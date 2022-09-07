‫دفعًا للجينوميات الدولية نحو المزيد من الابتكار، تُقدِّم الآن شركة Dante Genomics عُلَب جمع دم منزلية سهلة الاستخدام لتحديد التسلسُل الجينومي السريريّ الكامل دون استخدام إبرة

نيويورك، 6 سبتمبر/أيلول 2022 ( (GLOBE NEWSWIRE– لقد أعلنت اليوم شركة Dante Genomics، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الجينوميات وطب الدقة، أن الشركة بدأت استخدام عُلَب جمع دم منزلية بدون إبرة لاختبارها المتميز لتحديد التسلسُل الجينومي السريريّ الكامل، وبذلك تنقل جودة الاختبارات العالية من العيادات الطبيّة إلى المنزل.

تستخدم Dante Genomics عُلب جمع الدم المنزلية هذه في تحديد التسلسُل الجينومي الكامل على موقع www.dantelabs.com وبذلك تجعل الاختبار أكثر سهولة من أي وقت سابق وتوفّر على المريض الألم بشكل شبه كامل وهو يجمع عينة دمه بنفسه بدون الحاجة للذهاب إلى المستشفى أو التواصل المباشر مع أي مهنيّ مُتنقّل يسحب عينة دم من الوريد.

قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics: “لقد جاء هذا الابتكار المُزَلزِل نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلناها لجعل التقنيات الجينوميّة ذات الجودة العالية مُتاحة على أوسع نطاق”. “أي شخص في أي مكان في العالم، يستحق تلقي أفضل رعاية جينومية وأكثرها تقدمًا. أي شخص. في أي مكان”

تحديد التسلسُل الجينومي من خلال عينات الدم يتميز عن عينات اللعاب في نقاط جوهريّة:

كميّة الدنا (DNA) المُستخرجة من اللعاب ي أقل بشكل لافت من كميّة الدنا المُستخرجة من الدم.

مخاطر تلوث الدنا (DNA) بسبب خطأ المستخدم أقل بكثير.

لدي عينات الدم فرصة أعلى لاستيفاء معايير مراقبة الجودة ، مما يُجنِّب العميل الحاجة لإعطاء عينة إضافية لإعادة اختبارها.

ونتيجة لذلك يقلل جمع الدم المدة اللازمة لحصول العميل على النتائج بشكل ملحوظ.

ومع هذا الابتكار، يمكن للأفراد في أي مكان في العالم الوصول لأعلى جودة من الاختبارات الجينومية وهذا يتم الآن من خلال أفضل خيارات جمع العينات.

استخدمت شركة Dante منتجين لجمع الدم:

بالنسبة لسوق الولايات المتحدة، استخدمت الشركة جهازا حاصلًا على مُصادقة من إدارة الغذاء والدواء ((FDA يجمع عينات الدم الكامل السائلة الجاهزة للاستخدام في عزل الدنا (DNA) الجينومي وتحديد تسلسُله. يمكن للمستخدمين جمع عينات الدم بنجاح بدون الحاجة للتعامُل المُباشر مع أحد أي مُختبر أو مهنيّ مُتنقل لجمع الدم من الوريد.

بالنسبة للسوق الأوروبي، استخدمت الشركة جهازا يحمل ععلامة المطابقة الأوروبية CE لأجهزة التشخيص خارج الجسم الحي (CE-IVD) يقوم بتوصيل عينات الدم الكامل المجففة من المريض إلى المختبر. يمكن للأشخاص جمع عينات دقيقة الحجم بنجاح.

بالنسبة لما نُقدمه من برامج DNA wellness والتطبيقات المحددة الأخرى، ستستمر شركة Dante في تقديم عُلَب جمع اللعاب كأحد الخيارات.

نبذة عن Dante Genomics

إنَّ شركة Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينومية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وإطالة العمر بناءً على التسلسُل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها لتحسين حصائل المرضى ابتداءً بالأدوات التشخيصية وصولًا إلى العلاجات الفعّالة فأصولها تتضمن واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات بحثيّة على إجراء الدراسات البحثية، وبرمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق لعنان قُدرة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وكذلك إجراءات مسجلة الملكية تسمح بتحديد التسلسُل الجينوميّ بمنهج صناعيّ.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantegenomics.com