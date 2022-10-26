‫حيث يلتقي الفن الرائع بالتطور – تلفزيون Toshiba TV X8900K

هونج كونج، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — يعد الفن والأناقة من السمات المميزة للتصميم الداخلي الحديث، وقد تم تصميم تلفزيون Toshiba TV X8900K لتجسيد الأناقة الحقيقية. امنح الغرفة مجموعة من الألوان باستخدام حافظات الشاشة الفنية العصرية VIDAA من X8900K ؛ مجموعة منسقة بدقة من ملايين القطع الفنية لفنانين من جميع أنحاء العالم. مع اسخدام Toshiba TV X8900K كمعرض فني داخلي، يحافظ جمال كل إطار على الغرفة بطريقة متسقة، بين أوقات مشاهدة التلفزيون.

ينتقل تلفزيون Toshiba TV X8900K بالأناقة التي لا مثيل لها إلى مستوى أعلى مع شاشة OLED بدقة 4K تبلغ 120 هرتز؛ مصمم لتقديم أكثر من صور جيدة. بفضل ميزة الإضاءة الذاتية المميزة، توفر شاشة X8900K OLED عمقًا غنيًا وأنسجة دقيقة لكل بكسل بألوان زاهية ولون أسود مثالي. يعمل اللون الأسود المثالي على ضبط تفاصيل الظل في أحلك المشاهد للحصول على تباين لا تشوبه شائبة ولامتناهي؛ تقديم كل صورة على التلفزيون بدقة عالية بدون تعتيم أو تأثير ضبابي للإضاءة الخلفية. استمتع بأدق تفاصيل الصورة من كل زاوية من شاشة التلفزيون مع العائلة والأصدقاء على Toshiba TV X8900K .

بالإضافة إلى التميز في عمليات التحويل المرئية، تم تصميم X8900K للحصول على تأثير صوتي قوي. من خلال دعم تقنية Dolby Atmos ذات المستوى العالمي، تم تصميم Toshiba TV X8900K لرفع الأصوات القوية من الشاشة إلى آذان الناس وجعلهم ينغمسون في الترفيه الصوتي السريالي. استمتع بحركات وعمق سيناريوهات المحتوى المفضل للمستخدمين دون تأخير أو إضعاف جودة الصوت.

يتم الحفاظ على الجوهر الحقيقي للترفيه السينمائي المنزلي في العالم الجذاب من المرئيات السريالية والصوت الفائق التكميلي. سواء كان فيلمًا أو عرضا مفضلا أو لعبة، فإن تلفزيون Toshiba TV X8900K يحافظ على دقة تجربة المشاهدة. عندما لا يكون X8900K قيد الاستخدام، فإنه يحافظ على روعته بفضل عدد كبير من شاشات التوقف الرائعة.

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