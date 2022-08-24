‫رواندا تستضيف المنتدى الأفريقي الحادي عشر للإقتران والترابط (AfPIF)

الحدث السنوي بمثابة منصة لتوسيع وتطوير الإنترنت في أفريقيا

كيغالي، رواندا، 24 أغسطس 2022 / PRNewswire / – تستضيف رواندا لأول مرة منتدى الإقتران والترابط الأفريقي هذا العام في كيغالي. وتتولى تنظيم هذا المنتدى مجتمع الإنترنت والرابطة الأفريقية للملكية الفكرية بالتعاون مع التحالف الرواندي لمجتمع الإنترنت والتكنولوجيا. خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس في فندق ماريوت، جمع الحدث أصحاب المصلحة من جميع أنحاء القارة وعلى مستوى العالم بما في ذلك Meta و Google و Liquid Intelligent Technologies و Microsoft و Internet Initiative Japan Lab و Africa Data Centers وغيرها.

هذا الحدث السنوي، الذي أصبح الآن في نسخته الحادية عشرة، بمثابة منصة لتوسيع وتطوير الإنترنت الأفريقي. وهو يربط بين مقدمي البنية التحتية والخدمات والمحتوى لتحديد طرق تحسين اتصال الشبكة، وخفض تكلفة الاتصال، وزيادة مرونة الإنترنت وخبرته للمستخدمين المحليين. كما يزود المشاركين برؤى عالمية وإقليمية لزيادة الفرص إلى أقصى حد للمساعدة في تنمية البنية التحتية وخدمات الإنترنت في أفريقيا.

وأنشئت مؤسسة AfPIF لمعالجة مسألة أن معظم حركة المرور المحلية للإنترنت في أفريقيا يجري تبادلها خارج القارة. ويقلل تبادل الزيارات محليا من خلال نقاط تبادل الإنترنت من تكاليف الوصول إلى الإنترنت والتأخير في الشبكة ويزيد من سرعات الوصول إلى المحتوى.

IXPs هي هياكل أساسية تقنية تتيح تجربة إنترنت أسرع وأرخص وأكثر موثوقية عن طريق الجمع بين شبكات متعددة من القطاعات الخاصة والعامة والتعليمية لربط وتبادل حركة اﻻنترنت. وبدلاً من استخدام طرق عبور دولية باهظة الثمن، يتم تبادل حركة المرور على الإنترنت محلياً ويمكن أن تصل سرعات الوصول إلى المحتوى إلى 10 أضعاف.

ويركز AfPIF هذا العام على ديناميات الربط بالإنترنت، وتوزيع المحتوى، وعقبات العبور على الصعيدين المحلي والإقليمي. يمثل منتدى كيغالي عودة إلى الاجتماعات الشخصية منذ تأجيل AfPIF في عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 العالمية.

الاقتباسات:

وقال السيد إيف إرادوكوندا، الأمين الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: “يؤثر الوصول إلى شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض واستخدامها تأثيرًا عميقًا على تحسين تقديم الخدمات في جميع قطاعات اقتصادنا. اليوم، يتيح استخدام الإنترنت نتائج أفضل في التعلم، وتقديم الرعاية الصحية، وإدارة موارد الطاقة بشكل أفضل، وتحقيق مشاركة أكبر للمواطنين مع الحكومة.

ولذلك، يسرنا جدا أن نستضيف هذا العام منتدى النظراء والترابط في أفريقيا، وهو اجتماع سيناقش كيفية تحسين الترابط الشبكي محليًا وداخل المنطقة”.

قال ميشوكي موانغي، عالم التكنولوجيا المتميز، مجتمع الإنترنت: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا في إنشاء نقاط تبادل جديدة للإنترنت مع دعم نمو النقاط القائمة. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن ندرك التأثير الكامل لتبادل حركة المرور عبر الإنترنت في 49 نقطة اتصال عبر 35 دولة في أفريقيا. ولتحقيق ذلك، فإننا نستخلص الدروس من التقرير التحرك نحو أفريقيا مترابطة: مبادرة 80/20 ونركز على زيادة عدد الشبكات المحلية والعابرة للحدود والدولية التي تتصل بـ IXPs . ونعتقد أن هذا ممكن مع تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي المحتوى وشبكات الشركات الكبيرة وصانعي السياسات https://www.internetsociety. org/resources/doc/2021/moving- toward-an-interconnected- africa-the-80-20-initiative/ “.

