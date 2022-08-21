‫ دار سك العملة الكندية تصدر تقرير الأرباح والأداء للربع الثاني من العام 2022

أوتاوا، أونتاريو، 20 أغسطس 2022 / PRNewswire / — يسر دار سك العملة الملكية الكندية (“دار سك العملة”) الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022 التي توفر معلومات عن أنشطتنا والأسواق التي تؤثر على أعمالنا التجارية وتوقعاتنا لفترة الـ 12 شهرا المقبلة.

وفي هذا السياق قالت ماري ليماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة سك العملة الكندية الملكية: «تواصل دار سك العملة إظهار المرونة والاستقرار من خلال تحقيق نتائج قوية في خضم الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق». وأضافت: «إن الاستجابة المتميزة لمجموعتنا من العملات الجديدة أوبيولنس كوليكشن ( Opulence Collection ) قد جعلت دار سك العملة تستقطب فئة جديدة من العملاء. وسنستمر في تلبية احتياجات العملاء في جميع أعمالنا حيث نسعى جاهدين للوصول إلى جماهير جديدة واغتنام الفرص الجديدة».

يجب قراءة النتائج المالية إلى جانب التقرير السنوي لدار سك العملة والمتوفر على www.mint.ca . جميع المبالغ النقدية هي بالدولار الكندي، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أبرز الملامح المالية والتشغيلية

جاءت النتائج المالية للربع الثاني من عام 2022 تجسيدًا لما هو متوقع نظرًا للأداء الاستثنائي الذي تحقق في عام 2021، والصيانة التشغيلية التي تقرر تنفيذها في عام 2022. وتتوقع دار سك العملة أن تحقق ما يفوق أهدافها المالية لعام 2022، على النحو الوارد في خطة أعمالها.

ومقارنة بعام 2021، الذي أسفر عن نتائج فردية، انخفضت إيرادات دار سك العملة بنسبة 12٪ بينما انخفضت الربحية الإجمالية على أساس ربع سنوي نظرًا لانخفاض أحجام مبيعات سبائك الذهب وارتفاع مصاريف التشغيل.

انخفضت الإيرادات الموحدة إلى 841.9 مليون دولار في العام 2022 (2021 – 953.5 مليون دولار).

وانخفضت الإيرادات من أعمال المعادن الثمينة إلى 793.6 مليون دولار في عام 2022 (2021- 905.4 مليون دولار): وانخفضت أحجام مبيعات سبائك الذهب بنسبة 20% وبلغت 357.0 ألف أوقية (2021 – 448.7 ألف أوقية) بينما ارتفعت أحجام مبيعات سبائك الفضة 8% على أساس ربع سنوي وبلغت 9.6 مليون أوقية (2021 – 9.0 مليون أوقية). ارتفعت مبيعات منتجات السك من دار سك العملة إلى 31.9 مليون دولارًا في عام 2022 (2021 – 24.8 مليون دولار) بسبب ارتفاع المبيعات من مجموعة العملات المعدنية الجديدة أوبيولنس من دار سك العملة وعملات إعادة البيع المعدنية الدولية ومنتجات السبائك المتميزة.

وارتفعت الإيرادات من أعمال التداول إلى 48.3 مليون دولار في عام 2022 (2021 – 48.1 مليون دولار): ارتفعت الإيرادات من منتجات وخدمات تداول العملات الكندية بنسبة 14٪ على أساس ربع سنوي من إنتاج العملات لتجديد مستويات مخزون التداول الكندي المحتفظ به نيابة عن وزارة المالية بالإضافة إلى زيادة عدد الأطنان المترية التي تمت معالجتها خلال الفترة ضمن برنامج استعادة السبائك المعدنية. انخفضت الإيرادات من أعمال التدوير الخارجي بنسبة 11٪ على أساس ربع سنوي بسبب انخفاض حجم الإنتاج والشحن في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

بشكل عام، زادت نفقات التشغيل بنسبة 13٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 29.7 مليون دولار أمريكي (2021 – 26.2 مليون دولار أمريكي) ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادات المؤقتة وغير المؤقتة المقررة في النفقات لدعم تحول الأعمال، والقوى العاملة الشاملة والمشتركة، وإعادة الاتصال بعملاء دار سك العملة حول العالم.

وارتفع حجم النقد إلى 86.6 مليون دولار (31 ديسمبر 2021 – 69.3 مليون دولار).

