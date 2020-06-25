دومينيكا تقدم تيسيرات لجمع شمل الأسرة بإدخال تغييرات جديدة على برنامجها للمواطنة مقابل الاستثمار

روسو، دومينيكا، 25 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أدخلت حكومة اتحاد كومنولث الدومينيكا في 24 من يونيو تعديلات على تعريف مُصطلح “المُعالين” ليصبح أكثر شمولاً في إطار برنامج المواطنة مقابل الاستثمار. تسمح التغييرات لمقدمي الطلبات الأساسيين بإضافة بعض الفئات التي لم تكن مؤهلة سابقًا مثل الأبناء البالغين والآباء والأجداد والأشقاء. ويجب على جميع المُعالين الذين يبلغون 16 عامًا أو أكثر اجتياز فحوص التدقيق الواجبة للتأهل.

وبناء عليه يستطيع مقدم الطلب الأساسي حاليًا ضم أبنائه للطلب، على أن تكون أعمارهم فيما بين 18 و30 عامًا ولا يحتاجون للالتحاق بمؤسسة تعليم عالٍ أو الإقامة معه. ويُعتبر إثبات مقدم الطلب الأساسي أو زوجه إعالتهم للابن كافيًا بموجب القوانين الجديدة. وكذلك فإن آباء وأجداد مقدم الطلب الأساسي أو زوجه لا يحتاجون إلى إظهار أنهم يعيشون مع مقدم الطلب الأساسي. فقد صارت إعالة الوالدين أو الأجداد كافية لتأهلهم ودخولهم في تصنيف “المُعالين المستحقين”.

ومن بين التعديلات المهمة التي أدخلتها الحكومة أيضًا وضع فئة “الأشقاء” الجديدة. وبموجب هذه الفئة يحق للأشقاء البيولوجيين أو المُتبنين قانونًا التأهل للحصول على المواطنة؛ على أن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ويكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال. ويمكن أن تكون صلتهم بمقدم الطلب الأساسي أو بزوجه.

فضلاً عن ذلك، تسمح الحكومة الآن للأطفال المولودين بعد حصول مقدم الطلب الأساسي على الجنسية -وكذلك الأزواج الذين تزوجوا بعد ذلك- أن يصبحوا من مواطني دومينيكا. وتسري هذه البنود على مقدم الطلب الأساسي والمُعالين على حد سواء. فعلى سبيل المثال يستطيع نجل مقدم الطلب الأساسي الذي يتزوج بعد ذلك من زوجة غير دومينيكية التقدم بطلب للحصول على الجنسية نيابة عن زوجته. الجدير بالذكر أن ثمة قيود كانت مفروضة في السابق على الأطفال المولودين حديثًا، وأيضًا لم تكن هناك شروط واضحة بالنسبة للأزواج الجدد.

بيد أن الحكومة أدخلت مؤخرًا تيسيرات على إضافة أفراد الأسرة الآخرين الذين كان من الممكن إدراجهم كمُعالين في الطلب الأصلي. تُطبق هذه التغييرات بغض النظر عن القناة الاستثمارية المُختارة.

ويجب على جميع المُعالين الذين يبلغون 16 عامًا أو أكثر اجتياز فحوص التدقيق الواجبة. وإذا مر عام تقويمي منذ تاريخ التقديم الأصلي للطلب، فيجب على المتقدم الأساسي إعادة تقديمه مع أي مُعال جديد باستثناء الطفل المولود حديثًا.

وقد علَّق رئيس الوزراء روزفلت سكيريت على التعديلات قائلاً: “إن التغييرات التي أعلناها مثيرة للاهتمام. فالغرض من هذه التغييرات هو التعجيل بلم شمل الأسرة في ظل عالم صار فيه العمل الجماعي وحق الجميع في أن يحيا داخل بيئة آمنة ومستقرة ومُرحبة أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

وفي هذا الإطار، تُوجه الدعوة إلى المستثمرين الأجانب للمشاركة مع عائلاتهم في برنامج دومينيكا للمواطنة مقابل الاستثمار. حيث يقدم البرنامج مكافأة على الاستثمار في دومينيكا بمنح المستثمر الجنسية في غضون ثلاثة أشهر. وهذا الاستثمار قد يتخذ إحدى صورتين: إما المساهمة في صندوق حكومي أو شراء وحدات في منتجعات فاخرة مُعتمدة مُسبقًا.

ويستطيع المواطنون بالاستثمار في مقابل ذلك الإقامة والعمل والدراسة في دومينيكا، وكذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. كما يحق لهم -إذا تقدموا بطلب للحصول على جواز سفر دومينيكي بعد حصولهم على الجنسية- الاستفادة من رحلات السفر المتعددة بدون تأشيرة.

ويجب على المتقدمين وأفراد أسرهم أن يجتازوا أولاً سلسلة من فحوص التدقيق الواجبة متعددة المستويات. وذلك لأن النزاهة والشفافية هما من السمات المُميزة لبرنامج دومينيكا. تجدر الإشارة إلى أن دومينيكا قد صُنفت كأفضل دولة تقدم برنامج المواطنة مقابل الاستثمار للعام الثالث على التوالي وفقًا لمؤشر المواطنة مقابل الاستثمار الذي تنشره مجلة إدارة الثروات المتخصصة (PWM) الصادرة عن صحيفة فاينانشيال تايمز.