وقالت غريس إنغابيري مويكاراغو، الرئيسة التنفيذية لشركة RICTA : “يشرفنا أن نستضيف هذا المؤتمر الفريد. لا يمكن المبالغة في أهمية النقاط التسعة في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا، خاصة في المواقف الحرجة مثل جائحة COVID-19 . ويتيح برنامج تبادل المعلومات التعلُّم عبر الإنترنت والعمل عن بُعد في مثل هذه الظروف. كما أن البريد الإلكتروني والتداول بالفيديو والاتصالات المحمولة والرسائل تجعل التباعد الاجتماعي أكثر قابلية للتحمل، مما يساعد الناس على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. فبدون هذه التكنولوجيات، ما كانت آلاف الشركات لتعمل”.

قال كايل سبنسر، المنسق المشارك لرابطة IXP الأفريقية : “رواندا بلد صغير غير ساحلي عزز تنميته الاقتصادية واستقلاله الإقليمي بالجمع بين سياسة الاتصالات التقدمية ومناخ الأعمال التجارية المؤاتي للاستثمار. ورواندا، بوصفها بوابة رئيسية بين شرق ووسط أفريقيا، مكان مثالي لمناقشة التحديات والفرص في منطقتنا”.

قال بن روبرتس، رئيس قسم التكنولوجيا والابتكارات في شركة Liquid Intelligent Technologies : “ يكمن في صميم التحول الرقمي المتسارع في أفريقيا نظير الإنترنت والبنية التحتية الرقمية وتبادلهما. لذلك، من الأهمية بمكان أن يجتمع الأشخاص من مجتمع الإنترنت شخصيًا مرة أخرى لفهم التقدم المحرز والرحلة المقبلة. تقنيات الذكاء السائل هي لاعب حاسم في صناعة TMT ، ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لـ AfPIF 2022 “.

نبذة عن مجتمع الإنترنت

ومجتمع الإنترنت، التي أسسها رواد الإنترنت، هي منظمة غير ربحية مكرسة لكفالة تطوير الإنترنت وتطورها واستخدامها بشكل مفتوح. وتتعاون مجتمع الإنترنت، التي تعمل من خلال مجموعة عالمية من الفروع والأعضاء، مع مجموعة واسعة من المجموعات للترويج للتكنولوجيات التي تحافظ على سلامة الإنترنت وأمنها، وتدعو إلى وضع سياسات تمكن من الوصول الشامل. ومجتمع الإنترنت هي أيضا المقر التنظيمي لفرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت.

نبذة عن AF-IX

الرابطة الأفريقية للتبادل عبر الإنترنت هي مجموعة من مشغلي نقاط تبادل الإنترنت من جميع أنحاء أفريقيا، تجمعهم حاجة مشتركة إلى التنسيق وتبادل المعرفة. وهو يهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية لمشغلي بروتوكول الإنترنت، وتحسين الاتصال داخل القارة، وزيادة قيمة الإنترنت للجميع. تأسست AF – IX في عام 2012، وانضمت إلى اتحاد تبادل الإنترنت في عام 2014، وتنظم الآن المنتدى الأفريقي السنوي للأقران والربط البيني ( AfPIF ).

نبذة RICTA

RICTA هي منظمة غير ربحية تمثل مصالح مجتمع الإنترنت الرواندي. وقد تم تشكيله في عام 2005 بهدف إدارة النطاق الرفيع المستوى لرمز البلد . rw ونقطة تبادل الإنترنت في رواندا، بالإضافة إلى تعزيز توطين المحتوى المحلي. ويكفل موقف الرابطة المحايد تعزيز وتشجيع استخدام الإنترنت في رواندا.