‫”خارج الملعب، المتعة تستمر” أندريا بيرلو يشارك في أحدث حملات قطر للسياحة

· حملة قطر للسياحة تستعين بأسطورة كرة القدم أندريا بيرلو

· الحملة تمثل جزءاً من منصة جديدة للعلامة التجارية لقطر للسياحة “أكثر من شعور ”

DOHA, Qatar, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — يشارك أسطورة كرة القدم أندريا بيرلو في حملة عالمية جديدة تدشنها قطر للسياحة بعنوان “خارج الملعب، المتعة تستمر”، والتي يكشف خلالها نجم الكرة الشهير الذي لعب مع منتخب بلاده إيطاليا، ما تقدمه قطر والأماكن التي يمكن زيارتها للحصول على تجارب وخدمات ذات مستوى عالمي.

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https://www.multivu.com/ players/uk/9114251-no- football-no-worries-andrea- pirlo-qatar-tourism-campaign/

وسوف يظهر بيرلو عبر سلسلة من الإعلانات ذات الطابع الفكاهي، وهو يعيش مجموعة من المغامرات المتنوعة في قطر وسط أجواء رائعة؛ من التزلج على الكثبان الرملية في منطقة البحر الداخلي إلى الاطلاع على المعرفة الثقافية في متحف الفن الإسلامي والاستمتاع بالتزلج الشراعي في منتجع شاطئ فويرط كايت بيتش الجديد.

وفي تعليقه، قال أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو: “لقد استمتعت حقاً بزيارتي إلى قطر. إنها بلد جميل وشعبها رائع ولديها الكثير مما يمكنها أن تقدمه لزوارها. وسواء كنت أحد مشجعي كرة القدم أم لا، يمكنك أن تستمتع بزيارتك إلى قطر وأن تعيش أجواء المغامرات والتشويق وتتعرّف على الفنون والثقافة- لقد زرت قطر من قبل عدة مرات، وأتطلع بشدة لزيارتها مرة أخرى.”

ومن جانبها، قالت السيدة هيا النعيمي، رئيس قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة: “ستكون قطر قريباً وجهة لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى تقديم مجموعة من التجارب الرائعة لضيوفنا عبر أحدث حملاتنا التسويقية التي تكتسب طابعاً مبهجاً. من الأسواق المفعمة بالحيوية إلى المشاهد الطبيعية الخلابة، تقدم قطر لزوارها حُسن ضيافتها الأصيلة التي تشتهر بها في كل مرحلة من مراحل زيارتهم بما يلبي جميع الاهتمامات ويلائم جميع الميزانيات .”

وسوف يتم إطلاق الإعلانات الخاصة بحملة “خارج الملعب، المتعة تستمر” عبر قنوات البث العالمية. ومن المقرر أن تنطلق الحملة في 17 دولة يوم 15 نوفمبر عبر محطات تلفزيونية محلية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات والمنصات الالكترونية بما في ذلك موقع يوتيوب وشبكة جوجل الإعلانية.

وتأتي هذه الحملة ضمن ال منصة العالمية الجديدة للعلامة التجارية لقطر للسياحة “أكثر من شعور”، والتي ينصب تركيزها على الأنشطة الترفيهية والتجارب السياحية الملائمة للعائلة في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الرئيسية “أكثر من شعور” في شهر ديسمبر، حيث تتضمن ثلاث شخصيات رسوم متحركة جذابة تقدم للعائلة مجموعة من التجارب الشعورية التي ستعيشها في قطر، فضلاً عن حسن الضيافة والحفاوة التي يلقاها الزوار. وتشمل الشخصيات كلًا من شاهين الصقر ومها المها العربي ولولو سلحفاة منقار الصقر – وهي شخصيات تمثل الحياة البرية في قطر وترشد العائلة لاستكشاف روح قطر، التي أصبحت وجهة مميزة تمزج بين الحداثة والطابع العالمي ومشاهد الطبيعية الخلابة من ناحية وبين الأصالة والحفاظ على التراث والثقافة الغنية من ناحية أخرى.

ويشغل بيرلو حالياً منصب المدير الفني لنادي فاتح كاراجومروك في الدوري التركي الممتاز. وخلال مسيرته الرائعة، لعب بيرلو مع كل من إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس ونيويورك سيتي والمنتخب الإيطالي. وقد شارك بيرلو في جميع المباريات التي انتهت بفوز إيطاليا باللقب في كأس العالم 2006 فيما سجل الضربة الأولى ضمن ركلات الترجيح التي قادت فريقه للتويج باللقب على حساب المنتخب الفرنسي.

وتمتلك قطر للسياحة استراتيجية طموحة طويلة المدى تسعى من خلالها لزيادة عدد زوار قطر القادمين إلى أكثر من ستة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. وسوف يتم تحقيق ذلك عبر تعزيز سلسلة القيمة السياحية بأكملها وزيادة الطلب على السياحية الداخلية والوافدة، وتنمية القطاع السياحي بما يتيح له مساهمة أكبر في الاقتصاد القطري.

للمزيد من المعلومات حول حملة “خارج الملعب، المتعة تستمر” ، يرجى استخدام هذا الرابط: تجارب حافلة بالمتعة بعيداً عن كرة القدم مع أندريا بيرلو | زوروا قطر (visitqatar.com)

نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة .

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الالكتروني:

www.visitqatar.qa

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