم.”

تأملأوبو بصفتها الشريك المُميز للعام الرابع على التوالي في نقل هذا الحدث العالمي بشكل مُلهم واستثنائي من خلال تقنية التصوير الفريدة الخاصة بها لمشاهدة هذه المهارات الثمينة والتقاطها ومشاركتها مع الجميع، بالإضافة إلى إلهام المستخدمين حول العالم ودفعهم ليكونوا واثقين من أنفسهم وأن يواجهوا العقبات والتحديات في حياتهم بطريقة أكثر ذكاءً ومرونةً.

في إطار بطولة 2022 المزمع انطلاقها في الفترة ما بين 16 مايو إلى 5 يونيو، ستقومأوبو بإطلاق معرضها الرقمي “RG x OPPO” مستفيدةً من تقنياتها الفريدة لتصوير المعلب برؤية واسعة. وستكون جميع صور المعرض ملتقطة حصرياً بكاميرا هاتف فايند X5 برو الأحدث من أوبو، في فرصة مثاليةً تطلق العنان للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا الهاتف في مجال التصوير. كما سيتم عرض هذه الصور خلال بطولة رولان غاروس، لمنح المشجعين والمتابعين في الملعب فرصة مشاهدتها والاستمتاع بها.

يذكر أن أوبو، ستتعاونهذا العام أيضاً لتقديم “لقطة اليوم”، وهو مقطع فيديو لأفضل لقطة تم تصويرها خلال اليوم، والذي سيتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية المختلفة للبطولة.

لمحة عن أوبو

تأسستأوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

تدعم تقنياتها كافة إبتكاراتنا. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة http://www.mediatek.com

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