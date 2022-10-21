حقوق بث YuppTV Bags لكأس العالم T20 للرجال ICC 2022

أتلانتا، 21 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت YuppTV ، موفر محتوى أكثر من أعلى ( OTT ) في جنوب آسيا، أنها حصلت على حقوق البث لبطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال T20 لعام 2022، المقرر عقدها بين 16 أكتوبر و13 نوفمبر 2022.

حصلت YuppTV على حقوق البث الحصرية لكأس العالم ICC T20 للرجال في أستراليا 2022 لـ 75 دولة، بما في ذلك أوروبا القارية وماليزيا (غير حصرية) واليابان والصين وهونغ كونغ (غير حصري) ونيبال وبوتان وجزر المالديف وجنوب شرق آسيا (باستثناء سنغافورة). سيتم بث البطولة مباشرة عبر منصة YuppTV .

كأس العالم T20 للرجال لعام 2022 من ICC هي النسخة الثامنة من البطولة وستقام في 7 ملاعب في أستراليا بين 16 أكتوبر و 13 نوفمبر 2022. تضم البطولة 16 فريقًا يتنافسون على اللقب العالمي لأبطال T20 . من المقرر أن يتم لعب إجمالي 45 مباراة في البطولة.

وفي حديثه عن عملية الاستحواذ الناجحة، قال السيد عدي ريدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ YuppTV ، “تعد لعبة الكريكيت واحدة من أكبر الرياضات في العالم بأسره، حيث يوجد مليارات المؤيدين في أنحاء مختلفة من العالم. بدأ T20 كتنسيق مثير، وفي السنوات الأخيرة، أصبح أحد أكثر أشكال اللعبة مشاهدة وإحباقًا. المباراة المثيرة بين الفرق الدولية للهيمنة على العالم مضمونة لتكون تجربة آسرة للمشاهدين، الذين سيستعدون من منازلهم المريحة لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال T20 2022 لدعم فرقهم المفضلة ونقلهم إلى النصر. إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم البطولة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، ونتطلع إلى جعل المستخدمين يتابعون المباراة على منصتنا لمشاهدة جميع الأحداث مباشرة! “

ينتظر المشجعون من جميع أنحاء العالم المباراة الأكثر توقعًا، الهند ضد باكستان، والتي ستقام يوم الأحد، 23 أكتوبر 2022 في MCG ، أستراليا. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 13 نوفمبر 2022.

حول YuppTV

YuppTV هي واحدة من أكبر مزودي خدمة التلفزيون حسب الطلب والقائمة على الإنترنت في العالم لمحتوى جنوب آسيا، حيث تقدم أكثر من 250+ قناة تلفزيونية، وأكثر من 3000 فيلم وأكثر من 100 برنامج تلفزيوني بـ 14 لغة. توفر YuppTV لعملائها راحة الترفيه المنزلي الافتراضي في أي وقت وفي أي مكان.

قم بزيارة https://www.yupptv.com/cricket للمزيد من المعلومات.