‫حلول SUNMI BIoT للأعمال 4.0 معروضة في جيتيكس جلوبال 2022

قال سام سو، رئيس قسم التسويق بشركة SUNMI : “لقد انخرطنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من ست سنوات وما زلنا ملتزمين بتوفير حلول إنترنت الأشياء للأعمال المصممة تقنيًا للمؤسسات في جميع القطاعات. لا يتعلق عرض قيمة SUNMI بأجهزة إنترنت الأشياء الجذابة فحسب، بل يتعلق أيضًا بنظام بيئي كامل، ومنصة لتوفير حلول شاملة، مما يسمح لعملائك بإدارة أجهزتهم وعملياتهم بمرونة “.

تعرف المشاركون الذين يزورون جناح SUNMI في جيتكس على كيفية تمكين حلول SUNMI BIoT للأفراد والمؤسسات وتحقيق الكفاءة للأعمال. تتكون SUNMI DMP (منصة إدارة الأجهزة) من نشر الجهاز والعمليات ووظائف الصيانة والمراقبة، مما يسمح للشركات بالحصول على بيانات ثاقبة وإزالة القيود الجغرافية. علاوة على ذلك، تتيح SUNMI DMP إمكانية إدارة الأجهزة والتطبيقات والمحتويات المملوكة للشركة بسهولة وأمان من السحابة، وتنمية الأعمال التجارية من خلال الخدمة الاحترافية. النشر الخاص ( TMS ) متاح أيضًا لتقييد متطلبات أمان البيانات. كما يساعد SUNMI RKI المعتمد من PCI المستخدمين على تحقيق حقن مفتاح آمن وفعال ومريح عبر نظام الطرف السحابي.

تزود SUNMI مؤسسات التكنولوجيا المالية بتقنيات أصلية ومفتوحة، مما يسمح لها بإدارة عملياتها بأمان. تشتمل منتجات سلسلة P من SUNMI على محطات متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في عداد الخروج أو في متناول اليد، وتدعم طرق الدفع متعددة القنوات، بما في ذلك الدفع بدون تلامس والدفع بالرقاقة ورقم التعريف الشخصي، والدفع بالرموز غير القابلة للاستبدال والدفع عبر رمز الاستجابة السريعة، إلخ. يضمن المعالج عالي الأداء والتكوينات المتعددة عمليات جيدة الإعداد للتحول الرقمي.

سيستضيف فريق SUNMI MEA حفل توزيع الجوائز للشركاء لتقدير الإنجازات البارزة للصناعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وسيناريوهات تطبيق الحلول الرقمية.

حول SUNMI

SUNMI هي شركة رائدة في توفير الحلول الرقمية التي تستفيد من أجهزة إنترنت الأشياء متعددة الاستخدامات والنظام البيئي للبرمجيات. تلتزم SUNMI بجلب أجهزة إنترنت الأشياء الذكية للشركات ودعم الخدمات السحابية المتكاملة لبناء عالم مترابط وتحقيق أعمال 4.0 أخيرًا. www.sunmi.com .