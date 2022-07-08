”دهانات الجزيرة” تجوب المملكة العربية السعودية بسيمنارها “All in One”
الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — في إطار سلسلة أطلقتها “ دهانات الجزيرة ” من العاصمة الرياض بعنوان “All in One” ، وستشمل مختلف المدن السعودية، فقد تابعت الشركة إقامة هذا السيمنار في كل من منطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مدينة الرياض مرّة أخرى أيضاً، حيث أعطت من خلاله لمحة شاملة عن ثمرة جهودها وأهم وأحدث ما حققته من إبداعات وابتكارات في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية.
قدمت “دهانات الجزيرة” نفسها بصفتها المصدر الوطني الوحيد المتكامل لجميع الحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للعميل الحصول على كافة المنتجات المتعلقة بشؤون البناء تحت سقف واحد، وتمّ تقديم صورة بانورامية للحضور عن مختلف منتجات الشركة، التي تخدم احتياجات التشييد والبناء.
كانت ثاني محطات السيمنار في منطقة القصيم ، حيث التقت الشركة بنخبة من المصممين والمهندسين هناك، وعرضت أحدث منتجاتها وعرّفت الجمهور على كيفية الاستفادة منها في مشاريعهم المختلفة. وفي محطته الثالثة حط السيمنار رحاله بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية ، حيث توافد المهتمون والمختصون في التصميم الداخلي لمشاهدة عرض عن أحدث منتجات الشركة من الدهانات والحلول الإنشائية.
وفي مدينة الرياض توجّه سيمنار “All in One” هذه المرّة بشكل خاص إلى المطورين العقاريين لتعريفهم بكل ما تقدمه “دهانات الجزيرة” لهم من خدمات تمكنهم من إتمام مشاريعهم الإنشائية على أكمل وجه، حيث إن الفكرة الكامنة خلف شعار “All in One” هي أنه يمكن للمطور العقاري الحصول على كل ما يحتاجه مشروعه تحت سقف واحد وبجودة عالية.
عرضت الشركة في كل محطة من محطات سيمنار “All in One” الكثير من العيّنات لتقدّم تصوراً أفضل عن جودة منتجاتها ما بين الدهانات والأنظمة العازلة للحرارة والماء ، والدهانات المعمارية، والصناعية، و الديكورية ، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، و دهانات الأخشاب ، والدهانات صديقة البيئة، و الدهانات المقاومة للحريق ، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها، إلى جانب عرض مزايا “تطبيق دهانات الجزيرة على الجوال”.
عن “دهانات الجزيرة “
أُسست “دهانات الجزيرة” عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
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