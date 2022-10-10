‫”دار الأركان” و “باجاني أوتوموبيلي” تقدم للعملاء لمحة عن أول مساحة للمعيشة في العالم مستوحاة من علامة “باجاني”

دبى، الامارات العربية المتحدة, 10 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — كشفت “دار الأركانالعالمية“، شركة التطوير العقاري الرائدة، والشركة الإيطالية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية الخارقة “باجاني أوتوموبيلي”، عن أول شقة في برج “دافينشي” الفاخر الواقع في وسط مدينة دبي. الشقة تحفة فنية تمنح لسكانها المستقبليين لمحةً عن أول مساحة حصرية للمعيشة في العالم مستوحاة من علامة “باجاني” بالإضافة إلى مجموعة الشقق الفريدة في برج “دافنشي”.

وتعكس الشقق الثمانون بتصميمها جوهر فلسفة التصميم الإبداعية لهوراسيو باجاني التي تجمع بين الشكل والوظيفة لصناعة أشياء فريدة يدوياً، وسيجري تزيين جميع هذه الشقق بقطع مصممة خصيصاً من مجموعة الأثاث التي تحمل علامة “باجاني”، بالإضافة إلى مزيج من أفخر أنواع الرخام والأرضيات الخشبية المتشابكة وفق نمط “شيفرون” المتموّج، والأبواب التي تحمل شعار “باجاني” والإضاءة المخصصة. كل هذا يجعل من هذه الشقق ساحرة وآسرة الجمال بكل معنى الكلمة.

وستعيد الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم تحديد مفاهيم أبعاد المساحة للراغبين في الاستقرار والعيش في دبي، وحققت أيضاً توليفة فريدة تجمع بين مزايا التصميم الإيطالي والتصميم المعاصر ليكون ذلك هو السمة المميزة لكل ما في الشقة، ويلخص براعة “باجاني” ويؤكد على مفهوم تخطي حدود الفخامة.

وقال هوراسيو باجاني، المؤسس ورئيس المصممين – “باجاني أوتوموبيلي إس بي إيه” : “تغمرنا السعادة بأن نرى جوهر علامة ‘باجاني’ ينبض بالحياة في المساحات الداخلية وتصميم الأثاث لأول مرة في العالم. وستكون هذه الشقة شاهداً على ما سيجلبه برج ‘دافينشي’ إلى دبي كأحد أكثر أماكن السكن المرغوبة في العالم. ونحن فخورون بشراكتنا مع ‘دار الأركان’، لأنها تمثل خطوة رئيسية لنا نحو الأمام في إطار استراتيجيتنا للنمو طويل الأمد لتعزيز مكانتنا كعلامة تجارية مميزة على مستوى العالم”.

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان العالمية: “نحن في ‘ دار الأركان’ نواصل سعينا للبقاء في الطليعة من خلال نهجنا الفريد، والتعاون مع ‘باجاني أوتوموبيلي’ هو خير دليل على ذلك. وسيضع البرج السكني المميز ‘دافينشي’ معياراً جديداً كعمل فني حقيقي، وأنا على ثقة من أن الكشف عن الشقة الأولى سيعزز ثقة عملائنا في قدرتنا على توفير أسلوب حياة حصرية لهم”.

وبينما ستزدان كل زوايا الشقق بطابع “ باجاني المميز”، فسيكون لكل غرفة رونقها الفريد أيضاً. من المطبخ، بتصميمه الإيطالي الذي يعطي إحساساً بالرحابة والدفء، إلى غرفة محاكاة السيارة التي تجسد مقصورة مثالية للرجل بجدرانها المبطنة بالجلد وشكلها المستوحى من قمرة القيادة، سترسي هذه الشقق الفريدة من نوعها معياراً جديداً للحياة العصرية.

لمزيد من التفاصيل اتصل على الرقم: 800 40 40 4 لحجز زيارتك أو اضغط هنا:

https://www.daralarkan.com/ project/dar-al-arkan-pagani- tower/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1915438/Pagani_Living_ Room.jpg

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1915524/Dar_Al_Arkan_ and_Pagani.mp4

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1915523/Dar_Al_Arkan_ and_Pagani2.mp4