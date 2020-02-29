دي ٣ للاستشارات التعليمية ونيونوردك سكول، شراكة استراتيجية لتطوير المناهج الدراسية والتطوير المهني وتحسين معايير الجودة

منامة. البحرين 29 فبراير 2020 – في إطار تطوير االمناهج التعليمية واساليب التدريس والتعلم قامت شركة دي 3 للاستشارات التعليمية التي تعمل في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ومقرها البحرين وشركة نيو نوردك سكول ومقرها فنلندا بتوقيع عقد شراكة خلال مؤتمر جس في دبي في تاريخ 26 فبرا ير 2020 لتعزيز رؤيتهم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي وحضر حفل الشراكة السيد مهند العاني ، المدير العام والرئيس التنفيذي والسيدة ريما القيسي الشريك الإداري لD3 Consultants. وكل من بيا جورمالنين المدير التنفيذي و المؤسس المشارك ، والسيدة سوزان بيركوفسكي ، المؤسس المشارك ورئيس التعليم ، وستيفن كوكس الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة نيو نوردك سكول.

تفخر شركة دي3 للاستشارات بالإعلان عن أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير المدارس من مرحلة الروضة الى المرحلة الثانوية ورياض الأطفال القائمة بالإضافة إلى المدارس الناشئة الجديدة بأفضل ممارسات النظام التعليمي الفنلندي من خلال تطوير المناهج الدراسية والتطوير المهني وتحسين معايير الجودة في جميع الخدمات التي تقدمها المدارس. ويؤمن كل من دي3 للاستشارات التعليمية وشركة نيو نوردك سكول ان مهارات الكفاءة العالمية إلى جانب مهارات القرن الحادي والعشرين وتوفر معايير أكاديمية قوية تزود الطلبة بطريق قوي للنمو والتميز.

وعبر السيد مهند خالد العاني ، الرئيس التنفيذي لشركة دي3 للاستشارات التعليمية “نحن نستثمر في تزويد الطلاب برحلة حياتية تعليمية صحية إلى جانب الدوافع الذاتية والحب للتعلم مدى الحياة من خلال تجربتنا الواسعة في السوق التعليمي وفهم ثقافة ورؤية قادة الأمم”.

وأضاف: يأتي هذا الاتفاق الايجابي بتعزيز مكانة مملكة البحرين عالمياً حيث أنه يحقق المساعي الحثيثة في ريادة التطوير الأكاديمي الفعال بين دول المنطقة مما يساهم للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين بقيادة حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل المفدى لمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

تهدف هذه الشراكة إلى تزويد المدارس التي تستخدم مناهج دراسية مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالدعم اللازم لتطوير وتحسين أساليب التدريس والتقييم لضمان أعلى تأثير ممكن على تعلم الطالب.

وقالت السيدة ريما القيسي ، الشريكة الإدارية في دي3 للاستشارات “نحن نهدف إلى تحفيز الطلبة من جميع الأعمار للاستفادة من التعلم الغير تقليدي ، مدفوعًا بالفضول والتحدي ، وإلهام العاطفة والثقة”.

من جانب آخر، أعربت السيدة Pia Jormalainen ، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة نيو نوردك سكول عن سعادتها الكبيرة بهذه الشراكة التي تهدف بدورها إلى نقل التجربة الناجحة والمتميزة للمنهج الفنلندي ليكون لها تأثير عالمي. “نحن متحمسون لإحداث فرق إيجابي في رحلة التعلم للطلبة في جميع أنحاء العالم ، وسوف تساعدنا هذه الفرصة في تحقيق رؤيتنا للتأثير العالمي من خلال تزويد المدارس بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وكفاءات المهارات ، والتدريب لمساعدة الطلبة على الوصول إلى أعلى الإمكانات في حياتهم المستقبلية. “

هذا وأضاف ستيفن كوكس – الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيو نوردك سكول “إننا نتفهم التحديات المرتبطة بتحسين جودة التعليم ونتائج التعلم في المدارس، وبالتالي نعمل جنبًا إلى جنب مع المعلمين وقادة المدارس لتحقيق أهداف صحية تنبع العاطفة حيث أننا نؤمن بأنه يتعين علينا إعداد الأطفال لمستقبل سريع التطور ويجب أن يكونوا مجهزين بتعليم قوي ومهارات شخصية وأدوات قوية للنجاح “.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع شركة دي ٣ الاستشارية عن طريق الاتصال 973 17 551 662 أو عن طريق البريد الالكتروني info@d3consultants.net ويمكنكم قراءة المزيد عن الشركة على الموقع الالكتروني www.d3consultants.net .

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Ammar Hussain, ammar@d3consultants.net