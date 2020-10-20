خدمة واي فاي مدينة إسطنبول التي تعمل بتقنية شركة أبتيلو تفوز بجائزة المدن الذكية

احدى اكبر عمليات نشر الواي فاي في مدن العالم

ستوكهولم، 20 تشرين الأاول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — فازت خدمة واي فاي مدينة إسطنبول، التي تعمل على أساس حل من شركة أبتيلو نتوركس، بجائزة المدن العالمية الذكية للاتصالات. وتشتمل شبكة الواي فاي هذه على أكثر من 8,000 نقطة وصول. وفي كل عام يسنخدم 16 مليون مواطن و10 ملايين زائر خدمة الواي فاي العالية القدرة هذه في المدينة.

وكانت إدارة إسطنبول بحاجة إلى خدمة واي فاي قادرة على وتزويد مختلف أنوع المستفيدين بوظائف متقدمة بنطاق واسع . ولبت منصة إدارة الخدمة التابعة لأبتيلو عبر برمجيتهاVenue Wi-Fi Manager ™ متعددة المشتركين جميع هذه المتطلبات.



وقال إيرول أوزغونر، رئيس قسم المعلومات في مدينة إسطنبول: “مع وجود شبكة واي فاي تبدو وتتصرف كشبكة شركات الاتصالات ، كنا بحاجة إلى نظام من فئة الناقل . من خلال وظائف أبتيلوالمتقدمة لاتصال إنترنت الأشياء المستند إلى شبكة الجوّال والواي فاي، أصبح لدينا اليوم الأساس لدخول عصر إنترنت الأشياء.”

يحصل مستخدمو خدمة واي فاي إسطنبول على نطاق ترددي عالٍ وأوقات استجابة قصيرة أينما كانوا. هناك ما يصل إلى خمس مجموعات مختلفة للحصص النسبية التي تتحكم في استهلاك البيانات ويمكن استخدامها في أنواع مختلفة من المواقع. يتتبع حل أبتيلومكان وصول المستخدمين إلى خدمة الواي فاي ويوفر الحصة المناسبة اعتمادًا على الموقع.

تتيح قدرة الاشتراكات المتعددة في منصة أبتيلولمدينة إسطنبول تصميم صفحات الدخول و عرضها للمستخدم بناء على موقع المستخم . من خلال مناطق المخصصة للاعلان المخصصة في صفحة الدخول،و يمكن للمستخدمين الحصول على أحدث المعلومات لهذا الموقع وعرض الإعلانات المخصصة له.

علاوة على ذلك، يمكن تعديل مراقبة جودة الخدمة وملفات تعريف الحصص حسب الموقع ومجموعة المستخدمين، والتواريخ الخاصة مثل الأعياد الوطنية.

وقال بول ميكيلسن، الرئيس التنفيذي لشركةأبتيلونتويركس “إنهذة رؤيا المستقبلية و خدمة الواي فاي المتقدمة و واسعة النطاق تجعلان مدينة إسطنبول فائزًا جديرًا بالجائزة. نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذا الانجاز وأننا ساهمنا في نجاحه.”

حول أبتيلو نتويركس

، شركة Aptilo Networks هي إحدى شركات إيني و هي شركة رائدة لتوفير نظم مشغلي الشبكات لإدارة خدمات البيانات، وهي نظم مُزودة بخصائص متطورة للمصادقة وضبط سياسات الاستخدام وتحميل الرسوم. وقد أصبحت منصة إدارة الخدمات ™(SMP) من Aptilo مرادفًا لإدارة خدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وتفريغ شبكات واي فاي ضمن شبكة الانتشار واسعة النطاق مع ما يربو على 100 مشغِّل في أكثر من 75 دولة، وتمثل هذه المنصة عنصرًا بالغ الأهمية من عناصر الاتصالات عبر الإنترنت اللاسلكي وإنترنت الأشياء. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.aptilo.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/782085/Aptilo_Networks_ Logo.jpg

اتصالات الإعلام:

هيلاري كول

أبتيلو نتويركس

هاتف: +1 917-414-9262

hillary.call@aptilo.com