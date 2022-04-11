‫دراج NXTT رمز Next Earth، على قائمة MEXC Global Exchange

بودابست،,المجر, 11 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — يبدو أن Next Earth ، ثالث أكبر كون فوقي(ميتافيرس)، لا يمكن ردعه. شهدت المنصة نموًا هائلاً، مع أكثر من 230.000 مستخدم ومجموعة من الميزات الجديدة المثيرة، كما تمت مناقشته في مقال حديث لبزنس إنسايدر Business Insider. كان اليوم، اللحظة التي كان مجتمعهم ينتظرها: إدراج Next Earth في قائمة MEXC Global Exchange ، وهي أحد أكبر بورصات العملات المشفرة. وفقًا لـ Coingecko، تم تعيين MEXC خامس أكبر بورصة للعملات المشفرة لتعزيز سيولة الرمز المميز منذ شهرين.

MEXC هو مقدم خدمات أصول رقمية سهل الاستخدام، مع حجم تداول يزيد عن 3.6 مليار دولار يوميًا، وتوفر القائمة فرصة رائعة لِـNext Earthians لتداول رموز NXTT.

“لقد كنا استراتيجيين للغاية في تصميم وتدقيق معالم رمزنا المميز. بعد شهرين، هذا هو الوقت المثالي لتقديم NXTT لمجتمع التشفير العالمي وMEXC هي الشريك المثالي لذلك. لقد قمنا بتوسيع الفريق بشكل كبير منذ إطلاق الرمز المميز، ونقوم الآن بتبديل المعدات لجعل NXTT رمز الكون الفوقي( الميتافيرس) المميز ذي منفعة قصوى. ستكون Launchpad Council و Staking أول التطورات الخاصة بالمنفعة، لتمكين حاملي الرموز من تولي أدوار الحوكمة وكسب المكافآت، “- قال ديفيد تايلور David Taylor، مهندس الرمز المميز.

من أجل شكر أعضاء مجتمع NXTT على دعمهم، سنوفر 1،140،000 رمز NXTT للفوز.

يمكن للمستخدمين الفوز بنوعين من الجوائز، وذلك من 11 أبريل/نيسان على الساعة 3 مساءً بالتوقيت العالمي إلى 15 أبريل/نيسان على الساعة 3 مساءً بالتوقيت العالمي : الجوائز الكبرى وجوائز المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق MEXC Global حملة تصنيف بدأها Next Earth، حيث يمكن للمستخدمين المراهنة بالرموز المميزة للتصويت من أجل هدف محدد مسبقا. في البداية، يمكن للمستخدمين التصويت للفوز بـ 3.1 مليون NXTT بالإنزال الجوي.

أخيرًا، ستطلق MEXC جلسة MX DeFi مع Next Earth، لتمكين تعدين رموز NXTT المميزة من 18 أبريل/نيسان إلى 20 أبريل/نيسان. يمكن للمستخدمين خلال هذه الحملة مشاركة MX و NXTT لكسب عائد سيولة على NXTT.