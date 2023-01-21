‫رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا إكناث شيندي يتسبب في جلب استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي العالمي

يهدف أحد أكبر الالتزامات الاستثمارية إلى توفير أكثر من 101,389 فرصة عمل في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة وتجهيز الأغذية

دافوس، سويسرا، 20 يناير 2023 /PR Newswire/ — اختتم رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، شري إكناث شيندي، اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس، برسالة ناجحة، وهو ما يمهد الطريق للنمو المتسارع لولاية ماهاراشترا والهند.

كانت زيارة شري شيندي إلى دافوس حافلة بالاجتماعات المتتالية مع رجال الأعمال والقادة السياسيين العالميين، مما أدى إلى توقيع 19 مذكرة تفاهم مع شركات مشهورة عالميًا ومحليًا مثل بيركشاير هاثاواي، وشركة آي سي بي إنفستمنتس، وشركة نيو إيرا كلينتيك، وشركة جوجورو الهند، وشركة جرينكو إنرجي بروجكتس، وماهيندرا إلكتريك للسيارات وغيرها الكثير.

تنتشر هذه الاستثمارات في جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا وسوف تؤدي إلى نمو اقتصادي موحد في جميع المناطق في الولاية، وهذا من خلال توفير مناخ اقتصادي نابض بالحياة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء بنية تحتية قوية وقيادة حاسمة. ونظرًا لتعافي الاقتصاد بسرعة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19، فسوف توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100,000 فرصة عمل في مجالات التكنولوجيا الفائقة والتصنيع والزراعة وتجهيز الأغذية والطاقة المتجددة والنظيفة وقطاعات البنية التحتية.

وتثبت زيارة ماهاراشترا إلى دافوس أن الولاية هي الأكثر تفضيلاً في الهند للاستثمارات العالمية؛ من خلال النجاح الذي حققه المنتدى الاقتصادي العالمي في المصادقة على جدول أعمال الحكومة الذي تم طرحه في أوقات عصيبة قبل سبعة أشهر.

وقال السيد شري في ختام زيارته : “لقد كانت زيارة مثمرة للغاية، وأنا سعيد للغاية بنتائج اجتماعاتي. وقد وضعنا الأساس للنمو الاقتصادي المتسارع في ولاية ماهاراشترا والهند من خلال هذه الاستثمارات العالمية، عبر قطاعات النمو الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الولاية. كما أن الثقة التي أظهرها هؤلاء المستثمرون العالميون عززت مرة أخرى مكانة ولاية ماهاراشترا الفريدة كبوابة للهند. وسوف أستمر في قيادة جهود الدولة للنمو الاقتصادي السريع من أجل تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي لدينا البالغ تريليون دولار”.

حول ولاية ماهاراشترا:

ماهاراشترا هي واحدة من أهم الولايات الصناعية في الهند، حيث تساهم بنسبة 16% في الناتج الصناعي للبلاد و15% في الناتج المحلي الإجمالي. يساهم قطاع الخدمات بأكبر قدر في اقتصاد الدولة، حيث يمثل 62% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعد قطاع الصناعات التحويلية ثاني أكبر مساهم في اقتصاد الدولة، حيث يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. تشمل الصناعات الرئيسية في ولاية ماهاراشترا السيارات، والهندسة، والمنسوجات، والأدوية، والكيماويات، والبتروكيماويات، وتجهيز الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات/الخدمات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات.