‫ربط اليوم وغدًا: SIMCom Milestone! 20 عامًا من الابتكار والنمو والتنمية.

شنغهاي، 15 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — شهد العقدان الماضيان التطور الأسرع لتقنيات الاتصالات اللاسلكية التي تعيد تشكيل المجتمع الحديث. SIMCom هي مورد عالمي رائد لوحدات وحلول الاتصالات اللاسلكية، وهي شركة رائدة في هذا المجال منذ عام 2002. على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت SIMCom تقود التغيير مع منتجاتها التنافسية من خلال التحسين المستمر بناءً على متطلبات الأسواق الرأسية. وفقًا لتقرير ABI Research ، قادت SIMCom العالم في شحنات وحدة الاتصالات اللاسلكية لمدة أربع سنوات متتالية من 2015 إلى 2018. ومنذ ذلك الحين، ظلت SIMCom واحدة من الموردين الرئيسيين للوحدة اللاسلكية في جميع أنحاء العالم.

وباعتباره رائدًا في صناعة الوحدات الخلوية في الصين، فإن قدرات البحث والتطوير التي تركز عليها SIMCom هي العامل الأساسي الذي يعطي زخمًا لرحلة عولمة SIMCom . بفضل تراكمها التكنولوجي الذي استمر لعقدين من الزمن، توفر SIMCom اتصالًا لاسلكيًا مع ثبات وموثوقية غير عاديين في الآلاف من حافظات التطبيقات التجارية.

لتلبية احتياجات تطبيقات إنترنت الأشياء المتزايدة باستمرار والتطوير السريع لتقنيات الاتصالات اللاسلكية، طورت SIMCom خريطة طريق متنوعة للمنتجات تشمل 2G و 3G و 4G و 5G و LPWA ووحدات GNSS ووحدات السيارات ووحدات SMART . تغطي وحدات SIMCom مختلف قطاعات إنترنت الأشياء العمودية مثل الطاقة الذكية، والسيارات الذكية، والدفع الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، ومراقبة الأمن، والمدينة الذكية، وعلم الاتصالات عن بعد، والصناعة الذكية والزراعة الذكية.

طورت SIMCom شبكة خدمات قوية تم إنشاؤها من خلال الجهود المشتركة لكل من فرق الدعم عبر الإنترنت وفرق الدعم المحلية الموزعة في جميع أنحاء القارات الست. مع كمية كبيرة من الاستثمارات في المعدات والمهنيين. أنشأت SIMCom مركز بحث وتطوير عالي التقنية 5G في تشونغتشينغ، مركز التكنولوجيا في جنوب غرب الصين، والذي حقق الاستقلال في تطوير المنتجات اللاسلكية المتقدمة.

فنجاح نظام SIMCOM لم يتطور من مزاياه التكنولوجية فحسب، بل أيضا بسبب نظامه الإداري الذي أثبت جدواه. تضمن عملية مراقبة الجودة الصارمة كل خطوة من خطوات الإنتاج بما في ذلك البحث والتطوير وسلسلة التوريد والتصنيع وخدمات ما بعد البيع والتحسين المستمر لتلبية المعايير الصناعية. وفي الوقت نفسه، يتم توفير الخدمات الشاملة للعملاء من حيث الشهادات التنظيمية العالمية وشهادات MNO والاستشارات الفنية والدعم طوال دورة حياة المنتجات. جعلت فلسفة الأعمال الموجهة للعملاء SIMCom الشريك المثالي لأكثر من 10000 عميل في 180 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

إنه يدخل عصرًا من الاتصال الذكي مدعومًا من 5G والذكاء الاصطناعي. كطريقة أكثر موثوقية، سيتم ربط كل شيء بالسحابة. يسهل 5G شبكة في كل مكان يمكنها تلبية احتياجات الاتصال المتنوعة لإنترنت الأشياء الذكي، مما يحفز التحول الرقمي في العديد من الصناعات الرأسية. أشار يانغ تاو، الرئيس التنفيذي لشركة SIMCom ، إلى أن السحابة والمحطات الطرفية هما وجهان للعملة في عملية تطوير إنترنت الأشياء. ستزيد SIMCom باستمرار من الاستثمارات في 5G و AIoT وستطلق سلسلة من المنتجات والحلول التي تستهدف تطبيقات المنصات السحابية والمحطات الذكية لإنشاء قيم مضمونة للمستقبل للعملاء في جميع أنحاء العالم. تابع صفحة شركة SIMCom LinkedIn لتعلم المزيد.