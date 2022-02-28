‫رجل الأعمال الأوكراني دميترو فيرتاش يعارض الغزو الروسي لبلاده ويطالب السلطات النمساوية بالسماح له بالعودة إلى أوكرانيا مؤقتًا

دميترو فيرتاش يُعارض بشكل قاطع الغزو الروسي لبلاده

يؤكّد السيد فيرتاش أنّه يبذل كل ما في وسعه للدفاع عن السيادة الأوكرانية، والحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطيًا، والشعب الأوكراني. إنّ السيد فيرتاش محتجز حاليًا في النمسا بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية لتسليمه بسبب تهم يُنكرها، وهو يمارس حقه في الاعتراض على هذا الطلب. ويطالب السيد فيرتاش السلطات النمساوية بأن تسمح له بالعودة مؤقتًا إلى أوكرانيا للقيام بكل ما يمكنه للدفاع عن بلاده، ولا يطلب منها القيام بأيّ تغيير قانوني بشأن إجراءات احتجازه في النمسا. وقد أبلغ السيد فيرتاش السلطات النمساوية بأنّه سيعود إلى النمسا عند انتهاء حالة الطوارئ في أوكرانيا أو عند طلب السلطات النمساوية ذلك؛ فكل ما يتمناه هو العودة إلى وطنه لمساعدته في وقت أزمته.

يعارض السيد فيرتاش الغزو الروسي غير المبرر لبلاده، ويعتقد أنّه لا يوجد أيّ سبب يدعو الشعب الروسي لقبول هذه الحرب، كما يعتقد أن الشعب الأوكراني يرفضها تمامًا. ويؤكّد أنّ أوكرانيا لا تشكّل تهديدًا لروسيا، وأنّ المجتمع الدولي يجب عليه أن يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على استقلال أوكرانيا ووحدة شعبها.

هذا البيان نشرته شركةDavis Goldberg & Galper (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)، وهي وكيل أجنبي مسجّل، نيابة عن دميترو فيرتاش. جميع المعلومات ذات الصلة مسجّلة في ملف مودع لدى وزارة العدل، واشنطن العاصمة.