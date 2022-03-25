‫ دار الأركان” تعلن عن عقد شراكة تطويرية مع “مجموعة عُمران” لتدشين مشروع “عايدة” المطل على بحر عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة ؛ 25 مارس 2022 /PRNewswire/ — وقعت “دار الأركان”، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ اتفاقية مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع التنفيذية للسلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي؛ اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع “عايدة”، والذي سيكون أحد أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في منطقة يتي بالعاصمة العُمانية مسقط. وجاء توقيع الاتفاقية في إكسبو 2020 دبي.



ويعتبر هذا المشروع أول استثمار لشركة “دار الأركان” في سلطنة عُمان ، ويهدف إلى تحفيز ودعم نمو القطاع العقاري العُماني وفقاً لرؤية عُمان 2040. وتستثمر الشركتان في المشروع 6 مليارات ريال سعودي، على أن يتم تطويره على ثلاث مراحل و بمساحة إجمالية تناهز 3.5 مليون متر مربع.

وبموجب هذه الشراكة، ستطور “دار الأركان” هذا المشروع متعدد الاستخدامات في منطقتي يتي وينكت على بعد 20 دقيقة من وسط مدينة مسقط، حيث يتألف المشروع الذي سيقام على ارتفاع 100 متر فوق شواطئ بحر عُمان من 3,500 وحدة سكنية. كما سيحوي المشروع على فندقين وساحة للمقاهي والمطاعم وممشى يضم متاجر فاخرة وغيرها من المرافق العامة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري : “نحن متحمسون جداً للمشاركة في تطوير هذا المشروع الفريد الذي يدعم مساعي عُمان في توفير تجربة استثنائية للمقيمين والسياح، إذ يساهم تطوير منطقتي يتي وينكت في تعزيز العروض السياحية لسلطنة عمان وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية المستوى. ويرتكز مشروعنا هذا على تطلعاتنا الاستراتيجية في الارتقاء بمعايير وجودة قطاع العقارات في المنطقة، والأهم من ذلك أننا نتبع نهجاً مستداماً وصديقاً للبيئة في تطوير مشروع كبير متعدد الاستخدامات يتناسب مع خصائص المنطقة”.

من جانبه، قال هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: “يسرنا التعاون مع ‘دار الأركان’ في هذا المشروع الرئيسي الذي يتم تطويره بخبرات عالمية المستوى؛ ويسرنا أكثر أننا نتشارك الرؤية نفسها فيما يخص ممارسات البناء المتوازنة والمستدامة، وهذا عامل حاسم بلا شك في نجاح المشروع. لقد تم تصميم مشروع يتي السياحي المتكامل بشكل استراتيجي ليكون امتداداً لمدينة مسقط بما يعكس تقدمها ورؤيتها الحضرية المستدامة. وسيصبح هذا المشروع محط أنظار الجميع بعروضه السكنية والترفيهية والثقافية والتجارية التي ستضع عُمان على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية على حد سواء، عدا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تساعد في تحقيق رؤية السلطنة.”

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