‫ حلول تيان لونغ لفيروس كورونا COVID-19 تحمي الركاب في مطار جاكرتا الدولي في إندونيسيا

شيان، الصين, 9 أبريل 2022/PRNewswire/ — تم تثبيت حل مختبر PCR المتكامل من تيان لونغ في مطار جاكرتا الدولي في إندونيسيا للمساعدة في إجراء اختبار الحمض النووي للركاب القادمين والراحلين. منذ تركيبه في سبتمبر 2021، ساعد حل تيانلونغ لـ COVID-19 في تشخيص مئات الحالات الإيجابية في مطار جاكرتا الدولي. يمنع اختبار القدوم في الوقت المناسب بشكل فعال قدوم الحالات الإيجابية من الخارج ويحمي بوابة إندونيسيا.

نظرًا لأن المطار لا يزال نقطة محورية في الانتشار العالمي لـ COVID-19 ، فإن الكشف السريع والدقيق أمر بالغ الأهمية لوقف سلسلة انتقال العدوى وإجلاء الركاب. عزز حل تيان لونغ لفيروس كورونا ( COVID-19 ) قدرة الاختبار في مطار جاكرتا الدولي من خلال التقرير في غضون ساعة ونصف، مما يساعد بشكل فعال على العزل السريع ويضمن مغادرة الرحلات في الوقت المناسب، مما يقلل من إزعاج الركاب أثناء الانتقال.

تستخدم تيان لونغ طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل ( PCR ) للكشف عن الحمض النووي. مع خطوة تضخيم الـ PCR ، تكون النتيجة أكثر دقة. يحقق حل تيان لونغ لـ COVID -19 الكشف السريع والدقيق مع الإبلاغ عن نتيجة الاختبار في غضون ساعة ونصف، مما يلبي تمامًا متطلبات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في المطارات. سيتم اختبار ما يصل إلى 3000 عينة في مطار جاكرتا الدولي بواسطة حل تيان لونغ لـ COVID -19 يوميًا.

تيان لونغ هي شركة رائدة في مجال منتجات التشخيص الجزيئي في الصين. نحن نقوم بالبحث والتطوير على أجهزة وكواشف استخلاص الحمض النووي. منذ تفشي جائحة COVID-19 ، ساعدت منتجات تيان لونغ أكثر من 60 دولة في مكافحة الجائحة، مثل إندونيسيا والدنمارك والإمارات العربية المتحدة. ساعدت منتجاتنا المرافق المحلية على بناء نظام الرعاية الصحية والتشخيص السريع لمرضى COVID-19 . كانت منتجات تيان لونغ المضادة للوباء نجمة في الحرب ضد COVID -19 . بغض النظر عن حل COVID-19 ، لدى تيان لونغ كواشف تغطي 200 نوع من الكشف عن الأمراض. سنقوم بإحياء التكنولوجيا وتقديم المزيد من الحلول لتوفير رعاية أفضل للناس على مستوى العالم.

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