‫ دعمًا لتطوير صناعة السيارات منخفضة الكربون، تحصل GWM على أكثر من 1000 براءة اختراع جديدة لمركبات الطاقة

باودينغ، الصين، 20 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة عن AutoPat ، وهي منصة البيانات الضخمة لبراءات الاختراع للسيارات العالمية، أن GWM حصلت على أكثر من 1000 براءة اختراع جديدة لتكنولوجيا مركبات الطاقة في العام الماضي.

فتحت GWM هذا العام ما يعادل 1301 براءة اختراع لمركبات الطاقة الجديدة وأجازت 914 براءة اختراع، لتحتل المرتبة الأولى بين شركات السيارات في السوق الصينية.

وفقًا لتقرير صدر أيضًا عن هذا الموقع الإلكتروني، مع احتلال GWM زمام المبادرة، نما عدد براءات الاختراع المفتوحة للسوق من قبل شركات السيارات الجاهزة الصينية بسرعة، والتي تلقت أو تجاوزت شركات السيارات ذات التمويل الأجنبي في السوق الصينية.

لسنوات عديدة، زادت شركة GWM من الاستثمار في البحث والتطوير لمركبات الطاقة الجديدة وأنشأت مسارات تطوير متنوعة من خلال إطلاق مركبات كهربائية هجينة ونقية.

للتسريع من تكرار وتحديث منتجات الطاقة الجديدة، قامت GWM بتطوير L.E.M.O.N . DHT technology. وهو نظام هجين يعمل بالبنزين والكهرباء متكامل للغاية وينطبق على الطرز ذات هياكل الطاقة من PHEV أو HEV . يمكن أن يوفر نموذجا الهيكلين تجربة قيادة أطول وأكثر قوة وراحة للمستهلكين.

تم تجهيز WEY Coffee 01 ، التي تتبنى هندسة PHEV ، بحزمة بطارية طاقة عالية الكثافة، مع نطاق كهربائي نقي أطول نسبيًا. في الاستخدام اليومي، يمكن أن يقلل هذا الإعداد من عدد الرسوم ويساعد المستخدمين على التخلص من مشكلة الشحن المتكرر إلى أقصى حد. يمكن لهذه السيارة أيضًا التبديل تلقائيًا إلى الوضع من خلال إخراج طاقة مجمعة من الوقود والطاقة الكهربائية للسماح للسائقين بالإسراع بطاقة كافية للتجاوز عند القيادة بسرعة عالية.

من أجل تلبية مطالب المشترين العالميين المتنوعة لقيادة أكثر اقتصادا وصديقة للبيئة، أطلقت GWM كل من HAVAL JOLION HEV و HAVAL H6 HEV في السوق التايلاندية. بدعم من L.E.M.O.N.DHT ، يمكن للطرازين تلبية احتياجات استهلاك الوقود المنخفض في ظروف الطريق المختلفة. عندما يواجه السائقون ازدحامًا مروريًا خلال ساعات الذروة، يمكن أن يتحول النظام إلى الطاقة الكهربائية لتقليل استهلاك الوقود.

كما تحقق GWM أيضًا العديد من الإنجازات التكنولوجية في مجال المركبات الإلكترونية البحتة، مثل المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الكهربائية. من بينها، تم تطبيق خلايا البطارية الطويلة من النوع L على نماذج مختلفة من علامة ORA التجارية بنجاح في السوق الصينية.

الآن، تلتزم GWM بمفهوم “الاستثمار المفرط والبحث والتطوير الدقيقان”. وفقًا للتقرير المالي لِـ GWM لعام 2022، استثمرت GWM ما قدره9.07 مليار يوان صيني في البحث والتطوير للطاقة الجديدة والتقنيات الذكية العام الماضي.

لتحقيق هدف حياد الكربون العالمي، ستواصل GWM توسيع تصميم منتجات الطاقة الجديدة في المستقبل. خططت الشركة لإطلاق العشرات من مركبات الطاقة الجديدة في السنوات القادمة لتقديم تجربة قيادة أكثر صداقة للبيئة وأكثر ذكاءً للعملاء في جميع أنحاء العالم.