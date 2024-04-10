‫حققت مجموعة LOFTER المطوِرة في هونج كونج نتائج مبيعات ملحوظة بعد أن ألغت الحكومة جميع إجراءات تهدئة سوق العقارات

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، – 10 أبريل 2024 – حققت مجموعةLOFTER (المطوِرة) نتائج مبيعات ملحوظة في أحدث مشاريعها العقارية، إليز بارك (Elize PARK). شهد المطوِر استجابة هائلة من المشترين، حيث تم بيع أكثر من 50% من الوحدات في غضون شهر واحد فقط بعد إعلان حكومة هونغ كونغ رفع جميع إجراءات تهدئة السوق من حيث رسوم الدمغة. يتراوح سعر الوحدة، من بين المعاملات التي تم إجراؤها، بين 22,125 دولارًا هونغ كونغ إلى 29,025 دولارًا هونغ كونغ لكل قدم مربع، وهو ما يفوق المشروعات التطويرية الأخرى ذات العروض المماثلة في نفس الوقت. وجاءت نتائج المبيعات المشجعة بعد السياسة الحكومية المواتية بشأن رسوم الدمغة إلى جانب وضع المطور في السوق واستراتيجية المبيعات.

مشروع إليز بارك، وهو مشروع سكني مميز في المنطقة الحضرية الأساسية، تأسس ليكون مكانًا فاخرًا بأسعار معقولة

يقع مشروع إليز بارك، أحدث مشروع سكني مميز لمجموعة LOFTER في المنطقة الحضرية الأساسية في مونغ كوك الشرقية، في قلب مدينة كولون، ويتمتع بموقع متميز مع سهولة الوصول إلى كل من محطة الأمير إدوارد ومحطة قطار الأنفاق في مونغ كوك الشرقية، وكلاهما على بعد حوالي دقيقتين سيرًا على الأقدام. يضمن الاتصال الرائع سهولة النقل والاتصال السلس بباقي المدينة.

قالت كارول تشاو، مؤسس ورئيس مجموعة LOFTER “نشعر بسعادة غامرة لما تحقق من نتائج المبيعات الاستثنائية لمشروع إليز بارك. وقد لعبت الأسعار المعقولة، إلى جانب الجودة والميزات الاستثنائية للمشروع، دورًا مهمًا في جذب المشترين من خلفيات متنوعة”. كما قالت كذلك “إن الطلب الهائل والتعليقات الإيجابية التي تلقيناها من المشترين تؤكد التزامنا بإنشاء مساحات معيشة استثنائية تتجاوز معايير السوق. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة معيشية عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والراحة والملاءمة.”

إضافة إلى جاذبيتها، يستفيد مشروع إليز بارك من قربه من المشروع المعماري التجاري البارز الذي تبلغ مساحته 1,520,000 قدم مربع. تَعِد هذه المنطقة بتقديم مزيج حيوي من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه، مما يعزز جاذبيتها. سيستمتع السكان بمجموعة كبيرة من خيارات التسوق والترفيه على عتبة مسكنهم مباشرةً، جنبًا إلى جنب مع مراكز البيع بالتجزئة الموجودة التي تحيط بمشروع إليز بارك.

خطة واستراتيجية مبيعات المشروع والتسويق له

تم إطلاق إليز بارك لأول مرة في السوق في أواخر يناير 2024، عندما كان السوق السكني أقل نشاطًا، وكان إليز بارك واحدًا من أولى المشاريع التطويرية التي تم إطلاقها في عام 2024 ونجحت في جذب انتباه وسائل الإعلام ووكلاء العقارات والمشترين المحتملين. بعد تخفيف إجراءات تهدئة السوق من حيث رسوم الدمغة في خطاب الميزانية الذي ألقته حكومة هونغ كونغ في فبراير 2024، استفاد مشروع إليز بارك بشكل كبير، كونه مشروعًا سكنيًا يتمتع بموقع أساسي. تم بيع 12 وحدة من إجمالي 52 وحدة في غضون 4 أيام فقط مع عائدات مبيعات تزيد عن 80 مليون دولار هونغ كونغ. اجتذب المشروع بعد ذلك المشترين بأعداد كبيرة، وكان هناك مشتري واحد يشتري طابقين كاملين في المشروع وآخر يشتري طابقًا كاملاً في منطقة الطوابق الوسطى. نجح سجل المبيعات هذا في جذب الانتباه في السوق، ثم اعتمد المطور استراتيجية البحث عن سعر أعلى بدلاً من التركيز على الكمية، وكانت آخر وحدة تم التعامل عليها بسعر 29,025 دولارًا هونغ كونغ لكل قدم مربع. في غضون شهر من إلغاء حكومة هونغ كونغ لجميع إجراءات تهدئة سوق العقارات، تم بيع أكثر من 50٪ من وحدات إليز بارك بعائدات مبيعات تزيد عن 200 مليون دولار هونغ كونغ. لقد تفوقت نتائج المبيعات بشكل واضح على المنافسين الآخرين في السوق.

