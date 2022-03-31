‫‫ حل ThetaRay المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة عمليات الدفع عبر الحدود في Knox Wire

تقديم حل لمعاملات البرمجة كخدمة ( SaaS ) من أجل مكافحة غسيل الأموال ( AML ) لدعم نمو الأعمال التجارية العالمية لشركة Apollo Fintech مع الحماية من جرائم غسيل الأموال المعروفة وغير المعروفة

نيويورك، تل أبيب، إسرائيل وبريتوريا، جنوب إفريقيا ، 31 مارس 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Apollo Fintech ومقرها جنوب إفريقيا اليوم أن شركة ThetaRay ، التي تقدم خدمات تكنولوجيا المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من الجرائم المالية، ستراقب عمليات الدفع العالمية عبر الحدود من خلال خدمة Knox Wire التي تم إطلاقها مؤخرًا.

Knox Wire هو عبارة عن نظام اتصالات مبتكر بين البنوك يمكّن 30,000 مؤسسة مالية من تقديم خدمات عمليات الدفع شبه الفورية لعملائها عبر الحدود إلى أكثر من 200 دولة باستخدام 150 عملة بتكاليف معاملات منخفضة. تأسست Knox Wire في يناير 2022، وهي فعليًا ثالث أكبر شبكة للمدفوعات عبر الحدود على مستوى العالم.

صرح ستيفن ماكولا، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Fintech قائلًا: “مهمة Apollo Fintech هي تجاوز أعلى القدرات في مجال عملها وتقديم المنتجات الأكثر أمانًا والأسرع والأكثر ثراءً بالميزات الممكنة”. “تم تصميم Knox Wire لوضع معيار عالمي جديد لحجم الشبكة وسرعة المعاملات. سيسمح حل ThetaRay لنا في شركة Apollo Fintech بتوسيع شبكتنا من المؤسسات المالية الشريكة من خلال الاعتماد على أفضل حل رائد في فئته لمكافحة غسيل الأموال وفحص المعاملات المالية.

من خلال مراقبة المعاملات وفحصها باستخدام حل البرمجة كخدمة ThetaRay SONAR ، ستتمكن شركة Apollo Fintech من تطوير الأعمال التجارية بأمان مع ضمان عدم تسهيل ارتكاب أي جرائم مالية، ومنها على سبيل المثال جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. SONAR هو الحل الأكثر تطورًا في مجال منع الجرائم المالية للمدفوعات عبر الحدود.

يقول مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay : “يسعدنا إطلاق هذه الشراكة وتزويد Apollo بمحرك نمو للأعمال الجديدة”. “من خلال المراقبة المتطورة للمعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ThetaRay ، يمكن لشركة Apollo تسريع الوصول إلى مستوى جديد من الثقة في النظام المالي العالمي. يجعل الذكاء الاصطناعي في ThetaRay من مراقبة المعاملات بالكامل عملية أكثر كفاءة وفعالية ويزيد من رضا العملاء، مع ضمان السلامة والأمان”.

تسببت حقبة جائحة مرض فيروس كورونا المستجد في زيادة حجم عمليات الدفع عبر الحدود، وهي سوق تقدر قيمته بنحو 35 تريليون دولار اليوم ومن المتوقع أن نزيد قيمته لتتجاوز 42.7 تريليون دولار بحلول عام 2026. 1 يُعد هذا السوق هدفًا رئيسيًا للجرائم المالية مثل غسيل الأموال والسرقة والاحتيال.

يقوم حل ThetaRay لمكافحة غسيل الأموال بتحليل بيانات العميل/ المُرسل/ المستفيد ومؤشرات المخاطر للكشف عن حالات التجاوز غير المعتادة التي تُشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود، بما في ذلك استخدام الأشخاص الوهميين والشركات المجهولة. تُنشئ هويات العملاء المزيفة وكالات من العملاء لعزل النشاط عالي الخطورة لمصدر المعاملة الأصلي أو المستفيد (غير العميل) لتحديد أنماط المخاطر المعقدة. كما يقوم الحل أيضًا بفحص معاملات النشاط المالي من قبل الأفراد الذين تم إدراجهم على قوائم العقوبات.

يعتمد SONAR على شكل متقدم من أشكال الذكاء الاصطناعي، وهو “حدس الذكاء الاصطناعي” لاتخاذ قرارات أفضل. ويتيح ذلك الاكتشاف السريع لكل من تهديدات غسيل الأموال المعروفة وغير المعروفة، بمعدل اكتشاف لا مثيل له تصل نسبته إلى 95% مع خفض النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 99% مقارنةً بالحلول الأخرى القائمة على القواعد.

يمكن دمج الحل بسرعة وسهولة، بأقل قدر من الاشتراطات اللازمة لتهيئة الإعدادات.

1 : Juniper Research قيم معاملات الدفع عبر الحدود بين الشركات، أغسطس 2021

نُبذة عن ThetaRay :

يسمح حل SONAR لمراقبة المعاملات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ThetaRay ، المستند إلى “حدس الذكاء الاصطناعي”، للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية بتوسيع فرص أعمالها من خلال عمليات دفع آمنة وموثوقة عبر الحدود. كما يعمل الحل الرائد أيضًا على تحسين رضا العملاء وتقليل تكاليف الامتثال وزيادة تغطية المخاطر. تقنية ThetaRay هي العرض الوحيد للبرمجة كخدمة الذي يحلل حركة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ( SWIFT ) ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/ المُرسل / المستفيد للكشف عن الحالات المشبوهة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود في منصة واحدة مجمعة. وتستفيد المؤسسات المالية التي تعتمد على نظم حيوية معقدة وغير متجانسة إلى حد كبير من معدلات ThetaRay المنخفضة من حيث معدل النتائج الإيجابية الخاطئة والنسبة المرتفعة في الكشف عن المعاملات المشبوهة.