النتائج الموحدة والأداء المالي

(بالملايين)

بنهاية 13 أسبوعًا بنهاية 26 أسبوعًا تغيير تغيير يوليو 2 ‎2022 يوليو 3 ‎2021 دولار % يوليو 2 ‎2022 يوليو 3 ‎2021 دولار % الإيرادات 841.9 دولار 953.5 دولار (111.6) (12) 1,706.9 دولار 1,856.4 دولار (149.5) (8) الأرباح للفترة 2.4 دولار 20.5 دولار (18.1) (88) 16.8 دولار 34.3 دولار (17.5) (51) الربح قبل ضريبة الدخل والبنود الأخرى 1 14.5 دولار 25.2 دولار (10.7) (42) 30.3 دولار 51.1 دولار (20.8) (41) الربح قبل ضريبة الدخل وهامش البنود الأخرى2 1.7 % 2.6 % 1.8 % 2.8 % (1) الربح قبل ضريبة الدخل والبنود الأخرى هو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تسوية من ربح الفترة حتى الربح قبل تضمين ضريبة الدخل والبنود الأخرى في الصفحة 12 من تقرير الربع الثاني لعام 2022 الصادر عن دار سك العملة. (2) الربح قبل ضريبة الدخل وهامش البنود الأخرى هو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ويستند حسابه إلى الربح قبل ضريبة الدخل والبنود الأخر.

بتاريخ 2 يوليو 2022 31 ديسمبر 2021 تغيير دولار تغيير % نقد دولار ‎86.6 دولار ‎69.3 ‎17.3 ‎25 مخزونات دولار ‎65.4 دولار ‎86.5 ‎(21.1) ‎(24) الأرصدة الرأسمالية دولار ‎153.3 دولار ‎154.2 ‎(0.9) ‎(1) الأرصدة الكاملة دولار ‎403.9 دولار ‎405.5 ‎(1.6) – رأس المال المتداول دولار ‎142.6 دولار ‎122.5 ‎20.1 ‎16

كجزء من خطتها لاستمرارية الأعمال، تواصل دار سك العملة مراقبة سلسلة التوريد العالمية والشبكات اللوجستية لدعم عملياتها المستمرة. على الرغم من أنها تبذل قصارى جهدها، تتوقع دار سك النقود أن كوفيد-19 والمغايرات الناشئة والتضخم، فضلاً عن الأحداث الخارجية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ستستمر في التأثير على أدائها في عام 2022. تواصل دار سك العملة العمل على التخفيف من المخاطر المحتملة عند ظهورها وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة موظفيها، وتعديل بروتوكولات العمل الخاصة وفقًا لما تطلبه المقاطعات والسلطات الصحية المحلية.

لقراءة المزيد من تقرير الربع الثاني لعام 2022 الصادر عن دار سك العملة، يرجى زيارة www.mint.ca ‏.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ‏. أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

البيانات التطلعية والتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

يحتوي بيان الأرباح هذا على مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي يتم الإشارة إليها بوضوح عند تقديمها. لا يتم توحيد المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بما يطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS ) وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع التدابير المالية المماثلة التي تفصح عنها الشركات الأخرى التي تقوم بإعداد تقاريرها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

يحتوي بيان الأرباح هذا على بيانات تطلعية تعكس توقعات الإدارة في ما يتعلق بأهداف دار سك العملة وخططها واستراتيجياتها ونموها المستقبلي ونتائج العمليات والأداء وفرص واحتمالات العمل. عادةً ما يتم تحديد البيانات التطلعية بفضل وجود كلمات أو عبارات مثل “نخطط” و”نتوقع” و”تتوقع” و”تعتقد” و”نقدر” و”نعتزم” وغيرها من الكلمات المماثلة. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق، ولكنها مجرد تقديرات تتعلق بالنمو المتوقع ونتائج العمليات والأداء وآفاق العمل والفرص (الافتراضات). في حين أن الإدارة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تخضع تقديرات النتائج المستقبلية هذه لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عما تتوقعه دار سك العملة. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر والشكوك الموضحة في قسم المخاطر على الأداء في مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير السنوي لشركة دار سك العملة الكندية للعام 2021، وكذلك في الإشارة رقم 9 – الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية في البيانات المالية الموحدة المدققة الصادرة عن دار سك العملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. يتم إصدار البيانات التطلعية المدرجة في بيان الأرباح هذا فقط اعتبارًا من 17 أغسطس 2022، ولا تتعهد دار سك العملة بتحديث هذه البيانات علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الظروف أو لأي سبب آخر بعد هذا التاريخ.

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