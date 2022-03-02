‫رئيس قسم المبيعات في شركة هواوي يدعو شركات الاتصالات إلى تبني نموذج GUIDE من أجل بناء عالم رقمي أفضل

برشلونة، إسبانيا، 2 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — ألقى بنغ سونغ، رئيس قسم المبيعات وتسويق الحلول في مجموعة هواوي للأعمال “Huawei Carrier”، كلمة بعنوان “Embracing the Digital World, GUIDE to the Future” (دعم مستقبل العالم الرقمي من خلال تبني نموذج GUIDE) في جلسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، والتي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 “MWC22”. وفي كلمته، عرض بنغ رؤيته لكيفية تطوير الشبكات في المستقبل، وقال: “ينبغي لجميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات أن تدعم التحول إلى الرقمنة بشكل أكثر فاعلية، وأن تتكامل جهودها من أجل قيادة التنمية المستقبلية”. ودعا شركات الاتصالات إلى تبني نموذج GUIDE IS NOW الخاص بشركة هواوي.

وقد أشار بنغ إلى أنّ الرقمنة تشهد نموًا متسارعًا، وأنّه قد لمس -من خلال مشاركته في مجموعة متنوعة من الأنشطة على مدار العام الماضي مثل المعارض السحابية وحفلات تقديم الجوائز عبر الإنترنت- كيف أسهمت الرقمنة في تعزيز كفاءة الأعمال وجودة الخدمات. كما ذكر أنّ الرقمنة قد عزّزت من أداء قطاع الاتصالات، حيث مكّنته من المساهمة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، والاستخدام السلس للاتصالات بتقنية الجيل الخامس ” 5G ” في القطارات عالية السرعة (350 كم/ساعة)، وإنتاج الفيديوهات بتقنية 360 درجة؛ وهو ما يدل على أنّنا نخطو خطوات ثابتة نحو بناء عالمي رقمي. وذكر بنغ أنّه يعتقد أنّ الابتكارات التكنولوجية ستُحقق للبشرية -في المستقبل القريب- ما ترنو إليه من توفير حلول تقنية متفوقة وإيجاد المزيد من الفرص والإمكانيات.

التكنولوجيا الرقمية لا تزال تقدّم المزيد من الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة. في مؤتمر Huawei Connect 2021 ، نشرت هواوي تقريرًا بعنوان Intelligent World 2030 (التقنيات الذكية العالمية في عام 2030) أشارت فيه إلى توقعاتها بأنّه بحلول عام 2030 سيكون هناك أكثر من 200 مليار اتصال على مستوى العالم يربط جميع الأشياء بالتقنيات الذكية، وحوالي 1.6 مليار مشترك في خدمات الإنترنت عريض النطاق عبر كابلات الألياف الضوئية. كما ذكرت هواوي في هذا التقرير أنّ هناك المزيد من الجهود التي ستُبذل لاستكشاف العقل البشري سعيًا وراء التعرّف على أسرار الذكاء البشري وتخطي الحواجز البيولوجية باستخدام التقنيات الرقمية؛ وكذلك ستُبذل المزيد من الجهود لاستكشاف الفضاء الخارجي وأعماق المحيطات؛ وسيتزايد استخدام شبكات الجيل التالي لبناء مدن المستقبل.

وفي كلمته، تساءل بنغ قائلًا: “لا بُدّ أن نسأل أنفسنا، ما الذي ينبغي لنا القيام به اليوم لتطوير شبكاتنا والاستفادة من الفرص التي توفرها لنا الرقمنة لنتمكّن من تحقيق أهدافنا على مدار العقد المقبل؟”. وأشار بنغ إلى أنّ هواوي قد أصدرت في العام الماضي نموذج GUIDE ، والذي يتألف من توصيل خدمات الإنترنت بسرعات عالية “جيجابت” إلى كل مكان، وتوفير حلول أتمتة فائقة، وتوفير اتصالات ذكية باستخدام إستراتيجية السحابات المتعدّدة، وتزويد العملاء بتجارب متميزة، والاستفادة من المصادر المتجدّدة”. وهذه الجوانب الخمسة الرئيسية اللازمة لتطوير الشبكات لتتمكّن من تلبية احتياجات العصر الرقمي الجديد. وأضاف: “واليوم، توسّع هواوي من مضمون نموذج GUIDE ، وتقدّم نموذج GUIDE IS NOW ، والذي يتألف من إنشاء شبكات اتصالات لتوفير الإنترنت بسرعات عالية “جيجابت” في كل مكان، وتسريع عملية الأتمتة الفائقة لمواجهة الظروف غير المستقرّة، وتوفير حلول الحوسبة السحابية والشبكات الذكية كخدمات، وتزويد العملاء بتجارب متميزة ومتباينة حسب احتياج كل عميل، والعمل على تحقيق الاستدامة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة”. ويحدّد نموذج GUIDE المستويات الثلاثة التالية لتطوير أعمال الشبكات:

المستوى الأول: العمل على التخطيط لمستقبل العالم الرقمي: حيث يهدف مقترح هواوي إلى تكوين رؤية مشتركة لمستقبل العالم الرقمي بهدف إحداث تكامل بين تطوير الخدمات وكفاءة العمليات وجودة الأعمال والمساهمة الاجتماعية.

المستوى الثاني: إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا وقطاعات الأعمال المختلفة: حيث يتم تطوير التقنيات المبتكرة باستمرار لمعالجة تحديات الأعمال الجديدة. وستُطلق هواوي -في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لهذا العام- بعض الحلول المبتكرة مثل حل MetaAAU بتقنية الجيل الخامس لتحسين أداء الشبكات وترشيد استهلاكها للطاقة، وحل FTTR لتوصيل شبكات الإنترنت المنزلي بكابلات الألياف الضوئية، وحل OXC لتوصيل شبكات الألياف الضوئية المتقاطعة.

المستوى الثالث: وضع معايير لقياس أداء الشبكات: حيث يضع النموذج دليلًا للتخطيط للأسواق بمختلف درجات نموها وتقدمها لمساعدة شركات الاتصالات على إيجاد أفضل المسارات التي تناسبها لتطوير شبكاتها؛ وهو ما يسهم في وضع مخططات لاستدامة الأعمال في قطاع الاتصالات.

يعمل نموذج GUIDE على تسريع التكامل العميق بين الاتصالات والتقنيات المراعية للبيئة والتقنيات الذكية، وفي الوقت نفسه يزيد الترابط بين القيمة التجارية والقيمة التكنولوجية لتمكين حلول الاتصالات المبتكرة من النجاح وتحقيق نتائج جيدة.

وفي ختام كلمته، قال بنغ: “بمجرد أن يبدأ قطار الرقمنة في التقدّم، فلا يمكن لشيء أن يوقفه”، ودعا إلى زيادة التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتبني نموذج GUIDE لتطوير أعمال الشبكات للمساهمة في بناء مستقبل مشرق.

يُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22 ) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وتعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة رقم 1 بمركز معارض Fira Gran Via . كما تبحث هواوي مع غيرها من شركات الاتصالات وخبراء ومتخصصين في قطاع الاتصالات وقادة الرأي من جميع أنحاء العالم موضوعات متعدّدة مثل: الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصالات، ونموذج GUIDE لتطوير شبكات الاتصالات من أجل بناء اقتصاد رقمي أفضل، والتنمية المستدامة لتكوين رؤية مشتركة لمستقبل الشبكات الرقمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/ events/mwc2022

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