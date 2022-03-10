‫حل هواوي “FusionPower6000” يفوز بجائزة “المنتج المبتكر للعام” للمعرض العالمي لمراكز البيانات لعام 2022

لندن، 10 مارس 2022 /PRNewswire/ — فاز حل FusionPower6000 الخاصّ بشركة هواوي، وهو نظام رائد في مجال الإمداد بالطاقة وتوزيعها، بجائزة “المنتج المبتكر للعام” للمعرض العالمي لمراكز البيانات (DCW) لعام 2022 الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في لندن.

يمنح المعرض العالمي لمراكز البيانات كل عام جوائز للشركات التي تُسهم في تقديم منتجات وحلول مبتكرة ومتميّزة لتطوير مراكز البيانات على مستوى العالم. ويأتي حصول شركة هواوي على جائزة “المنتج المبتكر لهذا العام” تقديرًا لميزات كثافة الطاقة وكفاءتها وإمدادها على نحوٍ مُبسط وآمن وموثوق التي يُوفرها استخدام حل FusionPower6000 المُبتكر.

ونظرًا لاستخدام مكونات غير متجانسة في معظم مراكز البيانات المتوسطة والكبيرة الحجم، فإنّ هذه المراكز تفتقر إلى أنظمة إدارة ومراقبة متكاملة ومحسنّة للطاقة؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وزيادة استهلاك الطاقة. وللتغلّب على هذه المشكلات، يُوفر حل FusionPower6000 لمراكز البيانات الكبيرة ميزات متكاملة لإمداد الطاقة وتوزيعها بقدرات مُقاسة بوحدة الميجاوات؛ حيث يُتيح هذا الحل المبتكر استخدام وصلات طاقة للربط بين محولات الجهد المتوسط ووحدات تغذية الأحمال. ويتميّز هذا الحل بثلاث ميزات رئيسية، وهي:

· البساطة: يتميّز هذا الحل بتوفيره لمكونات قياسية مُسبقة الصُنع وقابلة للتوصيل السريع؛ وهو ما يُتيح إمكانية تقليل المدّة الزمنية اللازمة للوصول إلى الأسواق المستهدفة (TTM) بنسبة 75%، إضافة إلى تبسيط إجراءات الصيانة.

· الحفاظ على البيئة: يُتيح هذا الحل دمج مكونات مراكز البيانات بطريقة تساعد على تقليل مساحتها المخصّصة بأكثر من 40%، كما يعمل على تعزيز كفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 97.8%؛ وذلك عند استخدام ميزة وضع توفير الطاقة “Super ECO”، وهو ما يُمكّن من توفير خدمات إمداد بالطاقة مراعية للبيئة.

· الذكاء والموثوقية: يساعد هذا الحل على تسهيل إجراءات عمليات الصيانة والتشغيل؛ حيث إنّه مزوّد بنظام مدعوم بتقنيات ذكاء اصطناعي يُتيح التنبؤ بأيّ أعطال محتملة وإجراء عمليات صيانة استباقية بناءً على ذلك، كما يُتيح التنبؤ بانتهاء العمر الافتراضي لمكونات النظام الأساسية وتغيير إعدادات التشغيل عبر الإنترنت والتعرف على الصوت والصورة.

ولكونه خيارًا مثاليًا لأنظمة الإمداد وتوزيع الطاقة في مراكز البيانات الضخمة، يُستخدم حل FusionPower6000 الخاصّ بشركة هواوي على نطاق واسع في العديد من القطاعات، مثل قطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع خدمات تأجير مراكز البيانات. ومقارنة بغيره من الحلول التقليدية، فقد ساعد هذا الحل مركز البيانات السحابية الخاصّ بمركز المعلومات والاتصالات الصينية (CTICC) التابع لوزارة النقل الصينية على توفير أكثر من 40% من المساحة المخصّصة لنظام إمداد وتوزيع الطاقة (حوالي 750 مترًا مربعًا)، وتركيب 350 كابينة إضافية، وتوفير أكثر من 16000 متر من الكابلات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، يُتيح هذا الحل إمكانية إنشاء مركز بيانات قياسي مُسبق الصُنع في أسبوعين فقط، كما أنّه مزوّد بتقنيات ذكاء اصطناعي تُتيح إمكانية إجراء أعمال صيانة استباقية وتعزيز سلامة وموثوقية نظام إمداد الطاقة.

وحرصًا منها على المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة، ستواصل شركة هواوي استثماراتها في ابتكار أنظمة إمداد طاقة أكثر كثافة وكفاءة وأمانًا وموثوقية تُسهم في تطوير قطاع مراكز البيانات.