‫”دهانات الجزيرة” توسّع حضورها في الشرق الأوسط وتفتتح سادس معارضها في العراق

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — افتتحت “دهاناتالجزيرة“، الشركة الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرضها السادس في دولة العراق الشقيقة. يقع المعرض الجديد في مدينة رانية، شمال شرق إقليم كردستان، الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً، ويتميز موقع الفرع الجديد بقربه من بلدات أخرى مثل قلعة دزة، ودوكان، وجوارقورزة، وسنكاسار، وحاجياوا، حيث سيشكل هذا الفرع رديفاً مهماً لتزويد هذه البلدات باحتياجاتها من مواد الدهان والحلول الإنشائية عالية الجودة

.يأتي هذا الافتتاح ليمثل سعي وحرص شركة “دهانات الجزيرة” على التوسّع جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الصادرات السعودية في المنطقة، حيث سيوفر هذا المعرض منتجات الشركة من الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، و دهانات الأخشاب ، والدهانات صديقة البيئة، و الدهانات المقاومة للحريق ، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها .

وقد حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في المدينة وثلة من المهندسين والمقاولين المهتمين بشؤون البناء والعمران.

ويعتبر هذا المعرض سادس معرض تفتتحه شركة “دهانات الجزيرة” في دولة العراق الشقيقة، فقد سبق لها افتتاح خمسة معارض في كل من السليمانية، وجمجمال، وكركوك، والرمادي، والبصرة، وتستهدف الشركة خلال عام 2022 التوسّع أكثر في العراق بافتتاح فروع ومعارض جديدة في ثلاث مدن أخرى.

حول “دهانات الجزيرة ”

أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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