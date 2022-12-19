‫ذا مول جروب: وضع تايلاند كوجهة تسوق مفضلة لدول مجلس التعاون الخليجي

بانكوك، 19 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي وتخفيف قيود السفر المفروضة بسبب الآثار المدمرة لوباء كوفيد-19 العالمي، تهدف مجموعة مول تايلاند إلى الاستفادة من عودة ظهور قطاع السياحة التايلاندي من خلال جذب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ( GCC ) إلى منشآت مراكز التسوق الخاصة بهم.

باعتبارها واحدة من سلاسل مراكز التسوق الرائدة في تايلاند، تقود ذا مول جروب هذه المبادرة من خلال تركيز جهود التوعية على مراكز التسوق الرائدة الخاصة بها، وهي – سيام باراجون في وسط مدينة بانكوك، وإمبوريوم وإيمكوارتر في منطقة الأعمال في سوخومفيت. إن قرب هذه المراكز التجارية من محاور النقل الرئيسية مع إمكانية الوصول المباشر إلى خدمات النقل المتنقلة، إلى جانب معالم الجذب السياحية المثيرة للاهتمام والمصممة حسب الطلب، يجعلها مفضلة بين السكان المحليين والسياح على حد سواء.

وتحتل المراكز التجارية مركز الصدارة، وتتميز بمجموعة متنوعة من عروض العلامات التجارية الفاخرة والفاخرة، بدءًا من المجوهرات والساعات المصممة حسب الطلب إلى السلع والملابس المصممة حسب الطلب. من أجل تلبية احتياجات الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وضعت مجموعة مول نصب أعينها تنويع اختيار المستأجرين لاستيعاب المزيد من المعالم السياحية ذات الطابع الخليجي.

بالنسبة لأولئك الذين يرون متعة حسية، ركزت ذا مول جروب بشكل خاص على مجموعة العطور المتخصصة المتاحة لإثارة أحاسيس الزوار. يمكن للرعاة الذين يرغبون في تجربة طعام فريدة من نوعها أن ينغمسوا في المأكولات من تايلاند واليابان والصين للاستمتاع بمتعة تذوق فريدة من نوعها.

للترويج لتايلاند كوجهة تسوّق مفضلة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقعت هيئة السياحة التايلاندية ( TAT ) أيضًا مذكرة تعاون مع الإمارات، إحدى شركات الطيران الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أمل الاستفادة من الشبكة العالمية الواسعة لشركات الطيران لتعزيز السياحة إلى تايلاند.

قال السيد يوتاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة التايلاندية: “تأتي اتفاقية التعاون هذه في لحظة مناسبة، تمامًا كما أن هيئة السياحة التايلندية على استعداد للتواصل مع العالم فيما يتعلق باستعداد تايلاند لفتح أبوابها للمسافرين الدوليين من جميع أنحاء العالم”.

وفي الوقت نفسه، اتفقت تايلاند والمملكة العربية السعودية على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل من خلال تمكين الخطوط الجوية السعودية، الناقل الرئيسي للمملكة العربية السعودية، من إعادة رحلاتهما المباشرة بين البلدين. وضعت وزارة السياحة والرياضة نصب أعينها اختراق الأسواق المختلفة المتاحة في المملكة العربية السعودية من خلال إغراء المسافرين السعوديين إلى تايلاند.

وقال السيد فيهات راتشاكيتبراكارن، وزير السياحة والرياضة في تايلاند: “في السابق، كانت الزيارات الترفيهية التي يقوم بها السعوديون إلى تايلاند محظورة تمامًا، حيث كان يُسمح بالسفر فقط للعلاج الطبي والشؤون الرسمية والحكومية”.

وأضاف السيد فيفات: “نحن الآن نروج بحماس لتايلاند كوجهة سياحية مفضلة، ونستكشف المزيد من الأسواق لجذب الزوار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند”.

فالسياح من دول مجلس التعاون الخليجي معروفون بقوة إنفاقهم العالية، وينعكس ذلك في متوسط إنفاقهم البالغ 40,000 بات تايلاندي مقارنة بمتوسط 10,000 بات تايلاندي للسياح من مناطق أخرى. وللاستفادة من قوة الإنفاق هذه، يقوم ذا مول جروب أيضًا بإطلاق حملات ترويجية جديدة كطريقة لتحفيز المتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن للمتسوقين الآن التمتع بخصم إضافي بنسبة 5% عند تنزيل بطاقة سياحية، ويحق لهم الحصول على كوبون نقدي بقيمة 600 بات تايلاندي عندما يحققون إنفاقًا تراكميًا قدره 20،000 بات تايلاندي في المتجر متعدد الأقسام.

في الأشهر التي سبقت أكتوبر 2022، شهد عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشقون طريقهم إلى تايلاند زيادة شهرية مطردة وتدريجية، مع تسجيل أكبر زيادة في مايو حيث سهلت الحكومة التايلاندية سياسة دخول السياح في تايلاند.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=vOPWiXHc_n0