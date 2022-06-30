‫حفارات”أكس سي أم جي” تدعم النقل العام والبنية التحتية للهندسة الهيدروليكية في كينيا

وقال وانغ مين، رئيس مؤسسة «أكس سي أم جي»: «تلتزم أكس سي أم جي بتوفير تقنيات البناء المتقدمة ومعدات البناء المتطورة التي من شأنها تحقيق نمو تكاملي متبادل مع شركائنا الدوليين، كما أننا نواصل العمل مع خدمات ما بعد البيع الشاملة».

كانت شركة «أكس سي أم جي» من أوائل شركات المقاولات الصينية التي دخلت السوق الأفريقية. في نيروبي، كينيا، تشارك حفارات أكس سي أم جي الدوارة XR360 و XR400E في بناء طريق المطار السريع، وهو طريق التبادل الكامل والمغلق كليةً الذي يعتمد على معيار الطرق الوطنية الكينية من المستوى الأول ومعيار أحمال الجسور الصيني من الدرجة الأولى، ويضم أربع / ست حارات سير في اتجاهين بسرعة عند التصميم مقدارها 80 كيلومترًا في الساعة.

وعند الانتهاء من بنائه، سيؤدي هذا الطريق السريع إلى تحسين ظروف المرور في قسم مطار نيروبي بشكل فعال وتحسين الطاقة الاستيعابية لحركة المرور على الطرق بالنسبة لمراكز التبادل الرئيسية، مما يزيد من تعزيز عمليات التبادل الاقتصادي بين المناطق الحضرية المختلفة في نيروبي.

في مقاطعة غاريسا بكينيا ، يجري حاليًا إنشاء مشروع منظومة الري بالتحويل في بورا التابع للمجلس الوطني للري في البلاد. وسيقدم المشروع الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر المياه من نهر تانا إلى الأراضي الزراعية لزيادة العائد الزراعي في منطقة بورا، وتعمل الحفارة الدوارة XR400E من “ أكس سي أم جي ” على تحسين سرعة البناء بشكل كبير.

يعمل النموذج بارتفاع يتراوح من 26 إلى 27 مترًا، ويبلغ وزنه 120 طنًا، ويمكنه أن يصل إلى عمق 103 مترًا والحفر بقطر أقصى 2.8 مترًا لركائز الأساس. ويعد الحفار XR400E هو أكبر آلة حفر دوارة يتم طرحها في سوق شرق إفريقيا. ويتم استخدام هذا الحفار في العديد من المشاريع الكبرى في جميع أنحاء كينيا نظرًا لما يتمتع به من الأداء العالي ونطاق التشغيل الواسع والكفاءة العالية في البناء.

وفي غضون ذلك، نجحت مؤسسة “ أكس سي أم جي ” في إطلاق آلة رفع الأنابيب XDN1500-R التي تم تطويرها بالاشتراك مع الفرع الهندسي الرابع التابع لـ CPP في مشروع نقل وتوزيع المياه في مقاطعة يوننان (التحويل من داينجون إلى الناحية الجنوبية الشرقية من مدينة كونمينغ).

وقام فريق البحث والتطوير في مؤسسة “ أكس سي أم جي ” برفع كفاءة المعدات وتحديثها وفقًا للاحتياجات الجيولوجية والهندسية للمشروع، ليس فقط للتغلب على مخاطر البناء، ولكن أيضًا لتحسين كفاءة البناء ومدة خدمة المكونات المستخدمة في المشروع.

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