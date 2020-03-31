حل “حافلة الرعاية الصحية” المدمج تكنولوجيا من شركة “صنوين باص” في شنغهاي يحافظ على سلامة الجمهور

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي متعدد الأقنية هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8710351- shanghai-sunwin-healthcare- bus-coronavirus/

وقالويفنغ كان،كبير مهندسيشركة صن وين: “مع عودة غالبية الصينين إلى العمل، شهدت وسائل النقل العام في المناطق الحضرية ارتفاعًا في عدد الركاب. هذه الزيادة تشير إلى النقل العام باعتباره “الجبهة الجديدة” في المعركة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف: “من خلال التركيز على استخدام الحلول التقنية المبتكرة لخلق قيمة اجتماعية، تلتزمصن وينبدعم السلامة العامة. من خلال استخدام تقنيات التعرف على الوجه، وقراءة درجة الحرارة الذكية، والإضاءة فوق البنفسجية، ونظام الكشف التلقائي عن الغاز، أطلقنا حل “حافلة الرعاية الصحية” لضمان سلامة الركاب بطريقة غير اقتحامية“.

الترقية الأولى التي سيلاحظها الركاب هي تقنية التعرف على الوجه المدمجة وكاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء المثبتة بجوار آلة فحص التذاكر. يستخدم نظام الفحص متعدد الأغراض هذا لتنبيه السائق من أي راكب يعاني من حمى حين يصعد إلى الحافلة، وكذلك تحديد ما إذا كان يرتدي قناع وجه تلقائي. ونظرًا لأن عملية الفحص هنا ستكون مؤتمتة تمامًا وتقوم على عدم الاتصال، فإنها مؤمنة ضد الاختراق في أوقات الازدحام المتزايد خلال ساعات الذروة ولا تبطئ التشغيل العادي لشبكة الحافلات.

ترقية السلامة الإضافية هي استخدام الإضاءة فوق البنفسجية داخل مجاري الهواء لتعقيم الفيروس وقتله بشكل فعال. ثبت أن إضاءة الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى 20 أم جي تدمر ما يصل إلى 99٪ من المواد الوراثية (دي أن أيه) أو (آر أن أيه) للكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا والفيروسات الأصغر من 253.7 نانومتر، مما يجعلها غير قادرة على التكاثر وبالتالي القضاء على مصدر العدوى. إلى جانب نظام ترشيح الهواء المحسن، يسمح ذلك بتعقيم الحافلة بالكامل في غضون 20 دقيقة. من خلال الاستخدام المنتظم للإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية وتحسين ترشيح الهواء، تضمن حافلاتصن وين “حافلات صن وين”أنه حتى في الحالات النادرة لركوب الركاب المصابين، يتم تقليل خطر إصابة الركاب الآخرين بشكل كبير.

آخر تحديث للسلامة الرئيسية هو في شكل نظام كشف تلقائي للاشتعال والانفجار. يقوم نظام الكشف الذكي هذا، الذي يتم تركيبه تحت الأبواب الأمامية والخلفية للحافة، بتنبيه السائق وسلطات الشرطة المحلية تلقائيًا بشأن أي أجسام قابلة للاحتراق على متن الحافلة.

من خلال استراتيجية التحرك نحو مستقبل تنقل آلي ومشترك ومتصل على منصة مكهربة، تهدفصن وينإلى بناء حياة حضرية أكثر إشراقًا من خلال وضع الصحة العامة كأولوية عالية مع الالتزام بالاختراقات التكنولوجية في وسائل النقل العام.

حول صن وين :

شركة صن وين باص كوربوريشن، وهي شركة رائدة في مجال النقل العام، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة سايك موتور تركز على مركبات الطاقة الجديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 320 مليون دولار. ومع مصنعها الذي يغطي 140،000 متر مربع، وصلت صن وين إلى قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2،000 حافلة و 3،000 هيكل تعتمد على تقنيات خلية الوقود والكهرباء الكاملة والهجينة ودفع الديزل.

اتصالات الإعلام:

شياومنغ وانغ،

wangxiaoming@sunwinbus.com

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