‫رافعة الخيط الجديدة مع براءة اختراع معتمدة في التصميم “TIMEMACHINE LIFT THREAD، ترسية مزدوجة التروس”

سيول، كوريا الجنوبية، 21 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — رفع الخيط الآمن دون جراحة، وهي طريقة الرفع الأكثر شهرة بمزايا مختلفة

في الآونة الأخيرة، مع تطوير إجراءات الرفع المختلفة، هناك العديد من الطرق لإتقان المظهر الطبيعي، والعديد من الناس يحصلون على هذه الإجراءات بانتظام بسبب انخفاض التكلفة.

إجراء الرفع الأكثر شيوعًا هو رفع الخيط، وهو إجراء يسحب الجلد الفضفاض للشد عن طريق إدخال خيط رفيع تحت الجلد. لا يحتوي رفع الخيط على أي آثار جانبية لأنه يدخل خيطًا طبيًا في الجلد دون وجود خيط متبقي. يمكن تطبيق الإجراء على أي جزء من الجسم إلى جانب رفع الوجه، ويكون التأثير ثابتًا ويستمر لفترة أطول. إنه بديل مثالي للعملاء الذين يسعون للحصول على التأثير الأقرب دون إجراء جراحة الرفع.

مؤخراً تحت الأضواء: TIMEMACHINE LIFT THREAD ، ترسية مزدوجة التروس مع مادة PDO

بفضل تصميمه الحاصل على براءة اختراع، يقوم الترس المزدوج بسحب أنسجة الجلد من جميع الاتجاهات مع الهيكل رباعي الأبعاد 360 درجة، وهو فعال بشكل خاص للجلد الفضفاض والذقن المزدوج والخدود الأمامية المترهل والتجاعيد في الجبهة والعيون المترهل. بالإضافة إلى ذلك، فإن مادة PDO مفيدة لتجديد البشرة، والعناية بتحسين التجاعيد، وإدارة المرونة، وتعزيز البشرة من خلال توليد الكولاجين.

على وجه الخصوص، يؤدي تثبيت الجير المزدوج إلى إدخال جديلة من الخيوط بأشكال مختلفة في لقطة واحدة لتوفير رفع مزدوج، مما قد يقلل من وقت الإجراء ويخفف الألم ويقلل من تلف الأنسجة. لا يوجد لترس القطع ثنائي الاتجاه أي تأثير جانبي على غمازات الجلد لأنه يكرر الرفع والتثبيت في أقسام قصيرة. يوفر الترس الطرفي المتخصص تأثير تثبيت شامل من خلال تقليل حركة الخيط، وتوفير الرفع والصيانة الفعالة. يتم إنتاج TIMEMACHINE في ظل أعلى إدارة للجودة وأكثرها صرامة في مرفق GMP، ISO 13485، CE تم التحقق منه.

نبذة عن TIMEMACHINE LIFT THREAD

TIMEMACHINE LIFT THREAD من شركة Timemachine هي شركة متخصصة متخصصة في تصنيع خيوط الرفع في كوريا ولديها مواصفات مختلفة مثل PDO و PCL و PLLA و PLACL ، وتنتج تروسًا مضغوطة (تروس القولبة)، وتروس القطع، وخيط الحجم، وخيط أحادي. وقال مسؤول: “إن طريقة رفع الخيوط للعناية بإزالة التجاعيد تتطور إلى ما لا نهاية، ويمكن تعزيز تأثير الرفع باستخدام أنواع مختلفة من الخيوط لأجزاء مختلفة، وأهمها استخدام المواد المؤهلة والحصول على إجراء آمن من أخصائي ماهر”.

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