ديفيد غيبسون مور ينضم إلى عضوية مجلس إدارة “دلما كابيتال” الساعية إلى تطوير قسم استشارات الصيرفة الاستثمارية فيها

دبي الامارات العربية المتحدة, 20 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — انضم ديفيد غيبسون مور، المصرفي المخضرم والشخصية البارزة في قطاع الخدمات المالية، إلى عضوية مجلس إدارة “دلما كابيتال” في إطار جهودها المتواصلة والرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال خدمات الصيرفة الاستثمارية، إضافة إلى منصتها الخاصة بإدارة الأصول. وبانضمام ديفيد إلى “دلما كابيتال”، فإنه يضع في خدمتها جميع علاقاته وخبراته الغنية الممتدة على مدار 30 عاماً في مضمار مالية الشركات، والصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول.

ويأتي دخول ديفيد إلى مجلس إدارة “دلما كابيتال” في معرض جهود الشركة المستمرة لتوسيع قسم استشارات الصيرفة الاستثمارية فيها، والذي يقدّم المشورة إلى الشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى العملاء من الجهات الحكومية بخصوص عمليات الاستحواذ والاندماج، والطروحات الخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصفقات أسواق رأس المال، والأصول الرقمية. وسيساعد ديفيد في تقديم الإرشادات إلى الشركة فيما يتعلق بالبحث عن أفضل أصحاب المواهب واستقطابهم لتعزيز الفريق التنفيذي لدى “دلما كابيتال”، كما سيكون الناطق الرسمي باسمها.

وتعليقاً على تعيينه قال ديفيد غيبسون مور: “يُسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة “دلما كابيتال” بعد أن لاحظت النجاح المتنامي للشركة وفريقها، وأنا أؤمن أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر “دلما كابيتال” وتحديداً من حيث قدرتها على الشروع في سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى وإتمامها لصالح عملائها من المؤسسات”.

وتعقيباً على هذا الحدث قال مشعل كانو: “يشرّفنا الترحيب بانضمام ديفيد غيبسون مور إلى مجلس إدارة “دلما كابيتال”. فسمعته القوية في التعامل مع مؤسسات وعائلات بارزة في الخليج وعلى مستوى العالم، إضافة إلى خبرته العميقة في مواضيع مالية الشركات ستعززان قدرة مجلس الإدارة على دعم “دلما كابيتال” ونموها”.

نبذة عن “دلما كابيتال مانجمنت ليميتد”:

“دلما كابيتال” هي منصة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة وجهة استشارية تمتلك قدرات كبيرة في مجال الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. تأسست شركة “دلما كابيتال” في 2011 ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، وقد كانت واحدة من أسرع شركات الخدمات المالية المستقلة نمواً في مركز دبي المالي العالمي. كما أن “دلما كابيتال” حاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية وتعمل تحت إشرافها بموجب ترخيص من النمط ( 3c ).

نبذة عن ديفيد غيبسون مور:

خلال الفترة الواقعة بين 2009 و2014، شغل ديفيد منصب العضو الإقليمي المنتدب لبنك “إل جي تي” وشمل نطاق عمله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أن “إل جي تي غروب” هي مجموعة خاصة تملكها العائلة الأميرية في لختنشتاين، وتركز على إدارة أصول المؤسسات ومكاتب الاستثمارات العائلية على مستوى العالم.

قبل انضمام ديفيد إلى مجموعة “إل جي تي”، سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة “روبيكو غروب”. وكان قد أسس المكتب الإقليمي لمجموعة “روبيكو” في البحرين حيث تولّى مسؤولية إدارة أصولها المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشملت قائمة العملاء جميع صناديق الثروة السيادية، والمؤسسات الحكومية، والمصارف، ومكاتب الاستثمارات العائلية في المنطقة.

عَمِلَ سابقاً لمدة 15 عاماً انطلاقاً من جنيف مع بنك “تشيس مانهاتن” (الذي أصبح لاحقاً “جي بي مورغان تشيس”) حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك “تشيس مانهاتن” في سويسرا، ولوكسمبورغ، وجيرسي والمُدير القُطْري لسويسرا. وإضافة إلى ذلك، شغل منصب رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمدة 8 سنوات، ثم تولّى لاحقاً مسؤولية تطوير الأنشطة التجارية على مستوى العالم لصالح قسم الصيرفة الاستثمارية الذي يعمل انطلاقاً من نيويورك.

يحمل ديفيد لقب “قائد ومستشار فخري” في “جمعية تذوّق الطعام العالمية” ( Chaîne des Rôtisseurs )، وكان يحمل لقب مستشار “جمعية تذوّق الطعام العالمية” في البحرين بين 2006 و2014. وقد أسس “جمعية أكسفورد وكامبريدج في البحرين”.

يحمل السيد غيبسون مور شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الطبيعية من جامعة أكسفورد. هو محاسب قانوني تدرّب في مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز” في مدينة لندن، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد المالي (بمرتبة الشرف) وعلى دبلوم في الاقتصاد القياسي من جامعة لندن. وقد حصل مؤخراً على دبلوم من كلية سعيد لإدارة الأعمال/ جامعة أكسفورد في برنامج جامعة أكسفورد للتكنولوجيا المالية (الفينتك)، وعلى دبلوم من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في برنامج العملات المشفرة والزعزعة. وهو حاصل على دبلوم في الفلسفة السياسية من جامعة أكسفورد.