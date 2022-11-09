‫رسامة أفلام رسوم متحركة طويلة تصور بطريق G&G في فيديو قصير

تشوهاي، الصين،9 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — G&G ، وهي علامة تجارية متميزة توفر المواد الاستهلاكية والحلول المطبوعة القياسية الذهبية، عملت مع رسامة رسوم متحركة سابقة في ديزني لإحياء تمائم البطريق في فيلم قصير.

استخدمت G&G طيور البطريق في أعمالها الفنية الترويجية والتعبئة والتغليف منذ ما يقرب من 20 عامًا. وفقًا لإريك تشانغ، المدير العام لشركة Ninestar Image ، شهد قادة الشركة تأثير تغير المناخ على البطريق الإمبراطوري خلال زيارة إلى القارة القطبية الجنوبية في عام 2003. تأثر قادة الشركة بشدة بقوة الإرادة المطلقة لهذه المخلوقات بينما كانوا يكافحون من أجل البقاء.

وقال تشانغ: “إن رؤية البيئة الهشة ذكرتنا، كقادة، بأن G&G تحتاج أيضًا إلى أن تكون قوية ومرنة”. “في G&G ، نأخذ دائما زمام المبادرة لتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية للشركات . لقد قررنا أن منتجاتنا يجب أن تكون صديقة للبيئة ونسعى جاهدين لتمهيد الطريق للتنمية المستدامة الخضراء ومنخفضة الكربون”.

وبعد عودتهم إلى الصين، واصلت G&G التبرع للصندوق العالمي للحياة البرية للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية الطبيعية على كوكب الأرض. وأضاف تشانغ: “لهذا السبب أيضًا أصبح البطريق الإمبراطور تميمة لمجموعة منتجات G&G “. “ما زلنا مفكرين خضراوين من خلال العديد من الإجراءات الخضراء بما في ذلك حملة Go Green من G&G .”

يشهد فيلم الرسوم المتحركة القصير الجديد عودة اثنين من طيور البطريق من العطلات إلى القارة القطبية الجنوبية. جريج وجريس (في الصورة)، مع الأحرف الأولى G و G ، سميت بهذا الاسم على اسم العلامة التجارية G & G . يتدخل بطريق إمبراطور ودود لإنقاذ اليوم عندما ينشأ صراع حول طباعة ذكريات عطلتهم.

وقالت رسامة الرسوم المتحركة ليلي ديل: “لقد كان العمل مع G&G وطيور البطريق الخاصة بهم أمرًا مثيرًا”. عملت ديل على تتمة ديزني ل Lion King و Cinderella و Jungle Book و Brother Bear و Lilo & Stitch . وأضافت: “كانت مشاركة قصة البطريق الإمبراطور جريج وجريس ممتعة للغاية”. “لدينا مجموعة كاملة من القصص الإضافية التي يمكننا إحضارها إلى الحياة أيضًا. أتطلع إلى رسم المزيد مع G&G “.

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نبذة عن G&G

G&G ، علامة تجارية عالمية متميزة تقدم مستهلكات طباعة قياسية ذهبية وحلول طباعة احترافية لأكثر من 200 مليون مستهلك في أكثر من 170 دولة.

تهدف G&G إلى مساعدة الأشخاص على العمل للحصول على أفضل صورهم من خلال جعل الطباعة بسيطة وموثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة، من خلال الابتكار والكفاءة واحترام الأشخاص.

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