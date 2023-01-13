‫حققت شركة GWM مبيعات تزيد عن مليون وحدة في عام 2022 مع تركيزها على الطاقة الجديدة

نظرًا لكونها واحدة من شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، فقد عززت شركة GWM مزاياها في الطاقة الجديدة والذكاء في عام 2022. زادت مبيعات طرازات الطاقة الجديدة بشكل ملحوظ. لقد وضعت شركة GWM أساسًا قويًا لتحقيق مبيعات أعلى من خلال توسيع شبكتها العالمية وتحسين مركباتها.

توسعت شركة GWM HAVAL بسرعة في سوق الطاقة الجديدة، حيث تجاوز إجمالي المبيعات 610000 سيارة، حيث تحسنت مجموعة المنتجات باستمرار. أطلقت شركة HAVAL طرازي H6 HEV / PHEV و JOLION HEV في عام 2022. تم إطلاق سيارات الطاقة الجديدة في تايلاند وجنوب إفريقيا والبرازيل وأستراليا وأسواق أخرى، وجذبت المستهلكين بأدائها المتميز وخبرتها الصديقة للبيئة. في تايلاند قامت شركة GWM بتسليم أكثر من 13000 سيارة للمستهلكين، وحافظ طراز HAVAL H6 HEV على مكانة رائدة في مبيعات سوق السيارات ذات الدفع الرباعي من الفئة C لمدة 15 شهرًا.

ارتفعت مبيعات طراز GWM TANK بنسبة 46.45% على أساس سنوي في عام 2022، لتتجاوز 120.000. تم إطلاقها في الشرق الأوسط وأستراليا. بدأت العلامة التجارية طريقها نحو سيارات “الطرق الوعرة + الطاقة الجديدة” وأصدرت طرازي GWM TANK300 HEV و GWM TANK500 HEV / PHEV لتلبية احتياجات المستهلكين من السيارات الكهربائية للقيادة على الطرق الوعرة. فاز طراز GWM TANK300 HEV بتصنيف ANCAP للسلامة من فئة الخمس نجوم، فحقق بذلك إنجازًا جديدًا للسلامة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة على الطرق الوعرة.

فيما يتعلق بطراز GWM Pickup تم بيع أكثر من 180 ألف سيارة. حتى الآن، تجاوزت المبيعات العالمية من طراز GWM Pickup مليوني وحدة. تم إطلاق الطراز الفاخر الكبير عالي الأداء، POER Shanhai (للسوق الصينية). سيطلق هذا الطراز نسختي HEV و PHEV من أجل تجربة تنقل نظيفة وفعالة للمستهلكين العالميين في المستقبل.

كان أداء شركة GWM جيدًا في السوق الأوروبية من خلال مركبات الطاقة الجديدة عالية الجودة من الطرازين WEY و ORA بفضل نظاميهما البيئي للغابات. وفاز طراز GWM ORA الذكي بجائزة “أفضل سيارة كهربائية حضرية” في المملكة المتحدة. سيتم تسليم الدفعة الأولى من مركبات WEY Coffee 01 إلى المستهلكين الأوروبيين قريبًا. أعلن برنامج سلامة السيارات Euro NCAP مؤخرًا أن سيارتي WEY Coffee 01 و GWM ORA فازتا بجائزة السيارة الأفضل في فئتها لعام 2022.

أدى ظهور سيارات الطاقة الجديدة والتوسع في السوق العالمية إلى تحسين التصنيف والوعي بالعلامة التجارية في الأسواق المختلفة. أظهرت بيانات VFACTS أن شركة GWM تفوقت على شركتي BMW و Tesla بزيادة في المبيعات بنسبة 36.2% في أستراليا. كعلامة تجارية جديدة في البرازيل، تم ترشيح GWM لجائزة “أفضل مصنعي السيارات لعام 2022” من قبل AutoData ، وهي مؤسسة أبحاث في صناعة السيارات.

تخطط شركة GWM لإطلاق أكثر من عشر فئات من سيارات الطاقة الجديدة الذكية حول العالم في عام 2023، مع التركيز على طراز “ ONE GWM ” لتزويد المستهلكين العالميين بتجربة تنقل صديقة للبيئة عالية الجودة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1982282/Focusing_on_New_ Energy__GWM_Achieves_Sales_of_ Over_One_Million_in_2022.jpg