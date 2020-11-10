خادم هواوي فيوجن سيرفر برو الذكي الشريك المثالي للنجاح المشترك

شنتشن، الصين،, 9 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — تتمتع هواوي بسجل حافل من التعاون مع البائعين الرئيسيين لإنتاج تقنيات متميزة. تُشكِّل فئة هواوي فيوجن سيرفر برو (Huawei FusionServer Pro) إحدى المنتجات النموذجية للشراكة متبادلة المنفعة. وتُمثل فئة الخوادم الذكية هذه ثمار جهود سنوات من استثمار هواوي في البحث والتطوير وتأتي مجهزة بتقنيات متقدمة، مما يجعلها منتجًا رائدًا في الصناعة لسنوات.

20 عامًا من التعاون الوثيق يحافظ على التقنيات والمنتجات الحالية

بذلت كلا من هواوي وإنتل، بفضل الشراكة الوثيقة التي استمرت على مدار العقدين الماضيين، جهودًا مضنية لإعادة إنتاج تقنيات الخادم وقد وصل هذا إلى آفاق جديدة في وقت سابق. أعلنت كلا من هواوي وإنتل أثناء مؤتمر هواوي كونكت 2020 الذي عُقد في سبتمبر، عن اشتراكهما سويًا في إطلاق الجيل الجديد من الخادم الذكي FusionServer Pro 2488H V6 في الكلمة الرئيسية التي حملت عنوان العمل معًا لتحقيق قيمة جديدة. يضم خادم FusionServer Pro 2488H V6 أربعة معالجاتIntel® Xeon® Scalable من الجيل الثالث في مساحة وحدتين، ويدعم الذاكرة الثابتة Intel® Optane ™ (PMem) فئة 200.كما يطلق هذا الخادم العنان لما يصل إلى 560 تيرا فلوب من قوة الحوسبة للاستدلال والتدريب على الذكاء الاصطناعي وتتبع التحول الرقمي للصناعات بسرعة.

هواوي وشركاؤها يتطورون باستمرار سعيًا للوصول إلى حلول مشتركة متنوعة

وإلى جانب التعاون في مجال إصدار الأجهزة، تبتكر هواوي مع العديد من شركاء البرامج لتزويد العملاء بحلول متنوعة. وعلى وجه الخصوص، تتميز هذه الحلول المشتركة التي تتألف من حلول أحادية العقدة ومجموعة وحلول وكالة TDI بأدائها العالي وموثوقيتها المرتفعة وتغيير القياس بسلاسة. تُمكَّن الحلول المشتركة من خلال فئة هواوي فيوجن سيرفر برو، مما يسمح للمؤسسات بتسريع خدماتها الحيوية، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ومستودع البيانات وتحليل البيانات الرئيسية بسرعة للاستفادة بكفاءة من قيمة البيانات الجماعية.

هواوي تتعاون مع شركائها لتحقيق قيمة جديدة معًا

يضمن التعاون طويل الأمد مع البائعين الرئيسيين أن خوادم فيوجن سيرفر برو الذكية مجهزة بأحدث البرامج المتطورة ومنتجات الأجهزة التي تصدرها الشركاء. تعمل فئة الخوادم الذكية على بطاقات واجهة الشبكة الذكية (iNICs) التي طورتها هواوي ومحركات أقراص الحالة الصلبة (SSDs) وبطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين أداء الخادم على مستوى النظام. وفيما يتعلق بالبرنامج، تضم هذه الفئة خمس تقنيات ذكية تغطي النشر والاكتشاف وتوفير الطاقة والترقية والصيانة، مما يساعد الشركات على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة. توفر خوادم هواوي فيوجن سيرفر برو الذكية، وفقًا لتقرير موثوقية نظام تشغيل الخادم ITIC 2018 Global Server، توفرًا رائدًا في الصناعة بنسبة 99.999٪ ، مما يضمن تحقيق عمليات مستقرة وآمنة لخدمات العملاء.

تلتزم هواوي بالتعاون المستقر وطويل الأمد مع الشركاء الرئيسيين. وعلاوةً على استثمارنا في البحث والتطوير، فقد أتاح لنا هذا الأساس بناء خوادم تستند إلى x86 أسرع وأقوى وأكثر ذكاءً، مما أدى إلى تعزيز صناعة الحوسبة الصحية وتغذية التحول الرقمي لجميع الصناعات. وتطلعًا إلى المستقبل، ستلتزم هواوي بالتعاون سعيًا لتحقيق النجاح المشترك مع شركاء الصناعة من أجل الحصول على نظام بيئي للحوسبة صحي ومستقر.

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1329729/Huawei_NICs_ iNICs_SSDs.jpg