‫”دلما كابيتال” تقدّم المشورة لمجموعة “جي إم آر غروب” بخصوص تخارجها من حصتها البالغة 30% في “بي تي جيمس” الإندونيسية لقاء 420 مليون دولار إضافة إلى دفعة مؤجلة السداد

دبي الامارات العربية المتحدة, 16 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — تُعلِن “دلما كابيتال” اليوم عن استكمال تخارج “جي إم آر كول ريسورسز بي تي إي المحدودة” من حصتها البالغة 30% في “بي تي غولدن إينرجي ماينز تي بي كي” (“بي تي جيمس”) الإندونيسية لصالح “بي تي راديكا جانانتا رايا” (“بي تي آر جي آر”)، التابعة لـ “بي تي أيه بي إم إنفستاما تي بي كي” (إيه بي إم”) لقاء 420 مليون دولار إضافة إلى دفعة مؤجلة السداد.

وتعليقاً على هذه الصفقة البارزة، قال مشعل كانو، عضو مجلس إدارة “دلما كابيتال”: “تفخر “دلما كابيتال” بأنها قدّمت المشورة لمجموعة “جي إم آر غروب” بخصوص تخارجها من حصتها في “بي تي جيمس”، ما يدعم مبادرات المجموعة الرامية إلى الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة الخضراء”، ما يعزّز استراتيجيتها المتواصلة المتمثلة في التركيز على الأنشطة الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية.

وأضاف السيد كانو قائلاً: “تُثبِت هذه الصفقة مثابرة “دلما كابيتال” الدائمة وسعيها الحثيث إلى تعزيز قسم الاندماج والاستحواذ الآخذ بالنمو لدينا، وتمتين موقعنا بوصفنا أحد أسرع مؤسسات الصيرفة الاستثمارية المستقلة في دبي نمواً، وهي التي تمتلك قدرات مشهودة في مجال الاستحواذ والاندماج، فضلاً عن قدرتها الفريدة من نوعها على تقديم المشورة في الصفقات العالمية ذات الأحجام الضخمة ضمن ظروف اقتصادية وقطاعات تتسم بالتحديات تحت قيادة مؤسس دلما كابيتال زاكاري سيفاراتي”.

نبذة عن مجموعة “جي إم آر غروب”

مجموعة “جي إم آر غروب” هي تجمّع شركات رائد على مستوى العالم مقره الهند ينشط أساساً في مجال تصميم المطارات، وصيانتها، وعملياتها، وفي مجال توليد الكهرباء، وتطوير الطرق السريعة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأنشطة الإنشاءات، بما في ذلك المقاولات في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات. وتتألف المجموعة من عدة شركات أساسية، بما في ذلك شركات أساسية مدرجة في البورصة مثل “جي إم آر إنفراستراكتشر المحدودة”، و”جي إم آر باور آند أوربان إنفرا المحدودة”.

نبذة عن “بي تي غولدن إينرجي ماينز تي بي كي”

تأسست “بي تي غولدن إينرجي ماينز تي بي كي” (المتداولة في البورصة باسم ( GEMS )) بتاريخ 13 مايو/ أيار 1997، وهي شركة قابضة تضم 18 شركة تابعة، وتعمل انطلاقاً من إندونيسيا حيث تشغّل مناجم الفحم القيري، كما أنها تمتلك خمس مناطق امتياز لتعدين الفحم وتشغّلها في إندونيسيا حيث تغطي هذه المناطق مساحة إجمالية تبلغ 66 ألف هكتار في جنوب ووسط كاليمنتان، وجامبي، وجنوب وغرب سومطرة. “جيمس” هي شركة مدرجة في بورصة إندونيسيا منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وما زال أهم منجم تمتلكه الشركة، ألا وهو “بي تي بورنيو إندوبارا”، الواقع في جنوب كاليمنتان يشغّل بموجب عقد امتياز سيستمر لمدة 14 عاماً إضافية، حيث يضم احتياطيات من الفحم يبلغ حجمها التقريبي مليار طن متري.

نبذة عن “بي تي أيه بي إم إنفستاما تي بي كي”:

“بي تي أيه بي إم إنفستاما تي بي كي” (المتداولة في البورصة باسم ( ABMM )) هي شركة طاقة متكاملة تعمل انطلاقاً من إندونيسيا، وتتخصص بالاستثمارات الاستراتيجية، وهي معنية بتوفير حلول تعدين متكاملة على طول سلسلة القيمة الخاصة بالتعدين. تؤمّن “إيه بي إم” حلولاً تركز على أربعة أقسام تجارية رئيسية هي تعدين الفحم، وخدمات المقاولين في قطاع التعدين، والخدمات الهندسية المتكاملة، والدعم اللوجستي. “أيه بي إم” شركة مدرجة في بورصة إندونيسيا منذ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

نبذة عن “دلما كابيتال مانجمنت ليميتد”:

“دلما كابيتال” هي منصة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة وجهة استشارية تمتلك قدرات كبيرة في مجال الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. تأسست شركة “دلما كابيتال” في 2011 ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، وقد كانت واحدة من أسرع شركات الخدمات المالية المستقلة نمواً في مركز دبي المالي العالمي. كما أن “دلما كابيتال” حاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية وتعمل تحت إشرافها بموجب ترخيص من النمط ( 3c ).

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“دلما كابيتال مانجمنت ليميتد”

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