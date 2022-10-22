‫حصول VisualCamp على جائزة مبتكري المستقبلFuture Innovators Award في جيتكس GITEX 2022 دبي

سيول، كوريا الجنوبية، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة VisualCamp (رئيسها التنفيذي سوك يون تشان) في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وهي عضو مركز Born2Global ، كما أنها شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا تعقب العين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ( AI) ، أنها فازت بجائزة مبتكري المستقبل Future Innovators Award في كأس الابتكار Innovation Cup في جيتكس GITEX 2022 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 10 أكتوبر/تشرين الأول. هذا الإنجاز يثبت التميز التكنولوجي للشركة في الساحة العالمية مرة أخرى. الحدث عبارة عن معرض تم إنشاؤه لدعم نمو الشركات الناشئة في جيتكس جلوبال GITEX Global ، وهو 42 أكبر معرض للمعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تبلغ قيمة جائزة كأس الابتكار لهذا العام 175 ألف دولار أمريكي، وتم اختيار ما مجموعه 17 شركة اجتازت الجولة التمهيدية من بين آلاف الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. حازت VisualCamp على المرتبة الثانية في جائزة مبتكري المستقبل Future Innovators Award وحصلت على ائتمان بقيمة 000 50 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات الحائزة على جوائز على مزايا مختلفة مثل رصيد Azure بقيمة 1500 دولار أمريكي، والدعم للمشاركة في فعاليات جيتكس والدعم للاستشارات المتعلقة باستراتيجيات الاستثمار وخدمات التسويق وتحسين محركات البحث وفرص التواصل والتوجيه والاستثمار والترويج الإعلامي. في حدث هذا العام، فازت شركة كورية ناشئة بالمركز الأول، وفازت شركة ناشئة إسبانية بالمركز الثالث.

في كأس الابتكار، قدمت VisualCamp حل “ SeeSo” ، وهو حل برمجي لتعقب العين قائم على الذكاء الاصطناعي ولا يتطلب أجهزة منفصلة. إنها تقنية لتعقب العين يمكن لأي شخص تجربتها بسهولة من خلال الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في أي وقت وفي أي مكان وتتغلب على قيود أجهزة تعقب العين الحالية. بالإضافة إلى الفوز بكأس الابتكار Innovation Cup ، تم بالفعل الاعتراف بتقنية VisualCamp لتعقب العين في جميع أنحاء العالم بفوزها بجوائز CES للابتكار وجوائز MWC Global Mobile .

قال سوك يون تشان، الرئيس التنفيذي لشركة VisualCamp : “أنا سعيد لأن تقنية تعقب العين التي طورتها VisualCamp سيتم الاعتراف بها مرة أخرى في المعارض العالمية مثل جيتكس GITEX . سنستخدم هذه الجائزة كنقطة انطلاق لتسريع دخولنا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

حول مركز Born2Global

مركز Born2Global ، الذي تديره Born2Global ، هو عبارة عن منصة خدمة كاملة الدورة تدعم التوسع العالمي للشركات الواعدة. تأسس مركز Born2Global في عام 2013 تحت إشراف وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد وضع معايير لنظام بيئي ناجح لبدء التشغيل في كوريا ويواصل توسيع وتحويل الشركات الناشئة بحيث تكون منخرطة ومجهزة جيدًا ومتصلة بالسوق العالمية.

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