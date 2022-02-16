‫حضور JBS مرة أخرى في معرض Gulfood السنوي لعام 2022، حيث تعرض المنتجات الجديدة من علاماتها التجارية

“سِيارا” تستعد لطرح “دجاج شواية” وتقوم شركة فريبوي (Friboi) بالترويج لمنتجاتها من مجموعة بلاك فريبوي (Black Friboi) و 1953

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2022 /PRNewswire/ — JBS الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج الأغذية البروتينية.، ستكون حاضرة في معرض Gulfood لعام 2022، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم يُعقد في دبي (الإمارات العربية المتحدة) . سوف تجمع الفعالية، التي ستستمر في الفترة من 13 إلى 17 فبراير، أكثر من أربعة آلاف شركة من 120 دولة، وسيكون للشركة جناح كبير لعرض علاماتها التجارية وطرح منتجاتها الجديدة المصممة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليًا واحدة من أكبر مستوردي اللحوم من البرازيل وأحد الأسواق الرئيسية ذات الأولوية لـ JBS. تهدف الشركة وعلاماتها التجارية، من خلال المشاركة في المعرض التجاري، إلى بناء علاقات قوية مع الشركاء وإبرام الصفقات التجارية الجديدة ومناقشة الاستراتيجيات الجديدة لبيع المنتجات وسبل طرحها في الاسواقز

في نسخة 2022 من معرض Gulfood، ستطلق سييرا مجموعة “دجاج شواية” الجديدة لكل من المستهلكين والتجار في المنطقة، لتصبح العلامة التجارية الأولى التي تقدم دجاج كامل مجمد ومتبل بالمكونات والنكهات المحلية. كما يعد هذا استمرارًا للاستراتيجية التي بدأت في البرازيل في نهاية عام 2021 مع إطلاق Frango de Padaria (دجاج للفطائر) أحد ابتكارات سييرا الرئيسية. و سوف تقوم فريبوي، بدورها، بالترويج لأول مرة في المنطقة لمنتجاتها الفاخرة بلاك فريبوي و 1953، وتقدم تجارب تذوق الطعام من منتجاتها اللذيذة الحلال.

وتأتي تشكيلة “سيارا” من “دجاج شواية” بأربعة خيارات تتضمّن ثلاث نكهات لذيذة هي الكاري الحار والكبسة والنكهة الإيطالية، والدجاج الكامل المنقوع المجمد، والدجاج الكامل العادي البديل. ومن المقرر أن تصل مجموعة “دجاج شواية” في الربع الثاني من العام الجاري إلى متاجر ومحلات سوبرماركت مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى هذا الإطلاق، ستعرض العلامة التجارية مجموعة جديدة تضم أكثر من 120 منتجًا تم إنتاجها في مصنعين محليين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية ثقافة الشرق الأوسط ومأكولاته. وتقدم المجموعات الجديدة مجموعة كاملة من دجاج سييرا بالبقسماط وبرجر الدجاج ولحم البقر واللحوم المفرومة والنقانق وكرات اللحم والخضروات المجمدة والمأكولات البحرية المجمدة والفواكه المجمدة، من بين أشياء أخرى. ستُعرض جميع المنتجات الجديدة في المعرض التجاري، مما يعزز استراتيجية سييرا لتقديم منتجات عالية الجودة في المنطقة.

أما بالنسبة لـ فريبوي، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للحوم البقر البرازيلية في السوق الخارجية، فسوف تقدم للحضور تجربة متميزة مع مجموعة بلاك فريبوي و 1953. يتكون بلاك فريبوي من أكثر حافظة الحلال تميزًا للعلامة التجارية المستمدة من أفضل بلاك انجوس (Black Angus) الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية: 1% فقط من الماشية تفي بمعايير الاختيار، والتي تشمل التربية في مزارع حصرية في ولاية غوياس (Goiás) ملتزمة بالتغذية الخاصة باستخدام الحبوب والحبوب المنتجة محليًا لتكملة مراحل النمو والنضج المختلفة للماشية، وبالتالي ضمان لحوم لذيذة بمستوى عالٍ من الجودة.

باستخدام شعار “تطور الذوق”، تشتمل مجموعة منتجات فريبوي 1953 على أكثر من 50 قطعة فاخرة من اللحم البقري باستخدام مواد خام من سلالات أوروبية. من خلال الاهتمام بالمستهلكين ذوي الأذواق التي تتطلب نوعا خاصا، تتضمن جودة المنتجات التكنولوجيا والعمليات الرائدة. تتمتع المجموعة أيضًا بشهادة من المعهد الدولي للمذاق والجودة (2018)، وهي أعلى فئة في العالم من حيث النكهة والجودة.

في جناح JBS الفريد الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع والمتوفر في معرض Gulfood لعام 2022، سيتم عرض منتجات أخرى من المحافظ الوظيفية لـ بلغرمز (Pilgrim’s) و AMH و Novaprom و Rigamonti و Swift، بحضور ممثلين عن JBS من الولايات المتحدة وأستراليا. كما سيحضر ممثلو الوحدات العالمية الأخرى للشركة، مثل Novaprom و JBS Casings و Rigamonti و Planterra. سيتمكن الزائرون، في المكان، من تذوق الأطباق اللذيذة المحضرة من منتجات سييرا و فريبوي.

نبذة عن JBS

JBS هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد الغذائية القائمة على البروتين. مع وجود منصة عالمية متنوعة حسب الجغرافيا ونوع المنتجات (مثل الدواجن، ولحم الخنزير، و لحم البقر، ولحم الخنزير)، فإن الشركة لديها أكثر من 250,000 موظف في وحدات الإنتاج والمكاتب في كل القارات، في بلدان مثل البرازيل، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وغيرهم من الدول. في البرازيل، JBS هو أكبر صاحب عمل في البلاد، مع أكثر من 145,000 عضو في الفريق. في مختلف أنحاء العالم، تقدم الشركة حافظة واسعة من العلامات التجارية المعترف بها للتميز والابتكار: سييرا، سويفت (Swift)، و بلغرمز برايد (Pilgrim’s Pride)، وموي بارك (Moy Park)، وبريمو (Primo)، و جست بار (Just Bare)، وغيرهم من العلامات التجارية الذين يجدون طريقهم كل يوم إلى طاولات المستهلكين في 190 دولة. كما تستثمر الشركة في الأعمال المرتبطة بها مثل الجلود والديزل الحيوي والكولاجين والنظافة الشخصية والتنظيف والتغليف الطبيعي وحلول إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتعبئة المعدنية والنقل، مع التركيز على الاقتصاد الدائري. تجري JBS عملياتها مع إعطاء الأولوية للجودة العالية وسلامة الغذاء، مع تبني أفضل ممارسات الاستدامة ورعاية الحيوان عبر سلسلة القيمة بأكملها، وفي مارس 2021، افترضت التزامها لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040. وهذا يعني أن JBS سيصبح محايد للكربون أي صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يقلل من كثافة الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة ويعوض جميع الانبعاثات المتبقية. كانت JBS أول شركة عالمية في قطاع البروتين تأخذ هذا الالتزام، بهدف إطعام الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة مستدامة بشكل الاسواق .