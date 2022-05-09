جوانزو، الصين، 9 مايو 2022 / PRNewswire / — اجتذب معرض كانتون الـ131، الذي اختتم بنجاح في 24 أبريل، 536000 مشتريًا خارجيًا من 228 دولة ومنطقة للتسجيل في المعرض، مما عزز التعاون التجاري بين الصينيين والشركات الأجنبية.

منذ إنشائه في عام 1957، لم ينقطع معرض كانتون أبدًا على الرغم من التحديات المختلفة. على مدار السنين، عامًا بعد عام، فتح معرض كانتون ذراعيه للأصدقاء القدامى والجدد من جميع أنحاء العالم. للحفاظ على الذكريات العزيزة في جميع الدورات السابقة، يدعو مركز التجارة الخارجية الصيني ‎(CFTC) ، القائم بأعمال تنظيم معرض كانتون، إلى الحصول على صور ومقاطع فيديو تحت عنوان “معرض كانتون بأعيني” ويرحب بالجميع في جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة من 20 أبريل إلى 15 يوليو 2022.

1. متطلبات المشاركة

يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم المشاركة في النشاط باسم فرد أو المؤسسة. يمكن أن تكون المشاركات بتنسيق صورة أو فيديو، مع وصف لا يزيد عن 150 كلمة. يمكن أن يكون ما تقدمه على سبيل المثال لا الحصر الصور ومقاطع الفيديو التاريخية أو الوثائقية أو الإبداعية، وجميع الأعمال الفنية المتعلقة بمعرض كانتون أو تُبرز المعرض، لا سيما مع الموضوعات الأربعة التالية: الهندسة المعمارية، ومشاهد الأحداث، والمقصورات والمعارض، والمشاركين.

2. التقديم

الطريقة الأولى: سجّل الدخول إلى https://500px.com.cn/contest/ cantonfair للتسجيل والإرسال؛

الطريقة الثانية: أرسل مشاركاتك عبر البريد الإلكتروني إلى press@cantonfair.org.cn ، وتأكد من أن يكون عنوان موضوع الرسالة هو «دعوة للمشاركة: معرض كانتون بأعيني» ( Call for Entries: Canton Fair in My Eye ) ومع وصف لا يزيد عن 150 كلمة. يرجى أيضًا تضمين اسمك ومؤسستك والمسمى الوظيفي ورقم الاتصال في البريد الإلكتروني.

3. الجوائز

(1) للمشاركة بالصور

الجوائز مكافأة (يوان صيني) عدد الفائزين الجائزة الأولى 5000 يوان (قبل الضريبة) 5 الجائزة الثانية 3000 يوان (قبل الضريبة) 10 الجائزة الثالثة 1000 يوان (قبل الضريبة) 20 جائزة التميز 500 يوان (قبل الضريبة) 100

(2) للمشاركة بمقاطع الفيديو

الجوائز مكافأة (يوان صيني) عدد الفائزين الجائزة الأولى 6,000 يوان (قبل الضريبة) 2 الجائزة الثانية 4,000 يوان (قبل الضريبة) 5 الجائزة الثالثة 2,000 يوان (قبل الضريبة) 10

بصرف النظر عن الفائزين، يمكن استخدام المشاركات المتبقية في المواد الدعائية لمعرض كانتون ودفع قيمتها للحصول على ترخيص الأعمال.

يؤول حق التفسير النهائي لهذه المسابقة إلى مركز التجارة الخارجية الصيني ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: ‎008620-89138085.