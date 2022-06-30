‫داماك العقارية تبدأ تسليم مشروع “داماك تاور ناين إلمز” في لندن

داماك تاور ناين إلمز يشكل علامة فارقة للشركة كونه أول مشروعٍ لها في أوروبا

يأتي تسليم المشروع في الوقت الذي تشهد فيه الشركة توسعاً في عدد من الأسواق العالمية

سيتواجد فريق “تجربة العملاء” لدى داماك في موقع البرج للترحيب بالسكان الجديد أثناء استلامهم لمنازلهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ –أعلنت شركة داماك العقارية أنها بصدد تسليم مشروعها الفاخر في أوروبا “داماك تاور ناين إلمز”، الذي يتكون من برجين توأمين مؤلفين من 50 طابقًا ويقعان ضمن المنطقة الأولى الراقية في لندن، ويتميز المشروع بتصاميمه الداخلية الأنيقة التي تحمل لمسات دار الأزياء الشهيرة “فيرساتشي”.

استعداداً لتسليم المشروع، يعمل فريق تجربة العملاء الخاص بداماك على ضمان تسليم المنازل بطريقة سلسلة ومريحة، بما يوفر أعلى معايير الراحة للسكان الجدد، حيث يتواجد فريق متخصص من قسم إدارة علاقات العملاء في برج داماك تاور ناين إلمز لاستقبال السكان الجدد عند وصولهم إلى المبنى وضمان تسهيل إجراءات التسليم ، بدءاً من استلام إشعار التسليم، وصولاً إلى تسليم مفتاح المنزل بشكلٍ فعلي للعميل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم داماك لعملائها، غير القادرين على التواجد الفعلي في موقع البرج، خدمة إجراء جولة افتراضية عن بُعد، حيث يأتي ذلك ضمن النهج الذي تتبعه الشركة في عملية التحول الرقمي الشامل وتوفير أفضل الخدمات لعملائها عبر المنصات الرقمية. بهذه المناسبة أيضاً، يتوجه فريق من قسم إدارة العملاء من دبي إلى لندن خصيصاً للترحيب بالعملاء الجدد والاحتفال معهم بهذه المناسبة السعيدة.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول لدى داماك العقارية: “احتفالاً بتسيلم أول مشاريع الشركة في أوروبا، بعمل فريق متخصص من قسم إدارة العملاء على ضمان تسليم المنازل بشكلٍ سلسٍ ومريح، ومتابعة أدق التفاصيل للتأكد من أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، بما يوفر أقصى درجات الراحة للعملاء لاستلام منازلهم”.

هذا ويُعد برج “ناين إلمز” أول مشروع لشركة داماك العقارية في أوروبا، وهو أول مشروع عقاري في أوروبا وتحديداً في المنطقة الأولى في لندن يحمل توقيع دار الأزياء “فيرساتشي”. يقع البرج الفائق الفخامة على الضفة الجنوبية من العاصمة البريطانية لندن في منطقة ناين إلمز الراقية، ويتميز بطابعه المعماري الفريد، كما يوفر إطلالات بانورامية مذهلة على المدينة .

يضم البرج شقق بمساحات مختلفة بدءاً من شقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وصولاً على شقق بينتهاوس. كما يضم البرج مرافق مجتمعية تمتد على مساحة 8,010 قدم مربعة وتضم حدائق عامة وأربعة مستويات من المساحات المكتبية في البرج الجنوبي.

تضيف التصاميم الداخلية الأنيقة من فيرساتشي مزيداً من الفخامة على هذا المشروع، ويأتي هذا التعاون بين كل من المطور العقاري ودار الأزياء الشهيرة، بعد تعاونهما الناجح في أبراج داماك في كل من بيروت وجدة. بالإضافة إلى فيرساتشي، تمتلك داماك سجلاً حافلاً من النجاحات إثر تعاونها مع عدد من العلامات الفاخرة الأخرى على غرار “كافالي” و”دي غريسوغونو” و”باراماونت” و”روتانا” و”راديسون” وعلامة “ترمب”.

هذا وتمتاز مدينة لندن بعراقتها وموقعا الحيوي باعتبارها إحدى أبرز المراكز المالية في العالم، كما تشتهر المملكة المتحدة بنظامها التعليمي المتطور، وتضم بعضاً من أفضل المدارس والجامعات والكليات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المدينة بتنوعها الثقافي المتعدد الجنسيات وإرثها العريق، كما تضم أربعة مطارات رئيسية وتحظى بموقع استراتيجي بين آسيا وأمريكا. دفعت هذه العوامل داماك للاستثمار في لندن وتوسيع علامتها التجارية هناك. وحرصاً منها على ترسيخ مكانتها في مختلف الأسواق العالمية وإضافة المزيد من المشاريع العقارية الفاخرة التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، تبحث الشركة عن المزيد من الفرص الاستثمارية في لندن وغيرها من العواصم والمدن الأوروبية الرئيسية.

وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية (Savills) ، فإن معدل أسعار المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع العلامات التجارية مقارنةً مع تلك التي لا تحمل أي علامة تجارية، يزيد بنسبة 29% على أساس معدل غير مرجح .

وأضاف ماكلوغلين: “نحن سعداء للغاية لاكتمال وتسليم مشروعنا الأول في أوروبا. إن مشروع ناين إلمز هو مشروع مميز ويشكل علامة فارقة في مشاريع الشركة، نظراً لخصائصه الفريدة وموقعه الحيوي وطابعه المعماري المتميز الذي يحمل لمسات فيرساتشي”.

واختتم قائلاً: “تواصل داماك نموها المتسارع وتعزز من تواجدها في مختلف الأسواق العالمية مع استغلال أبرز الفرص الاستثمارية للدخول في أسواق جديدة”.

هذا وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات، مستفيدةً في الوقت عينه من النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والتوقعات المستقبلية الإيجابية التي تبشر بالمزيد من النجاحات والنمو، وهو ما يضع الشركة في موقفٍ قوي لاستكشاف المزيد من الفرص.

Photo- https://mma.prnewswire.com/ media/1850375/Damac_Towers.jpg