اعتمدت مجموعة LOFTER استراتيجية مبيعات مرنة حيث يتم بيع جميع الوحدات السكنية عن طريق المناقصة، وهو أمر ليس الأكثر شيوعًا في هونغ كونغ. تم إطلاق مشروع إليز بارك في البداية بقائمة أسعار بمتوسط سعر وحدة يبلغ 26,688 دولارًا هونغ كونغ للقدم المربع ويضم 30 وحدة. عند مقارنته بالمشاريع الجديدة الأخرى في نفس المنطقة، ولكن بمواصفات مختلفة، يظهر أن سعر إليز بارك أعلى بنسبة 25٪ -30٪. نجحت هذه الاستراتيجية في وضع إليز بارك كمنتج رفيع المستوى للطرح في السوق بسعر مرتفع. اعتمد المطور لاحقًا استراتيجية مبيعات جديدة ليتم البيع من خلال عملية تقديم العطاءات بدلاً من الالتزام بقائمة الأسعار الصادرة. بالنسبة للمطورين، تشمل فوائد المناقصة إمكانية الحصول على أعلى عرض والاحتفاظ بخيار عدم البيع إذا لم يتم الوصول إلى السعر المطلوب، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح. يحتفظ المطورون أيضًا بالسيطرة على توقيت ووتيرة البيع. بالنسبة للمشترين، تعتبر المناقصة فعالة من حيث الوقت، مما يلغي الحاجة إلى الوقوف في طوابير وانتظار التسجيل أو اختيار الوحدة. كما يسمح ذلك للمشترين بالتركيز على الوحدات التي يهتمون بها، مما يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات متهورة.

قال ألفين ليونج، مدير مجموعة LOFTER “يبرز مشروع إليز بارك بين المشروعات الجديدة بسبب فترة ما قبل البيع التي تعد أقصر من حيث طول المدة والعرض المحدود الذي يبلغ إجمالي 52 وحدة فقط، مما يجعله مشروعًا نادرًا. توفر عملية المناقصة المزيد من المرونة وتتوافق بشكل أفضل مع السوق المستهدف للمنتج واحتياجات المشترين، وقد اجتذبت عددًا كبيرًا من العملاء مؤخرًا، بما في ذلك المستثمرين المحليين والصينيين والمستخدمين النهائيين والمشترين بالجملة وحتى فنان محلي مشهور”.

قامت مجموعة LOFTER ببناء سجل حافل في السنوات القليلة الماضية

تدير مجموعة LOFTER حاليًا 8 مشاريع إعادة تطوير تمتد عبر فئات الأصول السكنية وأصول التجزئة والمكاتب والأصول الصناعية مع مشروع تحت الإدارة تبلغ قيمته أكثر من 12,000 مليون دولار هونج كونج، ويغطي قاعدة واسعة من المستثمرين بدءًا من الأفراد ذوي الثروات العالية، إلى المكاتب العائلية، إلى دور الصناديق المحلية، والصناديق العقارية المؤسسية. تمت عملية الاستحواذ الأخيرة لمجموعة LOFTER في منطقة تسيم شا تسوي (Tsim Sha Tsui) الأساسية بالشراكة مع صندوقين دوليين، وهما بنتال جرين أوك (BentallGreenOak) وشرودرز كابيتال (Schroders Capital) لإعادة تطوير الموقع إلى برج تجاري بارز من الدرجة الأولى في قلب هونغ كونغ.

أظهرت فرق LOFTER قدرة قوية في عمليات الاستحواذ على ملكية الوحدات، وإدارة مشاريع البناء، والمبيعات، والتسويق في سوق العقارات في هونغ كونغ. تعد مجموعة LOFTER واحدة من أسرع الشركات الناشئة في سوق العقارات في هونغ كونغ. من المقرر أن يقوم المطور، بفضل سجلاته القوية في السنوات الماضية، بتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل المزيد من المشاريع البارزة في هونغ كونغ.

مجموعة LOFTER

تأسست مجموعة LOFTER في عام 2012، وهي مطور عقاري مقره في هونغ كونغ. وهي تعمل بشكل رئيسي في تطوير العقارات الاستثنائية وعالية الجودة سواء كانت سكنية أو تجارية أو وحدات تجزئة أو صناعية. وتعمل المجموعة بنشاط، من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة، لاستكشاف مجموعة متنوعة من الفرص لتطوير مشاريع التجديد الحضري عبر المناطق الأساسية في هونغ كونغ، مع التركيز بشكل رئيسي على المشاريع السكنية التجارية والفاخرة من الدرجة الأولى. وتتعهد المجموعة بتلبية احتياجات السوق المتنوعة والسياسات الاجتماعية الديناميكية، مع الحفاظ على توازن جيد بين الربحية والمسؤولية والاستدامة.