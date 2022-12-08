‫‫روش دياجنوستيكس” تحقّق إنجازاً جديداً لافتاً في الشرق الأوسط وتنال شهادة” الأيزو 27001 لأنظمة إدارة أمن المعلومات

روش دياجنوستيكس ” أصبحت أول شركة في مجال الاختبارات التشخيصية في منطقة الشرق ” الأوسط تحصل على هذه الشهادة المرموقة خلال فترة قياسية

هذا الإنجاز تحقّق بفضل حرص الشركة على إرساء دعائم الثقة مع شركائها من خلال توفير حماية مثالية لبيانات المرضى

دبي، الإمارات العربية 8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — استطاعت شركة “روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط” الوصول لإنجاز لافت جديد باعتبارها أول شركة متخصصة في مجال الاختبارات التشخيصية في المنطقة تنجح بالحصول على شهادة الأيزو 27001 لأنظمة إدارة أمن المعلومات المرموقة. وجاء ذلك نظير التزامها الاستثنائي بحماية معلومات وبيانات المرضى وإرساء دعائم الثقة بعملياتها التشغيلية على امتداد الأسواق التي تعمل بها في المنطقة. وبعد النجاح في اجتياز متطلبات عملية التقييم الصارمة لأنظمة وعمليات إدارة أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة، قال غيدو ساندر، مدير عام شركة “روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط”: “تعد شهادة الأيزو 27001 لأنظمة إدارة أمن المعلومات معياراً عالمياً يؤكد التزامنا بحماية معلومات عملائنا، ما يسهم بتعزيز الموثوقية بكفاءة وأمان عملياتنا التشغيلية. ويشكل الحصول على هذه الشهادة خطوة إضافية تقربنا من هدفنا المتمثل في حصول كافة مراكز عملياتنا على هذه الشهادة المرموقة، لا سيما وأن أولوياتنا تنصب في المقام الأول على تعزيز ثقة العملاء والاستمرار في تقديم تجارب رقمية ملهمة”.

وشهادة الأيزو 27001 تعتبر معيار أمن معلومات معتمداً دولياً. ويتطلب الحصول على هذه الشهادة امتلاك نظام إدارة أمن المعلومات الشامل ، كما تحدد الآلية التي ينبغي على المؤسسات اتباعها في مجال إدارة المعلومات ومعالجتها بطريقة آمنة، بما في ذلك الضوابط الأمنية المناسبة. وتمثل هذه الشهادة المعتمدة على نطاق عالمي أداة حاسمة تساعد المؤسسات على إدارة التهديدات المتعددة وحماية أصولها المعلوماتية.

وقد حرصت شركة “روش” على الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات من خلال استيفاء المعايير الصارمة الموضوعة بموجب بروتوكولات الأيزو 27001. وعبر الانسجام التام مع المعايير الدولية وامتلاك هيكلية فعالة تلبي متطلبات الامتثال، حققت “روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط” نتائج هامة أثبتتها النتائج الإيجابية، في الحد من فرص التعرض لاختراقات أمنية، الأمر الذي عزز موثوقيتها ومكانتها المرموقة لدى شركائها وعملائها والجمهور على حد سواء.

وبفضل تبنيها نموذج عمل ناجحاً يرتكز على الجمع ما بين توفير الحلول التشخيصية المبتكرة والصناعات الدوائية، باتت شركة “روش” قادرة على تقديم مساهمات بالغة الأهمية تدعم نُظم الرعاية الصحية في الأسواق التي تعمل بها. ويمثل العام 2022 أهمية كبرى للشركة، إذ تحتفل فيها بمرور 125 عاماً على تأسيسها، في حين تحتفل “روش دياجنوستكس الشرق الأوسط” بمرور 10 أعوام على تأسيسها.

نبذة حول شركة “روش دیاجنوستيكس”:

تأسست شركة “روش دیاجنوستيكس” في عام 1896 في مدينة بازل بسويسرا، كواحدة من أوائل الشركات المصنعة للأدوية ذات العلامة التجارية، وشهدت نمواً ملحوظاً لتصبح أكبر شركة في العالم في مجال التقنية الحيوية ومن الشركات الرائدة عالمياً في فحوص التشخيص المخبرية. وتسعى الشركة إلى تحقيق التميّز العلمي لاستكشاف وتطوير الأدوية وحلول التشخيصات المختبرية في قطاع الرعاية الصحية بما يساهم في تحسين أسلوب معيشة الناس وإنقاذ حياتهم في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر “روش دیاجنوستيكس” أحد الروّاد في مجال الرعاية الصحية الشخصية إذ تسعى إلى إحداث تحوّل جذري من حيث كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية ليكون لها تأثير إيجابي أكبر. وفي إطار سعيها لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكل شخص، تبرم الشركة الشراكات الهادفة مع العديد من الأطراف المعنية في القطاع لجمع وحشد الخبرات المشتركة في فحوص التشخيص المخبرية وصناعة الأدوية بناءً على البيانات المستخلصة من الخبراء في الممارسات الطبية السريرية.

وتقديراً لمسيرتنا الطويلة في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية، تم اختيار شركة “روش دیاجنوستيكس” كواحدة من أكثر الشركات استدامة في صناعة المستحضرات الدوائية من قبل مؤشرات “داو جونز” للاستدامة للعام الثالث عشر على التوالي. ويعكس هذا التميز جهودنا المتواصلة لتحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين في كل دولة نقدم فيها خدماتنا.

في منطقة الشرق الأوسط، توفّر “روش دیاجنوستيكس” خدماتها وخبراتها الشاملة من خلال القنوات المناسبة ذات الصلة بما يغطي 16 دولة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وإيران وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان واليمن وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر وليبيا وجزر المالديف.

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Zena Risheg

Corporate Communications and Digital Manager – Europe, Middle East, & Africa

Roche Diagnostics Middle East FZCO

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Zena.Risheg@roche.com

Sanghamitra Mitra

Senior Account Manager

ASDA’A BCW

o: +971 4 4507600

Sanghamitra.Mitra@bcw-global. com

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