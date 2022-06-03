‫رقم قياسي جديد، GWM تعلن رسميًا عن 300000 POER

باودينج، الصين، 3 يونيو 2022 / PRNewswire / – في 8 مايو، تم الانتهاء من 300000 GWM POER في خط الإنتاج في مصنع GWM Chongqing Smart في جنوب غرب الصين.

إنه رقم قياسي جديد حققته GWM منذ تسليم السيارة رقم 200000 للعملاء في أغسطس من العام الماضي. في غضون عامين فقط، نجحت GWM POER في تحقيق علامة بارزة بلغت 300000 مركبة.

قال توني صن، نائب المدير العام لشركة GWM International في حفل إكمال 300000 GWM POER .

في الواقع، مع الأخذ في الاعتبار السوق الصينية كنقطة انطلاق، أكملت GWM POER المركبات من المركز الأول إلى المركز 10،000 في أقل من مائة يوم في خط الإنتاج منذ عام 2019.

لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأسواق المختلفة حول العالم، يقدم GWM POER أنواعًا مختلفة من التكوينات الذكية. في السوق الأسترالية، على سبيل المثال، تم تجهيز الطراز بالعديد من أنظمة مساعدة السائق الذكية، مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار ( LKA ) والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB) ، لتحسين سلامة السائقين والركاب بشكل شامل في جميع الجوانب أثناء التواجد في السيارة. طريق.

لا سيما وظيفة AEB ، وهذا سوف يتحكم تلقائيًا في السيارة عند الفرملة عندما يواجه السائقون حالة طارئة أو يحتاجون إلى الحفاظ على مسافة آمنة بحد أدنى. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تقلل هذه الوظيفة من حوادث الاصطدام وتعزز السلامة على الطريق.

لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء العالميين، أخذت GWM أيضًا زمام المبادرة في إطلاق Jingangpao في السوق الصينية مؤخرًا. إنه أحدث طراز في السلسلة الفرعية لـ GWM PICKUP . المجهزة بصندوق شحن كبير، فإن Jingangpao توفر الراحة لعملائنا وعملهم اليومي. على سبيل المثال، إذا كان العملاء يخططون لحمل بعض الأثاثات الكبيرة الحجم والمعدات الميكانيكية، فإن تصميم سعة الحمولة يمكن أن يساعدهم في إنهاء النقل بشكل أكثر كفاءة.

حاليًا، تم إطلاق GWM POER في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وتشيلي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، وحققت نموًا في المبيعات في العديد من الأسواق.

أظهر التقرير الصادر عن الرابطة الوطنية للسيارات في تشيلي ( ANAC ) أنه في فبراير من هذا العام، زادت مبيعات GWM PICKUP بنسبة 38%، مع حصة سوقية تزيد عن 19% بسبب بيع GWM POER .

وقال توني: “في المستقبل، ستواصل GWM ترقية وتجديد منتجاتها الصغيرة حتى يتمكن العملاء العالميون من الاستمتاع بأفضل المنتجات والخدمات التي توفرها التقنيات المتقدمة”.

هذا العام، تخطط GWM أيضًا لإطلاق Jingangpao في العديد من الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتشيلي وأسواق أخرى لتقديم خيارات جديدة أكثر تنوعًا وموجهة للعملاء للعملاء العالميين في سوق البيك أب.