دبي بالإمارات العربية المتحدة تستضيف نسخة الشرق الأوسط من قمة “إكسري السقف، لامسي السماء”

شركات كوكا كولا، فاين هايجينيك هولدنغ، ريكيت بنكيسر ودي أتش أل تتصدر المشهد في قمة القيادة والتنوع والشمول

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد قمة “إكسري السقف، لامسي السماء – قمة النجاح والقيادة للنساء” في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 19 نيسان/أبريل، 2020، كما أكدت مؤسسة هاوس أوف روز بي تي إي ليميتيد اليوم. غرفة التجارة الأميركية في دبي وغرفة التجارة الأميركية أبو ظبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية ستكون المؤسسات الشريكة الرئيسية للقمة. ومن الرعاة الرئيسيين المبكرين للقمة شركات كوكا كولا، الراعي العالمي، فاين هايجينيك هولدنغ، الراعي البلاتيني وريكيت بنكيسر ودي أتش الراعيين فضيين. وقد حفز إعادة القمة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة التزام دولة الإمارات بالتنوع الجنساني. وقد تم فتح فرصة التسجيل لرعاية القمة وخطط الوفود الآن على: www.houseofroseprofessional. com .

تعد نسخة الشرق الأوسط للعام 2020 من “قمة إكسري السقف، لامسي السماء” أحد الأعمدة المهمة لجولة القمة العالمية للعام 2020 إلى الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ونيوزيلندا والهند والشرق الأوسط وأوروبا والصين وسنغافورة. يعرض هذا المنتدى الذي يستغرق يوما واحدا لأفضل الممارسات للنجاح والقيادة والتنوع والشمولية (خاصة التنوع بين الجنسين) في مختلف المجالات. يمكن للشركات المشاركة الوصول إلى المعرفة المتطورة لإلهام وتمكين قادتها وتعزيز المهارات القيادية لقادتها مقابل جزء صغير من تكلفة برامج التدريب باهظة الثمن.

وعلقت ليز بنيسكي، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأميركية في أبو ظبي قائلة: “لطالما كانت غرفة التجارة الأميركية أبو ظبي دائمًا مؤيدًا قويًا للتنوع بين الجنسين. مهمة لجنة سيدات الأعمال لدينا هي تمكين النساء من أن يصبحن قائدات في مجالاتهن، وتشجيع مشاركتهن في الأعمال. يسعد غرفة التجارة الأميركية أبو ظبي أن تتشارك مع”قمة إكسري السقف، لامسي السماء” ودعم التنوع بين الجنسين الذي يمثل أولوية تجارية رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط والشركات الأعضاء لدينا.”

وقال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين هايجينيك هولدنغ، “في العام 2018، انضممنا إلى”قمة إكسري السقف، لامسي السماء” من خلال شراكة مع القمة في الشرق الأوسط وسنغافورة. وإذ نستلهم من المشاركات العديدة للنجاح في التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص، فقد أحرزنا تقدماً سريعًا، حيث انتقلنا من عدم وجود أي امرأة قائدة في فريقنا التنفيذي إلى أكثر من 30٪ في أقل من ستة أشهر، ومنذ ذلك الحين قمنا بتغيير نتائج أعمالنا خطوة بخطوة، والتعلم والمشاركة عبر الصناعات في التنوع والشمول جزء أساسي من خطة لعبتنا للنجاح، ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لطبعة الشرق الأوسط 2020 للقمة.”

وعلقت إلين باورز كوفنتري، رئيسة قسم علاقات العملاء والعلاقات التجارية في شركة كوكا كولا، “التنوع والشمول هما في صميم أعمالنا. نهدف إلى عكس التنوع الغني في السوق الذي نخدمه والاعتراف بنا لقيادتنا في التنوع والشمول والإنصاف في جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك مكان العمل والسوق ومجموعة الموردين والمجتمع. لقد رأينا مساهمات كبيرة عبر التنوع بين الجنسين. يشرفنا أن نكون راعياً عالمياً لقمة “إكسري السقف، لامسي السماء” منذ العام 2018 (وراع مؤسس منذ العام 2015). تمنح القمة للمشاركين فرصة هائلة للتعلم من الآخرين وتبادل أفضل الممارسات والتواصل مع أقرانهم ووضع المسارات الفردية الخاصة بهم للنجاح.”

وعلقت شهزب محمود، المدير الإقليمي والمدير العام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان، ريكيت بنكيسر: “نحن في ريكيت بنكيسر نسعى بنشاط إلى دمج التنوع في أعمالنا. هذا هو بالنسبة لنا التمكين المستمر الأكثر وضوحًا لإطلاق الإمكانات الكاملة لموظفينا وعلاماتنا التجارية وأعمالنا التجارية. نحن نعتقد أن هذا جزء لا يتجزأ من القدرة على توفير حلول مبتكرة للمستهلكين، والتأثير الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. يعد التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص أولوية معلنة لشركتنا، ويسعدنا أن نكون أحد أصوات الصناعة الرائدة في تمكين النهوض بالتنوع بين الجنسين في الشرق الأوسط، وهذا أمر مهم لعملائنا وموظفينا ولكل واحد منا في المكتب الإقليمي “.

وعلق أنطوني أيه روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس أوف روز بروفيشينال، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا “إكسري السقف، لامسي السماء: أسرار نجاح النساء الأكثر إلهاما في العالم” الذي ألهم بدء هذه القمة:

“إكسري السقف، لامسي السماء” هو فرصة فريدة للشركات في الشرق الأوسط للتعلم من أفضل الأفضل في التنوع والشمول (خصوصا التنوع بين الجنسين، وهي أولوية للشرق الأوسط)، وإطلاق الإمكانيات الكاملة لقادتها والتأثير الإيجابي على أعمالها.”

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